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Пресс-релиз

«Глобус» представил новую версию приложения

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Пресс-служба компании «Глобус»

Компания «Глобус», которая объединяет сеть гипермаркетов и интернет-магазин с доставкой продуктов на дом, выпустила новую версию мобильного приложения.

Как отметили разработчики, в рамках обновления были кардинальным образом улучшены функционал, навигация и визуальное оформление приложения.

Отдельное внимание было уделено интернет-магазину – в последней версии приложения заказывать продукты в виртуальном гипермаркете дистанционно стало еще проще. Доставка товаров, заказанных через приложение, осуществляется также быстро, как и заказы, оформленные на сайте официального интернет-магазина.

Главный экран и каталог

Структура интерфейса главного экрана теперь включает все основные элементы, которые должны быть под рукой – список покупок, каталог для поиска товаров, а также штрих-код бонусной карты, который можно отсканировать на кассе при личном посещении гипермаркетов «Глобус».

Каталог также стал понятнее и легче для восприятия. Разработчики и дизайнеры компании постарались сделать так, чтобы пользователь мог быстро найти нужную категорию товара среди многотысячного ассортимента гипермаркета, сравнить цены и добавить в список покупок позиции, которые его полностью устраивают.

К слову, в списке товаров теперь отображаются фото и стоимость отобранных товаров, что значительно упрощает их поиск при личном посещении гипермаркетов.

Актуальные акции теперь собраны в едином разделе. Специальные предложения и список участвующих в акциях товаров постоянно обновляются – с помощью нового приложения следить за скидками и экономить будет гораздо удобнее.
Функционал раздела с историей покупок также был заметно улучшен – теперь искать чеки, накопления и списания бонусов стало еще проще.

Новые разделы и опции

В новой версии приложения появился раздел с тематическими подборками рецептов. Пользователю приложения достаточно выбрать понравившийся рецепт, и приложение само подскажет, какие продукты из каталога гипермаркета понадобятся для его приготовления.

С визуальной точки зрения внимания заслуживает новая опция – темная тема. Как отмечают дизайнеры, работавшие над приложением, темную версию экрана пользователи просили добавить уже давно, и теперь она стала доступна всем желающим.

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