В первый день работы Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» прошли дискуссии по устойчивому развитию территорий

В первый день работы Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» эксперты обсудили вопросы устойчивого развития, обеспечения баланса между экономическим ростом и охраной окружающей среды. Форум проходит 29-30 сентября 2023 г. на территории всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай. Организаторами мероприятия выступают правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».

Открыла Форум сессия, посвященная духовным ценностям и культурному коду Республики Алтай. Горный Алтай – регион с необычайно живописным ландшафтом, расположен в самом центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров. Республику Алтай называют перекрестком цивилизаций, российским Тибетом. Сегодня Горный Алтай – один из мировых центров концентрации биоразнообразия, заповедных редких и эндемичных видов растений и животных, здесь произрастают особо ценные виды лекарственного, пищевого и технического сырья.

Развитие региона неразрывно связано с сохранением уникального природного наследия. Здесь природа и люди умеют гармонично сосуществовать, и строгая охрана окружающей природной среды и социально-экономическое развитие не являются взаимоисключающими. Экологическое сознание, мышление, которым сегодня уделяется повышенное внимание и без которых невозможен экологический суверенитет страны, заложены в культурном и ценностном коде жителей Республики Алтай.

В первый день Форума состоялась презентация проекта Концепции ноосферного развития. В настоящее время в мире и России происходит выработка более эффективных моделей регионального развития, и Республика Алтай представила свой подход, опирающийся на сбалансированное эколого-социо-экономическое развитие без ущерба природе и раскрывающий человеческий потенциал жителей. Документ направлен на практическую реализацию миссии региона – «Горный Алтай – территория ноосферного развития». Также был представлен Национальный индекс ноосферного развития субъектов Российской Федерации. Индекс разработан впервые в целях измерения эффективности управления региональным устойчивым развитием. Особенностью индекса является уникальный набор показателей, отражающих уровень экологизации экономики, жизнеспособности общества, природосообразной среды, креативного потенциала и созидательного общества регионов России.

Республика Алтай относится к геостратегическим территориям Российской Федерации и имеет три сухопутные границы с зарубежными государствами: Китай, Монголия, Казахстан. Для сохранения экологии ученые выступают за то, чтобы 50% глобальной суши и морей были преобразованы во взаимосвязанные охраняемые территории, а сохранения биологического разнообразия – 50–60% территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью, что возможно в Республике Алтай, в отличие от большинства регионов России и стран мира.

Ноосферная модель развития республики – самого чистого региона России – требует пространственной модели, обеспечивающей защиту и ноосферное развитие. Стратегия пространственного развития Республики Алтай включает разработку схемы территориального планирования Горно-Алтайской агломерации, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, Телецкой агломерации, актуализацию Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай. Это позволит реализовать первую как в нашей стране, так и в мире ноосферную модель развития. А масштабный проект «Большой Алтай» предполагает, что расположенная на «перекрестке цивилизаций» Республика Алтай в перспективе может стать важной точкой развития межкультурного диалога и трансграничного сотрудничества Китая, России, Монголии и Казахстана.

Как обеспечить баланс между экономическим ростом республики и охраной окружающей среды, за счет чего достигать улучшения качества жизни населения – обсудили сегодня на Форуме участники сессии «Новые возможности для устойчивого развития Республики Алтай: в поисках баланса между экономикой и экологией». Председатель Общественного совета Минприроды России Александр Закондырин отметил, что с учетом географических, природных, исторических, национальных и культурных особенностей Республики Алтай одним из основных приоритетов развития региона могла бы стать зеленая, креативная и цифровая экономика. Уже сегодня в рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Алтай реализуется целый комплекс природоохранных мероприятий. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов рассказал о проектах по сохранению лесов, уникальных водных объектов, биологического разнообразия, ликвидации объектов накопленного экологического вреда, в первую очередь, Акташского горно-металлургического комбината.

Для изучения и восстановления фауны региона при научном руководстве Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН создан Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Сохранение экосистемы Алтая может стать дополнительным стимулом для привлечения туристов. Включение новых туристических маршрутов Кош-Агачского, Улаганского и других районов Республики Алтай может помочь снизить негативное влияние на уже излюбленные туристические маршруты в регионе.

Экопартнером Форума выступает ППК «Российский экологический оператор», партнерами деловой программы – ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Полипласт», ПСБ. Партнеры по организации мероприятия – ОАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть». Национальный партнер – LADA, официальный поставщик – Legend of Baikal. Поддержку мероприятию оказывает Российский туристический форум «Путешествуй!».

Информационную поддержку Форуму оказывают: РИА «Новости», «Российская газета», медиагруппа «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Газета.ru», EcoTourismEXPERT, газета «Звезда Алтая», «Русская медиагруппа» (РМГ), «ФедералПресс», «Эксперт Сибирь и Дальний Восток», НИА «Экология», «Деловой экологический журнал», «Экология и бизнес», ECOportal.