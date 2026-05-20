Встреча старых друзей: как Си принял Путина

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом, который начался с торжественной церемонии встречи у Дома народных собраний. На площади Тяньаньмэнь президента России встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры обменялись рукопожатием, после чего военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран под звуки артиллерийских залпов.

Особым моментом церемонии стало исполнение оркестром песни «Подмосковные вечера» во время обхода строя почетного караула. После приветствия делегаций и короткого общения с китайскими школьниками лидеры прошли в здание, где началась официальная часть переговоров, в начале которых лидеры назвали друг друга друзьями.

«Горячо приветствую президента России Владимира Путина в Китае с государственным визитом. На протяжении долгих лет мы с Вами поддерживаем тесные связи… многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов», — сказал Си.

«Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени», — ответил Путин.

По итогам встреч во время этого визита планируется подписание совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства, а также пакета межведомственных документов.