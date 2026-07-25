«Вернуться к Стамбульской формуле»: Токаев предложил Путину заморозить конфликт с Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульской формуле. Глава республики сообщил, что ему поступает «много сигналов из Европы и США» по этому вопросы, но отметил, что Астана отказывается быть посредником в урегулировании. Путин, отвечая на предложение, пообещал проинформировать Токаева о ситуации на Украине. А в Госдуме заявили, что возвращение к договоренностям Стамбула вряд ли возможно.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к Стамбульским договоренностям. Об этом он заявил российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Омске.

«Ко мне поступает много сигналов <...> из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналов, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией <...> Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. <...> Я знаю, вы проявили максимум дипломатических гибкостей на Аляске.

Мое скромное мнение: может, конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.

По его словам, конфликт надо останавливать, так как он играет «на руку противникам и России, и Украины» . При этом глава Казахстана подчеркнул, что Астана отказывается быть посредником в процессе урегулировании.

«Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — добавил он.

Владимир Путин, отвечая на предложение казахстанского президент, пообещал, что в деталях проинформирует его о ситуации на украинском направлении.

Вряд ли возможно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова Токаева в беседе с «Лентой.ру», заявила, что Россия и Украина вряд ли смогут вернуться к Стамбульским договоренностям.

«За это время очень много произошло и обоюдных обид, даже, можно так сказать, обоюдных претензий. Поэтому и понятно, что мы настаиваем на своей позиции, а у Украины появились европейские покровители, которые не дают Киеву даже думать о том, что надо к мирному соглашению идти», — подчеркнула она.

При этом парламентарий добавила, что обсуждать урегулирование конфликта необходимо. Этого, по ее словам, ждут все, кроме тех, кто зарабатывает на поставках Украине оружия.

«Кому-то просто выгодно все это дальше продолжать. Они не дали возможность тогда. А я считаю, что в Стамбуле мы были не так далеки от подписания, как сейчас. Тогда это все было еще более реально. И обсуждение реально было. И НАТО тогда не так активно публично участвовало в этом процессе. Они, безусловно, участвовали, но они не демонстрировали это так явно. А сейчас понятно, что есть уже заинтересованные в продолжении», — пояснила Журова.

Позиция Казахстана

Казахстан с самого начала спецоперации на Украине передерживался позиции о необходимости урегулировать конфликт мирным путем. Как подчеркивал сам Токаев в 2025 году, продолжение боевых действий — это «путь в бездну».

«Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет», — говорил президент Казахстана.

Токаев также заявлял, что Астана не является посредником в конфликте, однако, если это необходимо, готова «предложить «добрые услуги» и площадку для встреч».

Возобновление переговоров

На этой неделе возобновилось активное обсуждение урегулирования украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США подготовили новые предложения, и анонсировал поездку в Вашингтон для их обсуждения. Кроме того, украинский лидер заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией.

«Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», — уточнил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле будут ждать новых инициатив американской стороны, но они должны быть приемлемыми для всех. Его поддержали и в российском парламенте.

«Мы готовы к переговорам. <...> Но главное, чтобы было желание противоборствующей стороны. Я имею в виду Украину. И самое главное, даже [желание] не Украины, а ее союзников европейских и, конечно же, американцев», — заявил в комментарии «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он добавил, что США могут многое сделать для начала переговоров, однако они не должны закончиться перемирием, которое позволит Киеву пополнить запасы вооружений, провести ротацию ВСУ и продолжить войну.