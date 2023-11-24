Больше половины россиян считают, что ИИ поможет в решении социальных и экологических задач

Исследование Сбера и медиахолдинга Rambler&Co показало, в каких направлениях устойчивого развития, по мнению россиян, применение искусственного интеллекта (ИИ) будет наиболее эффективно и поможет в решении социальных и экологических задач.

Так, 18% россиян считают, что ИИ эффективнее всего применять в повседневной жизни, 16% — для развития экономики, 8% — в окружающей среде и 5% — в социальной сфере. При этом 26% опрошенных уверены, что искусственный интеллект ускорит развитие во всех перечисленных сферах.

Что касается одного из главных вызовов зеленой повестки, то большинство (51%) опрошенных полагают, что ИИ поможет человечеству в борьбе с изменениями климата. По мнению участников исследования, искусственный интеллект может эффективно применяться для решения следующих задач: предсказания экстремальных природных событий, например, лесных пожаров или наводнений (25%), прогнозирования изменений климата и оценки сопутствующих рисков (23%), а также для создания углеродно-нейтральных материалов (17%).

На вопрос «Как применение ИИ может помочь сохранить природу?» более четверти опрошенных (26%) ответили, что он пригодится для мониторинга качества воды и воздуха, 16% — для развития раздельного сбора и переработки отходов. По 13% отметили важность обнаружения незаконных свалок и мониторинга браконьерства, например незаконной вырубки леса.

По мнению респондентов, искусственный интеллект можно с пользой применять и в социальной сфере – для улучшения благополучия граждан. Например, в здравоохранении для более точной постановки диагноза (такого мнения придерживаются 28% опрошенных), в цифровизации повседневных сервисов, в том числе для развития умного города и дома (16%), и для повышения доступности образования, в том числе инклюзивного (6%). При этом 32% респондентов уверены, что ИИ ускорит развитие во всех перечисленных направлениях.

Исследование показало: россияне уверены, что внедрение ИИ-сервисов поможет человеку избавиться от рутинной работы, освоить новые навыки и построить карьеру. Так считают большинство (75%) опрошенных. Из них 12% однозначно согласны с этим, 31% считают, что такое возможно только в некоторых задачах, потому что ценятся «гибкие» навыки, которых нет у искусственного интеллекта, а 32% ответили, что ИИ поможет избавиться от рутины, но, возможно, не во всех сферах.

«Результаты нашего исследования показали, что больше половины россиян (52% опрошенных) считают искусственный интеллект эффективным инструментом для решения стоящих перед человечеством задач устойчивого развития. Сбер уже сегодня активно внедряет технологии ИИ для решения климатических, экологических, природоохранных и социально-экономических задач. При этом вместе с аналитическими и генеративными возможностями искусственного интеллекта постоянно расширяются и его перспективы с точки зрения устойчивой повестки. Для диалога об уникальном потенциале умных и полезных технологий мы проводим подкаст AI4PLANET на конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey, где обсудим с ведущими российскими экспертами лучшие практики, тренды и возможности на стыке устойчивого развития и технологий ИИ», — рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

ESG-подкаст AI4PLANET проходит 24 ноября — в завершающий день конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Его ведущими выступят журналисты Кирилл Токарев и Элина Тихонова, их гостями станут представители научно-экспертного сообщества, бизнеса, социального сектора, сферы культуры и искусств. Онлайн-трансляция, записи дискуссий и форсайт-сессии ESG-трека будут доступны на сайте конференции.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 ноября 2023 года. В нем приняли участие 129 тыс. пользователей, из которых 60% — мужчины, 40% — женщины.