В Тольятти охранник насадил ребенка на забор. Мальчик умер в больнице

В Тольятти охранник одной из ресурсоснабжающих организаций города «насадил» на прутья забора 10-летнего мальчика. По словам отца школьника, его сын с друзьями забрался на территорию предприятия, чтобы достать упавшие очки. Их заметил сторож и начал угрожать. Испугавшись, школьники побежали — двое пролезли под забором, а один решил перелезть его сверху. В этот момент мужчина схватил ребенка за ноги и потащил на железные прутья, которые проткнули тело ребенка. Мальчик скончался в больнице на следующий деть, охранника арестовали на два месяца.

Суд в Тольятти на две месяца арестовал охранника, которого подозревают в гибели 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в управлении Следственного комитетв (СК) РФ по Самарской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 23 июля. По версии следствия, охранник, находясь на территории ресурсоснабжающей организации, увидел 10-летнего ребенка, который пытался перелезть через забор. Мужчина схватил школьника и с силой потащил на себя, из-за чего прутья ограждения впились в тело мальчика. На следующий день ребенок умер в больнице.

«На мой объект залезли трое пацанов. Я вышел пресечь их действия. Двое убежали. Один, в связи с тем, что я хотел пресечь, попал на пику», — заявил подозреваемый на допросе.

По данным портала 63.ru, речь идет о предприятии «Т Плюс». В компании заявили, что потрясены трагедией, и выразили соболезнования семье погибшего ребенка.

«Инцидент произошел на объекте, который охраняется сторонней подрядной организацией. Мы уже инициировали внутреннее расследование и передали всю необходимую информацию правоохранительным органам», — добавили на предприятии.

«Наделся, как шашлык на шампур»

Отец погибшего мальчика рассказал «Пятому каналу», что его сын с друзьями гуляли рядом с тем самым предприятием. Один из школьников крутил в руках солнцезащитные очки — они выскользнули и оказались за забором. Дети полезли на территорию, чтобы достать их. В это время школьников и заметил охранник, который начал кричать и угрожать им расправой. Испугавшись, дети побежали — трое пролезли под забором, а один решил перелезть его сверху.

«В этот момент охранник, видя, что мой ребенок находится на металлических прутьях забора областью живота и грудной клетки, схватил его и со всей силы потащил перпендикулярно вниз. Таким образом, что мой сын на них наделся, как шашлык на шампур», — пояснил мужчина.

По словам отца мальчика, школьник пытался выбраться, но охранник не давал ему этого сделать, продолжая дергать его за ноги. Из-за этого прутья несколько раз проткнули тело ребенка под разными углами. Затем мужчина снял мальчика с забора и потащил вглубь территории. После инцидента мальчик смог позвонить отцу.

«Ребенок пояснил, что с ним произошла беда. Проинформировал по адресу, где он находится. Я незамедлительно туда выехал, не нашел его по этому адресу. Ездил-петлял в соседних дворах и названивал ему раз 15 — все безуспешно», — поделился отец погибшего в беседе с Telegram-каналом 112.

Мужчина сообщил, что через какое-то время все-таки нашел своего сына. Мальчик лежал в луже крови, а рядом с ним стоял охранник. По словам друзей погибшего школьника, именно сторож и сбрасывал звонки отца.

«Мальчика оперативно доставили в медицинское учреждение, но оказалось, что к тому времени он успел потерять много крови. Позднее выяснилось, что в результате случившегося у него были серьезно повреждены внутренние органы», — уточнила газета «Известия».

В больнице ребенку сделали операцию, но спасти его не удалось.