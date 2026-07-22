«Легкий флер революции»: кто «крышует» протесты на Украине?

К украинскому президенту Владимиру Зеленскому можно относиться как угодно. Но то, что у этого человека есть талант объединять людей, — несомненный факт.

Особенно хорошо у него получается объединять людей против себя. Не прошло и года, а президент Украины спровоцировал в стране уже второй «майдан». Улицы бурлят от негодования, снова картонки вместо транспарантов, снова кричалки «Ганьба!» — дежавю настолько сильное, что, казалось бы, на дворе до сих пор июль 2025-го, а вся Украина продолжает бунтовать против попыток Зеленского ликвидировать независимость НАБУ и САП.

Но сейчас бунт все-таки по другой причине. Выступления начались как протест против отставки министра обороны Михаила Федорова, продолжились как протест против стратегии главкома ВСУ Александра Сырского и имеют все шансы перерасти в фестиваль претензий лично к Зеленскому.

Впервые протестует не абстрактная масса неравнодушных, а оформленное движение с конкретными лицами. Причем среди говорящих голов — не только сам Федоров, но и видные командиры ВСУ, что придает ситуации легкий революционный флер.

До свержения Зеленского, конечно, еще далеко. Но противостояние разных крыльев украинских элит, очевидно, становится жестче. Этим, кстати, объясняется и поразительное сходство нынешних протестов с прошлогодними. Перед нами — не изолированный кризис, а очередная публичная манифестация конфликта, который развивается с лета 2025-го.

Суть этого конфликта проста: Зеленский хочет стать полноправным «сувереном» Украины, оппоненты хотят лишить его власти и сделать «зицпредседателем Фунтом», а Запад хочет убедиться, что украинская власть при любом исходе останется у нее на коротком поводке.

Федоров в этом смысле оказался в эпицентре скандала не случайно. Он — такой же представитель прозападной системы внешнего управления, как и украинские антикоррупционные органы (отсюда, кстати, и характерный почерк в виде однотипных кричалок и картонок на акциях, которыми пытаются подчеркнуть «спонтанность» протеста). Зеленского фактически принудили поставить Федорова во главе министерства обороны по итогам «Миндичгейта» — как человека, который «оседлает» и выведет из-под президентского контроля гигантские финансовые потоки, проходящие через украинскую армию.

Самого Зеленского такой расклад, очевидно, не устраивал. Но и бросить вызов врагам в открытую после позорного коррупционного скандала президент Украины тоже не мог. Поэтому он и придумал многоступенчатый план: вывести Федорова из состава кабмина под соусом «обновления правительства».

Фокус, как видно, удался лишь наполовину. По форме исполнили правильно, но секрет оппозиция разгадала сразу — и сама пошла на повышение ставок. В итоге конфликт свелся к вопросу, сохранит ли президент Украины контроль над армией, который заполучил в 2024 году.

Итог получился неоднозначный. С одной стороны, полностью откатывать перестановки в министерстве обороны Зеленский не стал даже под колоссальным давлением. В то же время главком ВСУ Александр Сырский все-таки лишился должности, а ему на смену привели более оппозиционного и непокорного Михаила Драпатого. Драпатый в прошлом году со скандалом покинул должность главкома Сухопутных сил — при этом публично раскритиковав порядки в ВСУ. А в этот раз стал одним из первых, кто открыто выступил против командования и поддержал Федорова после отставки.

В общем, взаимодействовать с ним Зеленскому будет явно сложнее, чем с абсолютно управляемым Сырским. На первый взгляд, ситуация возвращается к началу 2024 года: когда главком украинской армии Валерий Залужный имел собственное авторитетное мнение и мог поспорить с президентом Украины. Вот только нейтрализовать Драпатого президенту Украины будет гораздо сложнее (а я думаю, что рано или поздно этот вопрос обязательно встанет ребром). В конце концов у Залужного на момент отставки мощной политической «крыши» не было, а вот у нового главкома ВСУ, судя по всему, она есть — причем весьма влиятельная и готовая публично ломать Зеленского через колено.

Если что, я имею в виду не протестующих с картонками. Они — всего лишь массовка. Исходы политических кризисов на Украине решаются не в Киеве, а в Брюсселе. В прошлом году Зеленский упирался до того момента, пока Евросоюз не пригрозил ему остановкой финансовой помощи. В этот раз, по некоторым данным, ситуация пошла ровно по тому же сценарию: Сырский гарантировано сохранял должность до тех пор, пока не вмешались европейцы.

Из этого, кстати, можно сделать интересный вывод. Получается, что ЕС для Зеленского — куда более авторитарный и деспотичный хозяин, нежели США. Хотя, казалось, все должно быть ровно наоборот.

Пока украинские грантовые структуры курировали Демпартия США и администрация Байдена, Зеленскому позволяли сохранять автономию. Он сам принимал кадровые решения, а на армейскую коррупцию в Вашингтоне закрывали глаза. Но как только оппозиция перешла под крыло евробюрократов, требования резко ужесточились. Теперь борьба с воровством — обязательное условие для любого пакета помощи. Серьезные кадровые перестановки на Украине невозможны без предварительного кивка из-за рубежа, и вообще Брюссель как будто стремится потуже затянуть марионеточные нити.

Полагаю, фактическую смену патрона Украины стоить иметь в виду и российскому руководству, которое до сих пор исходит из того, что Киевом управляют из Вашингтона. Держать в голове нужно и другое: битва украинской жабы с гадюкой еще не окончена, а самое интересное только впереди.

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