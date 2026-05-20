«Ненавижу стареть». Шер исполнилось 80 лет

20 мая американской певице и актрисе Шер исполнилось 80 лет. Шерил Саркисян родилась в 1946 году в Калифорнии в семье американской актрисы и дальнобойщика армянского происхождения.

В подростковом возрасте будущая знаменитость перебралась в Лос-Анджелес, где начала пробовать себя в вокале и посещать курсы актерского мастерства. В 17 лет познакомилась с музыкантом Сонни Боно. Они поженились и создали поп-рок-дуэт Sonny & Cher, который прославился в 1965-м песней «I Got You Babe».

После распада дуэта в 1977-м Шер посвящает себя сольной карьере. Ее главный хит «Believe» вышел в 1998-м. Песня с одноименного альбома совершила революцию в музыке, массово популяризировав эффект автотюна («эффект Шер»).

Всего Шер выпустила 27 студийных альбомов, ее музыкальная карьера охватывает более шести десятилетий. В дискографии певицы нашли отражение такие жанры, как соул, джаз, диско и электронная танцевальная музыка, а также рок и хип-поп.

Кроме того, Шер активно снималась в кино. Прорывом стала роль в биографической драме «Маска» (1985). В 1988-м актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в романтической комедии «Власть луны» (1987). Фильмография Шер насчитывает 18 ролей.

В число ее главных наград также входят престижные премии «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус».

Певица оставила след и в истории моды. Она популяризировала такие стили, как бохо, глэм-диско, рок-вамп, первой стала позировать в прозрачных платьях.

Шер была замужем дважды. Ее спутниками были Сонни Боно (1964–1975) и рок-музыкант Грегг Оллмэн (1975–1979). У Шер двое детей

Певица неоднократно прибегала к пластической хирургии. В одном из своих интервью звезда призналась, что ненавидит стареть.

«Да, я ненавижу это!» — подчеркнула она.

