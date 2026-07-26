26 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

26 июля в России празднуют День Военно-морского флота, в мире отмечают праздник в честь языка эсперанто, а на Кубе вспоминают о революционном восстании во главе с Фиделем Кастро. Православная церковь почитает архангела Гавриила. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 26 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 26 июля

* День Военно-морского флота

День ВМФ России ведет историю от Петра I, учредившего праздник в честь Гангутской победы 1714 года — первого крупного успеха молодого русского флота. Император повелел ежегодно проводить богослужения, фейерверки и парады. После революции традиция прервалась, но в 1939 году ее возродили, приурочив к последнему воскресенью июля.

В 2026 году праздник выпадает на 26 июля и совпадает с 330-летием российского флота. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году отменен из соображений безопасности. Однако в городах базирования флотов — от Балтики до Тихого океана — пройдут торжественные церемонии, возложения цветов, концерты и фестивали военных оркестров.

В этот день поздравляют всех, кто связан с флотом: военных моряков, сотрудников береговых частей, заводчан и ветеранов. Традиционно праздник начинается с подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания на кораблях. В местах дислокации Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии проходят памятные и спортивные мероприятия.

* День Нептуна

У этого праздника нет строго закрепленной даты, в России его, как правило, приурочивают ко Дню ВМФ. Активнее всего День Нептуна отмечают в лагерях — иногда по несколько раз за лето. Главным персонажем представления становится повелитель морей Нептун. Вместе с русалками, водяными, пиратами и другими сказочными героями он участвует в театрализованных сценках, конкурсах и эстафетах. В программу также входят обливания водой, спортивные игры, викторины и поиски «сокровищ».

* День парашютиста в России

Сегодня в России неофициально чествуют парашютистов. Дата связана с первыми массовыми прыжками в СССР: в 1930 году под Воронежем на аэродроме 11-й авиабригады прошли показательные сборы. Их возглавил Леонид Минов — летчик, стажировавшийся в США и лично прыгавший с парашютом «Ирвин».

26 июля Минов выполнил первый показательный прыжок, за ним — другие участники. Всего с 26 по 29 июля 30 первопроходцев совершили 59 прыжков с борта «Фармана-Голиаф». Это дало мощный толчок развитию парашютизма: к концу 1931 года спортсмены уже насчитывали около 600 прыжков, включая ночные и на сложные площадки.

Эти события стали основой не только для спорта, но и для военного десантирования. Успех вдохновил командование на высадку вооруженной группы 2 августа 1930 года — с 12 десантниками. Позже эту дату закрепили как День ВДВ.

В День парашютиста аэроклубы проводят показательные выступления и соревнования.

* Международный день эсперанто

В этот день в 1887 году вышел первый учебник искусственного языка, созданного польским окулистом Людвигом Заменгофом. Автор опубликовал его под псевдонимом «Доктор Эсперанто» — что в переводе означает «надеющийся», — и это имя со временем стало названием самого языка.

Несмотря на то что эсперанто до сих пор не признан официальным ни в одном государстве, его авторитет в научном мире высок. В 1921 году Французская академия наук рекомендовала изучать этот язык как средство международного общения. А в 1985 году ЮНЕСКО выпустила резолюцию, призывающую страны-члены ввести преподавание эсперанто в школьные программы. Организация отметила, что язык Заменгофа способствует взаимопониманию между народами и помогает преодолевать языковые барьеры.

В День эсперанто по всему миру проходят тематические мероприятия: конференции, семинары, открытые уроки и встречи носителей.

* Международный день сохранения мангровых экосистем

Этот праздник учредила ЮНЕСКО в 2015 году, чтобы люди узнали о ценности мангров и о том, как важно их защищать.

Мангровые леса растут там, где суша встречается с морем, — в теплых тропических странах. Они приносят огромную пользу: дают дом и убежище рыбам и крабам, защищают берега от штормов и наводнений, не дают им разрушаться. Еще мангры хорошо поглощают углекислый газ и тем самым помогают бороться с изменением климата.

Но эти леса исчезают очень быстро — в 3–5 раз быстрее, чем другие леса на Земле. За последние 40 лет их стало вдвое меньше. При этом мангры занимают меньше 1% всех тропических лесов и всего 0,4% от всех лесов мира. Они помогают местным жителям добывать рыбу и очищают воду, которая попадает в океан.

ЮНЕСКО старается сохранить мангры: включает их в особые охраняемые зоны, помогает восстанавливать леса и ищет способы защитить их от уничтожения.

Необычные праздники 26 июля • День дяди и тети. Это неофициальный семейный праздник родом из США, призванный укрепить связи между племянниками и их дядями и тетями. Он дополняет череду семейных дат — День матери, отца, бабушек и дедушек. • Всемирный день тофу. Праздник учрежден в 2014 году канадской организацией SPA Canada (Общество защиты животных) с целью популяризации тофу как полезной и экологичной альтернативы мясу и молочным продуктам. В первый год в Монреале прошло крупнейшее вегетарианское барбекю с участием более 12 тысяч человек. • День загадывания загадок. Это международный, но неофициальный праздник, который дает повод весело провести время, разгадывая головоломки, ребусы и шарады.

Что отмечают в разных странах 26 июля

День национального восстания — Куба. 26 июля 1953 года группа революционеров во главе с Фиделем Кастро предприняла штурм казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба. Операция провалилась, но именно она положила начало вооруженной борьбе против диктатора Фульхенсио Батисты. Этот день стал символом сопротивления и позже дал название революционному «Движению 26 июля». Ежегодно по всей Кубе проходят памятные акции, концерты и карнавалы с выступлениями известных музыкантов — дань мужеству тех, кто первым поднял мятеж против режима.

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День независимости — Мальдивы. Главный государственный праздник архипелага. В этот день в 1965 году острова официально вышли из-под британского протектората. Спустя три года, в 1968-м, по итогам референдума страна сменила форму правления с султаната на республику. Сегодня Мальдивы — это не только экзотический рай с бирюзовыми лагунами, но и популярнейшее направление среди российских туристов.

День коктейля «Писко сауэр» — Перу. Напиток на основе виноградной водки писко — национальный символ страны с 1988 года. В 2006 году Перу получило официальное право считаться родиной этого коктейля. Классический рецепт включает писко, лимонный сок, сахар и яичный белок. По всей стране проходят дегустации, конкурсы, танцы и ярмарки. Этот день отмечают в четвертое воскресенье июля и в первую субботу февраля.

Годовщина основания ФБР — США. Именно в этот день в 1908 году по инициативе генпрокурора Чарльза Бонапарта при президенте Теодоре Рузвельте было создано Бюро расследований. С 1935 года оно получило нынешнее название — Федеральное бюро расследований (FBI).

Религиозные праздники 26 июля

* Собор Архангела Гавриила

Это почитаемый православный праздник, посвященный одному из семи верховных ангелов. Гавриила называют вестником Божьих тайн и служителем чудес. В церковном календаре ему отведены две памятные даты: 8 апреля (Гавриил Благовест) и 26 июля. Весеннее празднование связано с Благовещением — именно Гавриил принес Деве Марии радостную весть о грядущем рождении Спасителя. Летняя дата приурочена к освящению константинопольского храма во имя Архангела, построенного в XVII веке.

Архангел Гавриил неоднократно упоминается в Ветхом и Новом Заветах. Согласно Священному Писанию и церковному преданию, он являлся пророкам и праведникам, открывая им волю Бога. Считается, что именно Гавриил научил Моисея письму и счету, а также поведал ему историю сотворения мира. Пророку Даниилу архангел возвестил о скором освобождении еврейского народа из Вавилонского плена и о явлении Христа. Праведным Иоакиму и Анне он предсказал рождение дочери — будущей Богородицы Марии. По преданию, Гавриил поддерживал Спасителя в Гефсиманском саду перед крестными страданиями.

В день Собора Архангела Гавриила верующие возносят молитвы о защите, добрых вестях и помощи в трудных делах.

* День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов

Это переходящий церковный праздник. Его отмечают в воскресенье, ближайшее к 29 июля. В 2026 году этот день выпадает на 26 июля.

В этот день Церковь вспоминает отцов первых шести Вселенских Соборов (всего их было семь). Именно на этих Соборах в IV–VIII веках были сформулированы и закреплены главные догматы христианской веры — учение о Святой Троице и о Божественной и человеческой природах Иисуса Христа. Святые отцы защищали учение от ересей и помогли Церкви сохранить чистоту веры.

* День святых Иоакима и Анны у западных христиан

Святая Анна — в христианской традиции мать Пресвятой Богородицы, супруга святого Иоакима и бабушка Иисуса Христа (Богопраматерь). По церковному преданию, она чудесным образом родила дочь после долгих лет бездетного брака, что считалось великой милостью Божией.

К святой Анне обращаются как к защитнице беременных женщин и покровительнице рожениц: ей молятся о легких родах, здоровье младенца и достаточном количестве материнского молока. Кроме того, она почитается покровительницей прачек и вышивальщиц — ремесел, связанных с материнскими заботами и домашним трудом.

Анна причислена к лику святых как в православной, так и в католической церквях. В католицизме ее память отмечается дважды: 26 июля — день ее успения, а также 8 декабря — день зачатия Девы Марии. Католическая церковь считает это зачатие непорочным, понимая под этим, что на Богородицу не перешел первородный грех, однако это не означает бессеменного зачатия, подобного рождению Иисуса Христа. Согласно древней францисканской традиции, зачатие произошло при объятии Иоакима и Анны у Золотых Ворот Иерусалима, и это чудо стало первым актом Божественного спасения человечества.

Народные праздники 26 июля

* Гаврила Летний

В русской народной традиции 26 июля — день Гаврилы Летнего, тесно связанный с почитанием архангела Гавриила. Крестьяне говорили: «Архангел Гавриил на поле хлебное ступил, матушка-рожь поспела». Считалось, что с этого дня зерно наливается силой, клонится к земле, отливает золотом, а с небес на урожай нисходит особая благодать.

Время жатвы шло полным ходом. С раннего утра крестьяне выходили в поле убирать созревшие злаки — рожь, пшеницу и ячмень. Работа была тяжелой, но радостной: хороший урожай сулил сытую зиму. В день Гаврилы старались управиться быстрее, чтобы к вечеру успеть на праздничную трапезу. По традиции в этот день пекли караваи из муки нового помола, угощали родных и соседей.

Именины 26 июля

* Андрей;

* Антон;

* Гавриил;

* Степан;

* Юлиан.

Приметы 26 июля

Приметы о погоде

Ясная и сухая погода — осень будет теплой и сухой.

Мошкара вьется столбом — к теплой и ясной погоде.

Пчелы рано вылетают и ведут себя агрессивно — к жаре.

Грачи собираются в стаи — к ранней осени.

Лунный календарь 26 июля

растущая, 12-й и 13-й лунный день.Луна в знаках Стрелец и Козерог.

По мнению астрологов, это время милосердия, сострадания и духовной работы. Считается, что добрые дела в этот день обретают особую силу. Рекомендуется проявлять внимание к близким, заниматься благотворительностью и избегать конфликтов. В этот период не стоит подписывать важные документы и начинать новые проекты — по прогнозам, они могут не принести успеха.

Вечером наступает 13-й лунный день. По мнению астрологов, это благоприятное время для самоанализа, трансформации и избавления от груза прошлого. Энергия дня способствует учебе, контактам в коллективе и даже омоложению организма. Рекомендуется уделить время себе, посетить сауну или сделать косметические процедуры.

26 июля родились люди под знаком зодиака Лев. Как полагают астрологи, стихия Огня дает им жизненную силу, энтузиазм и стремление быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 26 июля

* 1648 год — царь Алексей Михайлович созвал боярскую думу и патриарший совет для обсуждения порядка в государстве. В результате было утверждено Соборное уложение 1649 года.

* 1708 год — казнен полковник Василий Кочубей, сообщивший Петру I о готовящейся измене. Отдал приказ гетман Мазепа, который через год перешел на сторону шведов.

* 1730 год — императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который вошел в историю как «Царь-колокол».

* 1770 год — во время русско-турецкой войны корпус генерала Репнина взял крепость Измаил.

* 1774 год — Войска Емельяна Пугачева потерпели поражение от армии Ивана Михельсона у Казани, что стало концом Крестьянской войны.

* 1788 год — штат Нью-Йорк стал одиннадцатым штатом США.

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* 1805 год — извержение вулкана Везувия разрушило значительную часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибли.

* 1875 год — в Туле основана мастерская по отливке «медных винных мер» купца Зябрева. Ныне это Тульский станколитейный завод.

* 1887 год — в Варшаве опубликован первый учебник эсперанто на русском языке.

* 1908 год — министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал ведомство для расследования федеральных преступлений. Позже его назвали Федеральным бюро расследований, или ФБР.

* 1915 год — опубликована статья Ленина с призывом к поражению правительства в мировой войне.

* 1925 год — первый советский пассажирский самолет «К-1» конструкции Константина Калинина совершил дебютный полет.

* 1937 год — Япония начала военные действия против Китая, что стало началом Второй японо-китайской войны.

* 1938 год — глава НКВД Николай Ежов направил Сталину список из 138 подлежащих расстрелу командиров, это стало началом массовых репрессий.

* 1951 год — в Новгороде найдена первая берестяная грамота.

* 1965 год — провозглашена независимость Мальдивских островов: они вышли из-под британского протектората.

* 1966 год — образовано Министерство охраны общественного порядка СССР. Через два года оно стало Министерством внутренних дел.

* 1971 год — на экраны СССР вышел фильм «Офицеры».

* 1989 год — студенту Роберту Моррису предъявлено обвинение в создании компьютерного вируса. Моррис стал первым человеком в США, осужденным за киберпреступление.

* 1993 год — в России изъяты из обращения купюры советского образца в рамках денежной реформы.

* 2010 год — в России отменена максимально допустимая норма содержания алкоголя в крови водителей.

Кто родился 26 июля

* В 1856 году родился Джордж Бернард Шоу — ирландский писатель, автор «Пигмалиона», лауреат Нобелевской премии по литературе.

* В 1875 году родился Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр и психолог, соратник Зигмунда Фрейда.

* В 1894 году родился Олдос Хаксли — автор антиутопического романа «О дивный новый мир».

* В 1912 году родился Николай Парфенов — актер театра и кино, снявшийся в фильмах «Сын полка» и «Где находится нофелет?», заслуженный артист РСФСР.

* В 1913 году родился Виктор Хохряков — советский актер театра и кино, лауреат двух Сталинских премий, народный артист СССР.

* В 1928 году родился Стэнли Кубрик — режиссер, снявший фильмы «Заводной апельсин», «Сияние», «С широко закрытыми глазами».

Кто скончался 26 июля • В 1952 году умерла Эва Перон — первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона.

• В 1972 году умер Николай Рабинович — советский дирижер и музыкальный педагог.

• В 1976 году умер Николай Носов — советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист.

Кто отмечает день рождения 26 июля

* 88 лет исполняется Анатолию Мукасею — советскому и российскому кинооператору, который работал над картинами «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля» и «Виват, гардемарины!»

* 83 года исполняется Мику Джаггеру — британскому рокеру, вокалисту группы The Rolling Stones.

* 81 год исполняется Хелен Миррен — английской актрисе, обладательнице премии «Оскар» за роль в фильме «Королева».

* 77 лет исполняется Роджеру Тейлору — рок-музыканту, барабанщику группы Queen.

* 67 лет исполняется Кевину Спейси — звезде фильмов «Семь», «Красота по-американски» и сериала «Карточный домик», обладателю двух премий «Оскар».

Актер Кевин Спейси, 26 июля 2023 года Susannah Ireland/Reuters

* 65 лет исполняется Кэйко Мацуи — японской пианистке, которая выпустила 20 альбомов и стала известна на весь мир.

* 64 года исполняется Сергею Кириенко — государственному и политическому деятелю, первому заместителю руководителя администрации президента России.

* 62 года исполняется Сандре Буллок — американской актрисе, сыгравшей в фильмах «Пока ты спал», «Предложение» и «Гравитация».

* 59 лет исполняется Джейсону Стейтему — американскому актеру, который начал карьеру в фильмах Гая Ричи и запомнился зрителям по ролям брутального борца за справедливость.

* 56 лет исполняется Андрею Григорьеву-Апполонову — певцу, участнику группы «Иванушки International».

* 53 года исполняется Кейт Бекинсейл — английской актрисе, известной по роли в фильмах «Ван Хельсинг».

* 43 года исполняется Заре — певице и экс-участнице «Фабрики звезд».