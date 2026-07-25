«Когда хочешь приехать в Рим?»: экс-главе МО Украины Федорову предложили работу в Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил бывшему главе украинского оборонного ведомства Михаилу Федорову стать его советником. Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica.
По словам Крозетто, он позвонил Федорову на следующий день после его увольнения.
«Я спросил его: «Когда ты хочешь приехать в Рим и поработать моим советником?» — рассказал итальянский министр.
По его словам, Федоров «был тронут» и счел это предложение «проявлением уважения и дружбы». Глава Минобороны Италии похвалил бывшего коллегу как человека, продвигающего инновации в военной сфере. По мнению Крозетто, украинский экс-министр был «одним из тех, кто переписал правила игры на поле боя».
Его заявление в своем Telegram прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать?», — написала она.
Отказ от всех должностей
Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения Федорова предлагал тому разные должности в украинской системе власти.
Так, 20 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что бывшего министра позвали в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — на пост «с широкими полномочиями курировать инновации в сфере обороны и военную реформу». На следующий день глава государства подтвердил, что предложил Федорову «новую должность во власти, связанную с развитием технологической составляющей государства».
23 июля Зеленский заявил о новом предложении: он захотел назначить экс-главу МО вице-премьером по военным инновациям — этот пост, по словам президента, предполагает ежедневное взаимодействие с министерством обороны, командованием ВСУ и непосредственно с украинским лидером. А издание The Economist писало, что в числе обсуждаемых должностей для Федорова была даже позиция главы правительства.
Однако сам бывший министр вскоре заявил, что отказался от всех предложений и допускает возвращение только на пост главы минобороны. По его словам, на ход конфликта влияют лишь три должности: министра обороны, главкома ВСУ и президента.
«Ни одна из других должностей не имеет реальных полномочий, чтобы бороться с коррупцией в закупках, завершить начавшуюся трансформацию армии, планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие задачи, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны», — приводит его слова издание «Апостроф».
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники также сообщила, что Федоров отверг целый ряд потенциальных должностей в новом составе правительства, которые ему предложил Зеленский, отметив что не понимает причины увольнения с прежней должности.
Кадровые перестановки на Украине
Федоров покинул пост министра обороны в результате отставки правительства Украины 16 июля — сохранить должность при формировании нового кабмина ему не удалось.
Сам он объяснил свое увольнение конфликтом с военным руководством страны. По словам Федорова, его отставки требовали Александр Сырский и Андрей Гнатов, занимавшие тогда посты главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ соответственно.
Решение вызвало широкий общественный резонанс и критику, в том числе со стороны некоторых украинских военачальников.
В Киеве и других украинских городах, включая Львов, Харьков, Одессу, Днепр и Черновцы, проходили акции в поддержку бывшего министра. В украинской столице его сторонники — в основном молодежь — собирались на площади в центре города с самодельными плакатами с лозунгами в поддержку Федорова
Участники акций потребовали вернуть Федорова в правительство и отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
22 июля Зеленский снял его с должности и назначил новым главкомом бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Как отмечало издание «Страна.ua», решение президента о смене главкома ВСУ было принято «под давлением акций протеста в Украине и западных СМИ».