«Когда хочешь приехать в Рим?»: экс-главе МО Украины Федорову предложили работу в Италии

Глава минобороны Италии позвал бывшего украинского коллегу Михаила Федорова на работу — в качестве его советника. Тот, по словам итальянца, «был тронут» и счел предложение «проявлением уважения и дружбы». Ранее Федоров отказался от всех предложенных ему постов на Украине, пояснив, что вернется лишь на позицию министра обороны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил бывшему главе украинского оборонного ведомства Михаилу Федорову стать его советником. Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica.

По словам Крозетто, он позвонил Федорову на следующий день после его увольнения.

«Я спросил его: «Когда ты хочешь приехать в Рим и поработать моим советником?» — рассказал итальянский министр.

По его словам, Федоров «был тронут» и счел это предложение «проявлением уважения и дружбы». Глава Минобороны Италии похвалил бывшего коллегу как человека, продвигающего инновации в военной сфере. По мнению Крозетто, украинский экс-министр был «одним из тех, кто переписал правила игры на поле боя».

Его заявление в своем Telegram прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать?», — написала она.

Отказ от всех должностей

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения Федорова предлагал тому разные должности в украинской системе власти.

Так, 20 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что бывшего министра позвали в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — на пост «с широкими полномочиями курировать инновации в сфере обороны и военную реформу». На следующий день глава государства подтвердил, что предложил Федорову «новую должность во власти, связанную с развитием технологической составляющей государства».

23 июля Зеленский заявил о новом предложении: он захотел назначить экс-главу МО вице-премьером по военным инновациям — этот пост, по словам президента, предполагает ежедневное взаимодействие с министерством обороны, командованием ВСУ и непосредственно с украинским лидером. А издание The Economist писало, что в числе обсуждаемых должностей для Федорова была даже позиция главы правительства.

Однако сам бывший министр вскоре заявил, что отказался от всех предложений и допускает возвращение только на пост главы минобороны. По его словам, на ход конфликта влияют лишь три должности: министра обороны, главкома ВСУ и президента.

«Ни одна из других должностей не имеет реальных полномочий, чтобы бороться с коррупцией в закупках, завершить начавшуюся трансформацию армии, планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие задачи, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны», — приводит его слова издание «Апостроф».

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники также сообщила, что Федоров отверг целый ряд потенциальных должностей в новом составе правительства, которые ему предложил Зеленский, отметив что не понимает причины увольнения с прежней должности.

Кадровые перестановки на Украине

Федоров покинул пост министра обороны в результате отставки правительства Украины 16 июля — сохранить должность при формировании нового кабмина ему не удалось.

Сам он объяснил свое увольнение конфликтом с военным руководством страны. По словам Федорова, его отставки требовали Александр Сырский и Андрей Гнатов, занимавшие тогда посты главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ соответственно.

Решение вызвало широкий общественный резонанс и критику, в том числе со стороны некоторых украинских военачальников.

В Киеве и других украинских городах, включая Львов, Харьков, Одессу, Днепр и Черновцы, проходили акции в поддержку бывшего министра. В украинской столице его сторонники — в основном молодежь — собирались на площади в центре города с самодельными плакатами с лозунгами в поддержку Федорова

Участники акций потребовали вернуть Федорова в правительство и отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

22 июля Зеленский снял его с должности и назначил новым главкомом бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Как отмечало издание «Страна.ua», решение президента о смене главкома ВСУ было принято «под давлением акций протеста в Украине и западных СМИ».