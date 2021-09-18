Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В РПЦ назвали отказ в прокате фильму «Искушение» защитой от... 23:47
«Аякс» забил девять голов в матче чемпионата Нидерландов 23:40
Врач рассказала, как «мерзлякам» легче перенести холод 23:38
Франция не станет отзывать посла из Великобритании 23:28
Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ» 23:27
МИД Франции заявил, что кризис в отношениях с США отразится на обсуждении... 23:14
Путин поздравил оперную певицу Анну Нетребко с юбилеем 23:13
Кай Метов рассказал о своем состоянии после ДТП в Белоруссии 23:13
Никита Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет 22:54
Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины 22:48
Бизнес

«Триумфальные возгласы России преждевременны»

Евродепутат рассказал, как превратить «Северный поток — 2» в «руины»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Nord Stream 2
По мнению Райнхарда Бютикофера, превратить в «инвестиционные руины» газопровод способна Еврокомиссия, если найдет в процессе сертификации трубы нарушение европейского энергетического законодательства. Однако в немецком Федеральном сетевом агентстве заявляли, что хоть и предоставят отчет о сертификации ЕК, орган не будет иметь право вето.

Несмотря на фактическое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и обещания «Газпрома» вскоре пустить по нему топливо, ЕС еще может «обрушить» проект. Об этом в интервью агентству dpa заявил депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер, пишет издание Donaukurier.

Как заявил Бютикофер, для ввода в эксплуатацию трубопровода все еще требуется сертификация немецкого регулятора. «Но даже если Федеральное сетевое агентство одобрит эту процедуру, Еврокомиссия все еще может сорвать проект. Если она увидит веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционные руины», — сказал депутат.

Бютикофер говорит о принципе анбандлинга, являющегося частью Третьего энергопакета ЕС. Он предусматривает, что добыча газа и его транзит не могут осуществляться одной компанией. Если такой принцип разделения будет нарушаться в случае с «Северный потоком — 2», Евросоюз может наложить штрафные санкции на «Газпром», а также позволить компании использовать газопровод только на 50% его мощности. Остальные возможности трубы могут быть переданы третьей стороне.

«Триумфальные возгласы, которыми российская сторона отмечает завершение строительства газопровода, преждевременны. Даже если «Северный поток — 2» уже построен, он должен соответствовать требованиям европейского законодательства. «Газпром» пока что не предпринял никаких шагов в направлении анбандлинга», — пояснил евродепутат.

«Газпром» 10 сентября официально объявил о завершении строительства двух ниток трубы длиной почти 2,5 тыс. км и суммарной мощностью в 55 млрд куб. м газа в год. До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что топливо пойдет по первой нитке с 1 октября, а по второй — с начала ноября. Однако позже глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября газ по «Северному потоку — 2» не пойдет.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщало, что с 8 сентября начался отсчет четырехмесячного срока сертификации газопровода. В течение этого периода оно должно отправить свой отчет в Еврокомиссию. При этом представитель регулятора отмечал, что у ЕК не будет права вето на решение BNA. То есть именно немецкое агентство будет определять, вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2» или нет. В то же время регулятор не принимает решений относительно начала транспортировки топлива по трубе, а лишь проверяет проект на соответствие европейскому законодательству.

По нормам Третьего энергопакета Газовой директивы ЕС, оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания. Формально Nord Stream 2 AG — нынешний оператор проекта — под это требование не подпадает, поскольку на 100% принадлежит «Газпрому». Компания на протяжении нескольких лет в судебном порядке пытается вывести газопровод из-под действия европейских энергетических норм, однако 25 августа земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG и оставил в силе предыдущее решение BNA, согласно которому труба считается не соответствующей законодательству.

Из-за этого оператор «Северного потока — 2» может его использовать только на половину мощности. Для «Газпрома» подобное ограничение является критическим, поскольку от объемов прокачиваемого в Европу газа будет зависеть окупаемость всего проекта и конечная прибыль инвесторов. Nord Stream 2 AG называл это решение BNA, противники разделения производителей и транспортировщиков газа в Европу есть и среди немецких властей. Впрочем международные эксперты не исключают, что Еврокомиссия или немецкие власти в итоге согласятся вывести газопровод из-под действия газовой директивы. Причиной для этого назывались предстоящая холодная зима, низкий уровень топлива в европейских хранилищах, а также рост цен на него на биржах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Явка на выборах в Госдуму составила 31,51% во второй день голосования
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
Кай Метов рассказал о своем состоянии после ДТП в Белоруссии
Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию
Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины
Никита Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет
Новости и материалы
Емельяненко единогласным решением судей победил блогера Тарасова
В РПЦ назвали отказ в прокате фильму «Искушение» защитой от «порнографии»
«Аякс» забил девять голов в матче чемпионата Нидерландов
Врач рассказала, как «мерзлякам» легче перенести холод
Франция не станет отзывать посла из Великобритании
Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ»
МИД Франции заявил, что кризис в отношениях с США отразится на обсуждении концепции НАТО
Путин поздравил оперную певицу Анну Нетребко с юбилеем
Кая Метова госпитализировали в Белоруссии
Скаут чемпионата Италии поделился мнением о будущем Кокорина
Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом
Открыта новая функция дофамина в мозге
Холанд отказался отдать свою футболку ребенку
Ловчев: команду Карпина ждет такое же разочарование, какое было на Евро
Порошенко вывел микрофон из строя во время выступления на митинге
Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США после срыва планов по подлодкам
Автор победной шайбы Олимпиады-2018 подписал пробный контракт с клубом НХЛ
Священника, обманувшего знакомого на 275 тыс рублей, задержали в Крыму
Все новости
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»
В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена
Торговцы, промышленники и саудиты. Названы богатейшие семьи Земли
Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мира
Бузова — одна из причин: почему Казанский ушел с «Матч ТВ»
Губерниев пожелал Казанскому хороших эфиров на «Первом» после ухода с «Матч ТВ»
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье
Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости
«Циничный геноцид»: в России осудили бойню на Фарерах
Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
С Путиным и енотом: как россияне голосовали в первый день выборов
В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
Пулевые ранения и взрыв: почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда остается тайной
60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд
«Давайте смотреть в будущее»: США просят Украину забыть о «Северном потоке — 2»
В Госдепе посоветовали Киеву заниматься развитием своей энергетики
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях