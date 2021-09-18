Евродепутат рассказал, как превратить «Северный поток — 2» в «руины»

По мнению Райнхарда Бютикофера, превратить в «инвестиционные руины» газопровод способна Еврокомиссия, если найдет в процессе сертификации трубы нарушение европейского энергетического законодательства. Однако в немецком Федеральном сетевом агентстве заявляли, что хоть и предоставят отчет о сертификации ЕК, орган не будет иметь право вето.

Несмотря на фактическое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и обещания «Газпрома» вскоре пустить по нему топливо, ЕС еще может «обрушить» проект. Об этом в интервью агентству dpa заявил депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер, пишет издание Donaukurier.

Как заявил Бютикофер, для ввода в эксплуатацию трубопровода все еще требуется сертификация немецкого регулятора. «Но даже если Федеральное сетевое агентство одобрит эту процедуру, Еврокомиссия все еще может сорвать проект. Если она увидит веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционные руины», — сказал депутат.

Бютикофер говорит о принципе анбандлинга, являющегося частью Третьего энергопакета ЕС. Он предусматривает, что добыча газа и его транзит не могут осуществляться одной компанией. Если такой принцип разделения будет нарушаться в случае с «Северный потоком — 2», Евросоюз может наложить штрафные санкции на «Газпром», а также позволить компании использовать газопровод только на 50% его мощности. Остальные возможности трубы могут быть переданы третьей стороне.

«Триумфальные возгласы, которыми российская сторона отмечает завершение строительства газопровода, преждевременны. Даже если «Северный поток — 2» уже построен, он должен соответствовать требованиям европейского законодательства. «Газпром» пока что не предпринял никаких шагов в направлении анбандлинга», — пояснил евродепутат.

«Газпром» 10 сентября официально объявил о завершении строительства двух ниток трубы длиной почти 2,5 тыс. км и суммарной мощностью в 55 млрд куб. м газа в год. До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что топливо пойдет по первой нитке с 1 октября, а по второй — с начала ноября. Однако позже глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября газ по «Северному потоку — 2» не пойдет.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщало, что с 8 сентября начался отсчет четырехмесячного срока сертификации газопровода. В течение этого периода оно должно отправить свой отчет в Еврокомиссию. При этом представитель регулятора отмечал, что у ЕК не будет права вето на решение BNA. То есть именно немецкое агентство будет определять, вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2» или нет. В то же время регулятор не принимает решений относительно начала транспортировки топлива по трубе, а лишь проверяет проект на соответствие европейскому законодательству.

По нормам Третьего энергопакета Газовой директивы ЕС, оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания. Формально Nord Stream 2 AG — нынешний оператор проекта — под это требование не подпадает, поскольку на 100% принадлежит «Газпрому». Компания на протяжении нескольких лет в судебном порядке пытается вывести газопровод из-под действия европейских энергетических норм, однако 25 августа земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG и оставил в силе предыдущее решение BNA, согласно которому труба считается не соответствующей законодательству.

Из-за этого оператор «Северного потока — 2» может его использовать только на половину мощности. Для «Газпрома» подобное ограничение является критическим, поскольку от объемов прокачиваемого в Европу газа будет зависеть окупаемость всего проекта и конечная прибыль инвесторов. Nord Stream 2 AG называл это решение BNA, противники разделения производителей и транспортировщиков газа в Европу есть и среди немецких властей. Впрочем международные эксперты не исключают, что Еврокомиссия или немецкие власти в итоге согласятся вывести газопровод из-под действия газовой директивы. Причиной для этого назывались предстоящая холодная зима, низкий уровень топлива в европейских хранилищах, а также рост цен на него на биржах.