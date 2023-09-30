Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

В первый день работы Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» прошли дискуссии по устойчивому развитию территорий

close
100%
Росконгресс

В первый день работы Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» эксперты обсудили вопросы устойчивого развития, обеспечения баланса между экономическим ростом и охраной окружающей среды. Форум проходит 29-30 сентября 2023 г. на территории всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай. Организаторами мероприятия выступают правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».

Открыла Форум сессия, посвященная духовным ценностям и культурному коду Республики Алтай. Горный Алтай – регион с необычайно живописным ландшафтом, расположен в самом центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров. Республику Алтай называют перекрестком цивилизаций, российским Тибетом. Сегодня Горный Алтай – один из мировых центров концентрации биоразнообразия, заповедных редких и эндемичных видов растений и животных, здесь произрастают особо ценные виды лекарственного, пищевого и технического сырья.

Развитие региона неразрывно связано с сохранением уникального природного наследия. Здесь природа и люди умеют гармонично сосуществовать, и строгая охрана окружающей природной среды и социально-экономическое развитие не являются взаимоисключающими. Экологическое сознание, мышление, которым сегодня уделяется повышенное внимание и без которых невозможен экологический суверенитет страны, заложены в культурном и ценностном коде жителей Республики Алтай.

В первый день Форума состоялась презентация проекта Концепции ноосферного развития. В настоящее время в мире и России происходит выработка более эффективных моделей регионального развития, и Республика Алтай представила свой подход, опирающийся на сбалансированное эколого-социо-экономическое развитие без ущерба природе и раскрывающий человеческий потенциал жителей. Документ направлен на практическую реализацию миссии региона – «Горный Алтай – территория ноосферного развития». Также был представлен Национальный индекс ноосферного развития субъектов Российской Федерации. Индекс разработан впервые в целях измерения эффективности управления региональным устойчивым развитием. Особенностью индекса является уникальный набор показателей, отражающих уровень экологизации экономики, жизнеспособности общества, природосообразной среды, креативного потенциала и созидательного общества регионов России.

Республика Алтай относится к геостратегическим территориям Российской Федерации и имеет три сухопутные границы с зарубежными государствами: Китай, Монголия, Казахстан. Для сохранения экологии ученые выступают за то, чтобы 50% глобальной суши и морей были преобразованы во взаимосвязанные охраняемые территории, а сохранения биологического разнообразия – 50–60% территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью, что возможно в Республике Алтай, в отличие от большинства регионов России и стран мира.

Ноосферная модель развития республики – самого чистого региона России – требует пространственной модели, обеспечивающей защиту и ноосферное развитие. Стратегия пространственного развития Республики Алтай включает разработку схемы территориального планирования Горно-Алтайской агломерации, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, Телецкой агломерации, актуализацию Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай. Это позволит реализовать первую как в нашей стране, так и в мире ноосферную модель развития. А масштабный проект «Большой Алтай» предполагает, что расположенная на «перекрестке цивилизаций» Республика Алтай в перспективе может стать важной точкой развития межкультурного диалога и трансграничного сотрудничества Китая, России, Монголии и Казахстана.

Как обеспечить баланс между экономическим ростом республики и охраной окружающей среды, за счет чего достигать улучшения качества жизни населения – обсудили сегодня на Форуме участники сессии «Новые возможности для устойчивого развития Республики Алтай: в поисках баланса между экономикой и экологией». Председатель Общественного совета Минприроды России Александр Закондырин отметил, что с учетом географических, природных, исторических, национальных и культурных особенностей Республики Алтай одним из основных приоритетов развития региона могла бы стать зеленая, креативная и цифровая экономика. Уже сегодня в рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Алтай реализуется целый комплекс природоохранных мероприятий. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов рассказал о проектах по сохранению лесов, уникальных водных объектов, биологического разнообразия, ликвидации объектов накопленного экологического вреда, в первую очередь, Акташского горно-металлургического комбината.

Для изучения и восстановления фауны региона при научном руководстве Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН создан Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Сохранение экосистемы Алтая может стать дополнительным стимулом для привлечения туристов. Включение новых туристических маршрутов Кош-Агачского, Улаганского и других районов Республики Алтай может помочь снизить негативное влияние на уже излюбленные туристические маршруты в регионе.

Экопартнером Форума выступает ППК «Российский экологический оператор», партнерами деловой программы – ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Полипласт», ПСБ. Партнеры по организации мероприятия – ОАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть». Национальный партнер – LADA, официальный поставщик – Legend of Baikal. Поддержку мероприятию оказывает Российский туристический форум «Путешествуй!».

Информационную поддержку Форуму оказывают: РИА «Новости», «Российская газета», медиагруппа «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Газета.ru», EcoTourismEXPERT, газета «Звезда Алтая», «Русская медиагруппа» (РМГ), «ФедералПресс», «Эксперт Сибирь и Дальний Восток», НИА «Экология», «Деловой экологический журнал», «Экология и бизнес», ECOportal.

Картина дня
«Мы шли и шли, стиснув зубы». Главы новых регионов поздравили граждан с Днем воссоединения
Путин поздравил граждан России с годовщиной присоединения новых территорий
Штрафы, электронные повестки и отсрочка. Что нужно знать о призыве — 2023
С 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную военную службу
«Смеялись весь вечер». Посольство РФ в Ливии рассмешило предостережение США
Посольство в Ливии рассмешило предостережение США от сближения Хафтара с Москвой
Россиянам назвали пять правил управления финансами в кризис
Норильские коммунальщики высадили кустарник в снег
Омоновцы задержали главу администрации Печоры Серова
Военнопленный ВСУ раскритиковал обучение на базах в Германии
Новости и материалы
Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до одесского Измаила
ГИБДД задержала водителя рейсового автобуса, который сел за руль пьяным
Сомнолог оценил пользу благовоний в борьбе с бессонницей
Apple отказала владельцу iPhone 15 в замене смартфона с разбухшей батарей
Главред Vogue отсела от Ким Кардашьян на показе Бекхэм
Путин поздравил жителей новых регионов с Днем присоединения к России
Президенту «Урала» грозит длительная дисквалификация за жесткую критику судей
Стало известно, как изменится гонорар Игоря Николаева после операции на сердце
В США заявили, что потолок цен на нефть из РФ работает не так, как хотелось бы
Хлои Кардашьян пожаловалась на иррациональный ужас перед китами
Раскрыт дизайн Samsung Galaxy S24+
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских бойцов в зоне спецоперации
В Херсонской области сравнили отказ западных стран признать регион с «лаем чужих собак»
На набережной в Москве нашли похожий на РПГ предмет
В Сухуме начался юбилейный военный парад
Российский футболист объяснил, почему решил покинуть страну
Главу русской общины Карабаха задержали при пресечении Лачинского коридора
Состоялся релиз игры Torn Away об ужасах Второй мировой войны глазами ребенка
Все новости
Более 100 тысяч беженцев приехали в Армению из-за военных действий в Карабахе
На месте крушения самолета Евгения Пригожина установили памятник
«Боятся показать лица»: в Канаде семья ветерана Ваффен СС прячется после скандала
CBC: бывший эсэсовец Ярослав Хунка скрывается вместе с семьей после скандала
Голод, разлука и калечащие операции. Три жестоких эксперимента над детьми
Можно ли сделать из девочки сверхчеловека, а из мальчика — девочку
Все сайты умещались в школьной тетрадке. Как в России 90-х зарождался интернет
Экс-директор РосНИИРОСа Платонов: Россия получила домен .ru со второго раза
«Мир для нашего поколения»: как Британия и Франция отдали Чехословакию Гитлеру
Мюнхенский сговор по расчленению Чехословакии был заключен 85 лет назад
Звезде «Малхолланд Драйв» Наоми Уоттс — 55
«Захват Запорожской АЭС». В России сообщили о новой цели наступления ВСУ
РИА Новости: Зеленский согласовал с США и Британией новое наступление ВСУ
«Азербайджан должен». Ереван передал требования к Баку через ООН
Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН за расовую дискриминацию в Карабахе
В США допустили применение Россией ядерного оружия в «гипотетической войне» с НАТО
Журнал НАТО опубликовал статью о возможном применении Россией ядерного оружия
«Настройте частоту и вызывайте «Волгу». Украинские солдаты массово сдаются в плен
Журналист из США Моррис удивился кадрам сдачи в плен солдат ВСУ с оружием
Пенсии и маткапитал. Какие выплаты вырастут в 2024 году
Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2024 году превысит 23 тыс. руб.
Как можно проехать в Европу на российских номерах
Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях