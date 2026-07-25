Снаряды летают по дворам: на Украине взорвался военный склад в жилом секторе

В украинском поселке Кирилловка взорвался склад боеприпасов, расположенный вблизи жилой застройки, в результате снаряды разлетелись по дворам и повредили дома. Все произошло несколько дней назад — но власти до сих пор не комментируют ситуацию, а военные, по словам местных, собирают неразорвавшиеся боеприпасы, но жителями не помогают.

Взрыв произошел на складе с боеприпасами в поселке Куриловка Днепропетровской области Украины, сообщило издание «Страна.ua». Как уточняет УНИАН, все случилось еще 21 июля, однако официально эту информацию до сих пор не комментировали.

Склад, по словам местных жителей, был расположен рядом с жилыми домами, из-за чего множество зданий были повреждены или разрушены.

На распространившихся в соцсетях записях с места происшествия запечатлено, как реактивные боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают на территории частных домов. Так, на одном из видео видно снаряд, летающий по двору. Как рассказала одна из жительниц Куриловки, прибывшие на место военные собирают неразорвавшиеся боеприпасы, но помощь местным не оказывают.

«Военные уже два дня вывозят боеприпасы и то, что от них осталось, заметают следы. Те, кто пишет, что это просто ВСУ помогают убирать снаряды — а как они туда попали? Это не просто один военный спрятал у себя во дворе две гранаты, это реактивные снаряды для «Градов», это целый склад, их вылетели сотни», — заявила она (цитата по «Страна.ua»).

Местные Telegram-каналы утверждают, что власти «замалчивают» ситуацию. Заявлений властей Украины по этому поводу пока не поступало.

Канал RT называет произошедшее «последствием прилета», при этом Минобороны РФ официально не сообщало об отдельных ударах по объектам в Куриловке.

Новая детонация

Очевидцы в социальных сетях сравнили произошедшее со взрывами в городе Вишневое Киевской области 6 июля. Тогда Минобороны РФ сообщало о серии ударов по объектам ВПК Украины, в том числе по складу горюче-смазочных материалов в Вишневом и заводу «Визар».

В результате загорелись складские помещения и началась вторичная детонация, из-за которой были эвакуированы около 600 жителей. По официальным данным, были повреждены 253 частных и 27 многоквартирных домов, часть зданий оказалась полностью разрушена.

Несколько депутатов Верховной рады заявили, что на объекте хранились боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны, а украинские политики и СМИ раскритиковали размещение склада в жилой застройке.

Власти несколько дней не раскрывали назначение объекта, после чего 9 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территории находились боеприпасы одного из предприятий «Укроборонпрома». По факту произошедшего возбудили уголовное дело, позднее концерн уволил руководителей двух предприятий и других должностных лиц, которых заподозрили в нарушении правил хранения боеприпасов.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждала, что на объекте находились значительные запасы вооружений, а незадолго до взрыва туда доставили новые партии.