Проклятие Бикини: как американцы промахнулись атомной бомбой мимо полигона

Атомные бомбы преимущественно испытывали на земле и под землей, не искушая судьбу и не полагаясь на меткость летчика. Словно назло, первая же попытка американцев сбросить термоядерную бомбу с самолета закончилась провалом и промахом. Несмотря на нарисованную на земле огромную мишень, летчик сбросил изделие на другую цель, и повезло, что ошибся он в пределах испытательного полигона — архипелага Бикини. Об этом промахе и «проклятье» Бикини, преследовавшим ядерные испытания, — в материале «Газеты.Ru».

Маловата мишень

Испытание Redwing Cherokee отличалось от прочих в своей серии тем, что не было напрямую связано с разработкой ядерного оружия. Его провели по настоянию и в интересах американского министерства обороны, которое хотело проверить, способны ли ВВС США доставлять к целям многомегатонные водородные бомбы самолетами B-52.

Взрыв был запрограммирован на высоту 1,5 километра и потому должен был получиться относительно «чистым»: основным источником радиоактивных осадков служит земля, попавшая в эпицентр. Главным поражающим фактором при таком подрыве считалась взрывная волна, накрывающая большую территорию, и испытание позволило проверить одну теорию.

Американские военные интуитивно чувствовали, что здания, построенные на тонком стальном каркасе — вроде больших заводских цехов, — могут быть особенно уязвимы к такой взрывной волне. Но испытания проводились на острове Наму атолла Бикини, и у этого острова не было соседей на интересующих военных дистанции. Поэтому к северо-востоку от него на коралловом рифе были насыпаны три острова, на которых построили заводские здания и разместили измерительное оборудование.

Инструменты для измерения параметров взрыва были раскинуты по всему атоллу, размещались на десятках патрулирующих район самолетах и сбрасывались с воздуха с парашютом перед бомбой. На противоположном от Наму острове, в 30 километрах, расположили подопытных животных, чтобы изучить возникающие от взрыва ожоги сетчатки.

20 мая 1956 года с атолла Эниветок взлетел бомбардировщик B-52 под командованием Дэвида Кричлоу. Самолет, названный Barbara Grace в честь жены и матери командира, нес 3400-килограммовую 3,5-мегатонную бомбу Mark 15, которой предстояло поразить условную цель на Наму.

Дэвид Кричлоу Bettmann/Contributor/Getty Images

Чтобы все прошло гладко, на острове нарисовали гигантскую мишень диаметром более сотни метров и с хорошо различимой «десяткой». С учетом того, что в остальном остров был практически пуст, а других островов с нарисованными мишенями в округе не было, трудно было представить, что что-то пойдет не так.

Мишень на острове Наму thisdayinaviation.com

В 05:51 бомба, спустившись на парашюте и дав самолету улететь, взорвалась, заливая утренний морской пейзаж ослепительным белым светом. Это был второй раз в истории, когда термоядерный заряд сбрасывался с самолета: первым был советский РДС-37 в 1955 году, поскольку американцы предпочитали испытывать бомбы на земле.

Заводские корпуса лежали в руинах, но испытания были провалены. Как оказалось, летчик нашел способ промахнуться мимо гигантской мишени — точнее, он попал, но не в нее. Он принял за цель наблюдательный пункт на искусственном острове в 6,5 км от Наму и поразил его. Фотографий этого пункта не осталось по причине прямого попадания термоядерной бомбы, но можно предположить, что при взгляде с неба в нем могли видеться концентрические круги.

Поскольку взрыв произошел почти прямо над зданиями-мишенями, оценить его поражающую силу на дистанции военные не смогли. Более того, некоторые наблюдатели получили ожоги глаз, поскольку взрыв, к которому они должны были быть повернуты спиной, оказался у них перед глазами.

Несмотря на провал, летчика за это не наказали, и в дальнейшем Кричлоу командовал 6512-й испытательной эскадрильей. Зато за инцидент объявили выговор рядовому ВВС первого класса Джексону Килгору, который «слил» информацию о промахе публике.

Сам факт того, что при ядерных испытаниях бомбардировщик может промахнуться на несколько километров, американскую публику не вдохновлял. Весь атолл был заранее эвакуирован, а пара десятков наблюдателей сидели в стальном бункере, уничтожить который можно лишь прямым попаданием. Но если ошибки допускаются даже в контролируемых полигонных условиях, логично было ждать их и от серийной повседневной эксплуатации.

Так и случалось: в последующие годы американцы сбрасывали водородные бомбы и на Испанию, и на собственную страну. Возможно, атолл Бикини был просто проклятым местом: на нем пошли не по плану и первые в мире испытания водородной бомбы.

«Креветка»

Первая настоящая водородная бомба была испытана там 1 марта 1954 года в ходе операции Castle Bravo (серия испытаний «Замок», взрыв с условным именем «Браво», которое обозначает букву «B» в радиопереговорах). Взрыв перенесли на Бикини с атолла Эниветок, опасаясь за сохранность построенной там инфраструктуры. Об этом потом ни разу не пожалели.

Взрыв должен был выделить энергию в 5 мегатонн. Устройство, получившее имя SHRIMP («креветка», из-за внешнего сходства конструкции под корпусом с этим ракообразным), также находилось близ острова Наму.

Устройство SHRIMP. Черные трубы сверху — это световоды U.S. Department of Education/Trinity & Beyond: The Atomic Bomb Movie

Однако инженеры ошиблись, и реальный взрыв оказался втрое мощнее, чем планировали. За секунду вырос огненный шар диаметром более 7 км, внутри которого не мог уцелеть почти ни один прибор, а образовавшийся в итоге кратер имел диаметр 2 км и глубину 76 м.

Многие приборы, которые должны были помочь исследовать протекание реакции, испарились или были необратимо повреждены взрывом, пострадали постройки даже на дальней стороне атолла.

Кроме того, возникло уникальное явление — ядерный взрыв вопреки желанию передали «по проводу». Внутри бомбы были проложены световоды, ведущие в удаленный на 2,3 км бункер — там находилось измерительное оборудование, которое должно было путем анализа переданной вспышки определить, насколько удачно прошла реакция. Однако выяснить это не удалось: переданная через каналы мощность нагрела твердый материал и породила вторичный огненный шар внутри бункера .

Вторичный взрыв имел мощность примерно в 1 килотонну. Он уничтожил все приборы и сорвал с петель 20-тонную дверь. Точная природа этого эффекта оставалась неясной многие десятилетия, ученые лишь фиксировали масштаб разрушений и пытались выяснить, как именно энергию взрыва удалось передать: за счет рентгеновских лучей, сложной ударной волны вдоль световода или чего-то еще.

Облако, образовавшееся после взрыва «Касл Браво» U.S. Department of Education

Куда серьезнее оказалось радиоактивное загрязнение, возникшее как из-за неожиданно большой мощности бомбы, так и из-за того, что испытания проводились при сильном ветре. Радиоактивное облако накрыло атоллы Ронгелап и Ронгерик более чем в 100 км от взрыва, и вряд ли бы их жители его пережили, если бы их заранее не эвакуировали. Экипаж японского рыболовного судна «Дайго Фукурю Мару», находящегося в 130 км от полигона, получил опасную дозу радиации, а многие жители Маршалловых островов в 1960–1980 годах получили от правительства США компенсацию за нанесенный здоровью вред.

Последствия Castle Bravo оказали шокирующий эффект на весь мир. После них президент США запретил испытания более мощных бомб, а облако радиоактивных осадков, накрывшее «Дайго Фукурю Мару», навсегда врезалось в общественную память. Именно после этих испытаний в массовом сознании закрепился образ ядерной войны как глобальной смерти человечества: раз радиоактивные осадки убивают людей за сотни километров, то при новой мировой войне ими будет покрыт весь земной шар.

Подобных «промахов» на ядерных испытаниях было много, и далеко не только в США. Например, взрыв РДС-37 накрыл сам город Семипалатинск и привел к человеческим жертвами. Все это в совокупности стало одной из главных причин, почему страны мира решили отказаться даже от тестовых и «мирных» ядерных взрывов.