«Враждебная и преступная атака». Тегеран обвинил Киев в ударе по гражданскому судну

МИД Ирана обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один член экипажа получил ранения. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

По данным иранского внешнеполитического ведомства, нападение произошло утром 25 июля. Название судна, его точное местонахождение, характер перевозимого груза и способ нанесения удара в заявлении МИДа не приводятся. Не раскрыты также гражданство погибшего и состояние раненого.

Иран квалифицировал атаку как нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, запрещающего угрозу силой или ее применение против территориальной целостности и политической независимости государств.

Тегеран заявил, что действия Киева способны «еще больше разжечь пламя войны и привести к ее распространению».

Ответственность за возможные последствия он возложил на украинские власти и страны, оказывающие Украине военную и политическую поддержку. Иранская сторона также призвала Совет Безопасности ООН и европейские государства отреагировать на произошедшее.

В МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах Украины. Ему заявили официальный протест в связи с атакой, которую иранское ведомство назвало «враждебной и преступной».

Киев сообщил об ударах по морским целям

Заявление Тегерана последовало за сообщением президента Украины Владимира Зеленского о результатах украинских ударов в Каспийском море. По его словам, были поражены суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов, связанных с Ираном, а также российский военный корабль.

Зеленский не назвал атакованные суда, не указал их государственную принадлежность и не сообщил, где именно произошли удары. Он также заявил, что Россия передает Ирану разведывательную и спутниковую информацию, которая может использоваться при планировании военных операций на Ближнем Востоке.

Украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщили, что целями могли стать грузовые суда «Порт Оля-2» и «Бегей», а также российский ракетный катер проекта «Молния».

По версии Киева, грузовые суда участвовали в перевозке военной продукции между Россией и Ираном.

Украина отдельно не подтверждала ответственность за удар именно по иранскому торговому судну. Формулировка Зеленского касалась судов, задействованных в перевозках «с участием Ирана», и не содержала прямого указания на их флаг или владельца.

Киев утверждает, что по каспийскому маршруту между Россией и Ираном перевозятся вооружения, боеприпасы и компоненты военного назначения. Тегеран отрицает поставки оружия России для применения в конфликте на Украине и заявляет, что придерживается нейтральной позиции.