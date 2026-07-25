Был первым в мире: Илон Маск признал себя «бывшим триллионером»

Илон Маск с иронией признал, что больше не является триллионером. Этот статус предприниматель впервые получил 12 июня — после того, как основанная им компания SpaceX провела публичное размещение акций. Это стало самым крупным IPO в истории, однако уже через 12 дней стоимость акций обвалилась.

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaseX Илон Маск назвал себя бывшим триллионером.

«(Бывший) триллионер», — написал он в соцсети X.

О том, что состояние Маска опустилось ниже отметки в $1 трлн, стало известно из рейтинга Bloomberg Billionaires Index еще 24 июля. Сейчас оно составляет $719 млрд. При этом Forbes дает более оптимистичную оценку в $725 млрд.

Несмотря на то, что бизнесмен потерял статус триллионера, он по-прежнему остается самым богатым человеком на Земле. Состояние его ближайшего конкурента — сооснователя Google Ларри Пейджа — Forbes оценивает лишь в $263 млрд.

Как Маск стал первым в мире триллионером

Впервые состояние Илона Маску превысило порог в $1 трлн, сделав его первым в истории триллионером, 12 июня. Это произошло после того, как SpaceX провела первичное публичное размещение акций (IPO). Акции компании начали торговаться на бирже Nasdaq по цене $150 за бумагу, что предполагало рыночную капитализацию компании почти в $2 трлн.

«Состояние Маска на момент закрытия торгов в пятницу (12 июня. — «Газета.Ru») составляло 1,1 триллиона долларов, по сравнению с 982 миллиардами долларов в четверг (11 июня. — «Газета.Ru»), когда SpaceX установила цену IPO в 135 долларов за акцию», — писал американский Forbes.

К 16 июня стоимость акций достигла исторического максимума в $225,64. В итоге SpaceX провела крупнейшее IPO в истории и привлекла $85,7 млрд, а ее капитализация составила $1,77 трлн. В то же время аналитики информационно-аналитической компании Morningstar выразили мнение, что IPO было «значительно переоценено».

Газета The The Washington Post писала, что размещение акций не только сделало Илона Маска первым в истории триллионером, но и расширило его влияние на ключевые сектора мировой экономики. В то же время издание отмечало, что рыночная стоимость SpaceX основана на обещаниях компании разместить центры обработки данных в космосе и создать колонию из миллиона человек на Марсе. В случае, если бы этого не произошло, состояние Маска не смогло бы долго оставаться на уровне $1 трлн.

Однако спад произошел еще быстрее. Уже через 12 дней после IPO стоимость акций SpaceX снизилась на 31%, из-за чего состояние бизнесмена сократилось к концу дня 23 июня до $962 млрд.

Правда, меньше чем через неделю предприниматель снова стал триллионером благодаря росту акций SpaceX и Tesla — но снова ненадолго.