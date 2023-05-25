Яцкин: за 15 лет Невский экологический конгресс подтвердил статус авторитетной международной площадки

В Санкт-Петербурге прошло торжественное открытие Х Невского международного экологического конгресса.

В Таврическом дворце состоялось торжественное открытие Х Невского международного экологического конгресса. Основная тема юбилейного конгресса – «Экология: право, а не привилегия».

Его организаторами выступают Правительство России, Совет Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, оператором по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс. Сопредседатели организационного комитета - Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

На торжественной церемонии с приветственным словом к участникам конгресса обратились первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин и Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Первый вице-спикер СФ отметил, что за 15 лет работы конгресс подтвердил статус авторитетной международной экологической площадки. По его словам, основной вывод по итогам проведенных за эти годы дискуссий сформирован в девизе конгресса 2023 года: «Экология – это право, а не привилегия».

Андрей Яцкин подчеркнул, что Россия неоднократно высказывалась за проведение конструктивной дискуссии со всеми странами мира по теме глобальных вызовов, которые стоят сегодня перед планетой. Сенатор уверен, что обсуждения в рамках Х Невского конгресса будут конструктивными и успешными, будут найдены эффективные решения в целях сохранения чистой планеты для будущих поколений.

Александр Козлов призвал объединять усилия для достижения целей по вопросам экологии. Министр назвал Невский конгресс примером, когда две ветви власти – законодательная и исполнительная - объединяются и, опираясь на мнение людей, делают все возможное на этом направлении.

Андрей Яцкин и Александр Козлов также познакомились с обширной экспозицией, представленной на Х Невском международном экологическом конгрессе. В частности, они осмотрели стенды Минприроды России, ГК «Росатом», движения «Эколята» и проекта «Чистый воздух».

В стартовый день деловой программы конгресса пройдут круглые столы и панельные дискуссии. Запланировано обсудить такие темы, как «Климат: новые вызовы столетия», «Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?», «Вода – главный ресурс будущего», «Лес – легкие планеты», «Экологический туризм: состояние и перспективы», «Сохранение экологии Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития», «Национальные стратегии и приоритеты в сфере охраны окружающей среды», «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», а также «Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество».