За измены хотят наказывать рублем

Что у нас в стране действительно хорошо, так это плюрализм мнений. Любую, даже самую спорную инициативу всегда можно обсудить и прокомментировать. На этот раз в очередной битве титанов сошлись председатель комитета по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Госдумы Российской Федерации Нина Останина и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Именно последнему в рамках укоренения высоких моральных ценностей в головах россиян пришла гениальная идея — начать штрафовать мужчин и женщин за супружеские измены. Даже суммы конкретные предложил — от 15 до 20 тыс. рублей. И не просто наказывать за измены, а еще и закрепить это на законодательном уровне.

Тут, конечно, возникает куча вопросов. Кто, как и каким образом будет устанавливать факт измены? Как его, простите, документировать? Рассчитывать на камеры, автоматически фиксирующие нарушение скоростного режима на дорогах нашей необъятной родины, в этом случае не приходится. Доносы супругов друг на друга — тоже дело ненадежное. И потом, что считать изменой? Придется прописать и утвердить определение, на это тоже нужны бюджеты.

А еще: 15 тысяч — это разовый штраф или, так сказать, по совокупности деяний с одним и тем же человеком? Вполне возможно, что такая полезная инициатива и нашла бы своих сторонников, блюстителей чужой морали у нас полно. Но в дело вмешалась Нина Останина, известный депутат и защитница тех самых семейных ценностей, о которых так печется господин Бородин. Казалось бы, инициатива должна пройти на ура! Но не тут-то было.

Неожиданно Нина Александровна встала на сторону приватности и защиты личной жизни россиян: «Хватит запрещать людям заниматься в постели тем, чем они хотят заниматься. И тем более прописывать это в Семейном кодексе. Разве законом можно определить личные отношения? С кем, сколько, в какое время спать?» — Останина буквально засыпала Бородина риторическими вопросами и продолжила: «Никаким юридическим документом, никаким штрафом ты не заставишь человека отказаться от решения развестись. Поэтому, мне кажется, изобретение подобного рода юридических норм — это как искать блох в чужих постелях. А такие вброшенные в общество идеи оскорбляют и женщин, и мужчин».

Иными словами, тема штрафов за измены закрыта, и надолго, не нашла поддержки законодателей, так сказать.

Любители походов налево и просто граждане с пылким сердцем могут спать спокойно: как говорится, если очень хочется, то можно.

В целом, в наших семьях царит вольница: можно изменять, унижать и даже слегка побивать — и ничего никому за это не будет (кроме мер, предусмотренных УК, конечно).

Хорошо, если ваш моральный облик настолько высок, что само слово «измена» ничего, кроме презрительной улыбки, у вас не вызывает, а если нет? И вообще, почему мы забыли самый главный вопрос, сопровождающий подавляющее большинство семейных драм с участием третьего лишнего: «А если это любовь?»

Тут уж не до мыслей о штрафах, права Нина Останина, никакие угрозы и тысячи рублей не заставят человека сохранить семью, тут вступают в силу совсем другие мотивы. Кто-то отказывается от новых отношений и остается с нелюбимой женой из чувства долга, благодарности и уважения, кто-то жертвует собой ради детей, а кто-то уходит к любимому человеку и начинает жизнь с чистого листа. Иногда вторая или третья попытка становится удачной, иногда человек всю жизнь меняет партнеров, а счастья так и не находит.

В любом случае, не государственное это дело — контролировать частную и, тем более, интимную жизнь, хотя заработать на изменах можно было бы, и, наверное, немало. Приятно, конечно, что за нашу мораль публично переживают такие известные люди, но лучше всю эту кипучую энергию направить на что-то более конструктивное, что не сопровождалось бы словом «штрафы».

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