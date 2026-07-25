«Свет только там, где генератор»: в Алуште ввели режим ЧС из-за отключений электричества

В Алуште ввели режим ЧС из-за длительных отключения света. Как пишут СМИ, электричества в городе нет уже несколько дней. Местные жители жалуются на неработающие магазины, просроченные продукты и проблемы с общественным транспортом. Впервые веерные отключения в Алуште ввели еще 13 июля, затем они стали более массовыми.

В крымской Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отключений электричества. Об этом сообщила глава города Галина Огнева.

Она рассказала, что на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности алуштинский филиал ГУП РК «Крымэнерго» предоставил список абонентов, остающихся без электроснабжения более 48 часов. Эти данные были переданы в минтруд и главное управления МЧС РФ по Республике Крым.

С 27 июля жители города смогут направить заявления на компенсацию за отсутствие электричества через Госуслуги. Также в Алуште планируется организовать дополнительные пункты для приема обращений, добавила Огнева.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей сообщал, что электричества в Алуште нет еще с 22 июля. Из-за отсутствия света также ввели графики подачи воды: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Кроме того, в городе не ходят троллейбусы и не работает уличное освещение.

«Крупные магазины работают с генераторами, там попадается много просроченных товаров. Мелкие магазины либо закрыты, либо работают за наличный расчет. Сотрудники в тетрадках записывают наименование проданного товара и сумму. Свет есть только там, где работает генератор. Поддержки никакой, обращения на горячую линию регистрируют, но никаких действий не предпринимается», — рассказали жители города.

О временных отключениях глава Алушты сообщила еще 13 июля. Первоначально они носили веерный характер, но потом стали более массовыми. Город расположен на Южном берегу Крыма, который постоянно атакует украинская армия. В «Крымэнерго» ранее неоднократно заявляли о сложной обстановке на юге Крыма.

Отключения света в Крыму

Крым сталкивается с отключениями электричества с начала лета. Они происходят из-за аварий, вызванных атаками ВСУ. 21 июня в «Крымэнерго» впервые сообщили, что на полуострове вводятся графики ограничения режима потребления электроэнергии. А 26 июня в Крыму и Севастополе ввели режимы ЧС.

«Проблема с электричеством вообще у всех, проблема с водой не всеобщая. У меня меньше 10%, света нет и не знаю, он вообще появится», — рассказал один из жителей Крыма «Осторожно Media» в конце июня.

С тех пор с блэкаутами столкнулись многие крымчане, в некоторых города света не было более 48 часов. Как рассказывал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отключения затронули примерно 1,4 млн абонентов.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что все, кто оставался без света больше чем на двое суток, получат компенсацию в размере 15 тыс. руб. По его словам, на эти цели региону выделили 5 млрд руб.