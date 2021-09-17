Медведев заявил, что Россия не боится санкций из-за «Северного потока — 2»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций из-за запуска «Северного потока — 2». Об этом он сообщил в интервью изданию DW.

«Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года», — сказал Медведев.

В целом, по его словам, Россия продолжила свое развитие и в некоторых секторах экономики даже нарастила свои возможности.

«Поэтому если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции», - добавил Медведев.

На сегодняшний день, по мнению зампредседателя Совбеза РФ, происходит так называемый «ритуальный танец, который исполняют европейские политики, с одной стороны, а с другой – американские, для того чтобы признать факт, что «Северный поток — 2» состоялся».

История вокруг «Северного потока --2» «в большей степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке, подчеркнул Медведев.

«Сейчас, как мне кажется, новая администрация [президента США Джо] Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии», — отметил Медведев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявил о том, что процедура одобрения Еврокомиссией сертификации магистрального газопровода «Северный поток — 2» может продлиться до двух месяцев.