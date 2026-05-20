Над Россией ночью сбили 273 украинских БПЛА. Военная операция, день 1547-й

09:12

В Луцке по зданию СБУ нанесли удар, сообщил военкор Александр Коц, показав кадры с дрона. 50-я отдельная бригада БпС «Варяг» опубликовала нарезку дальних ударов: 18 целей за две с половиной минуты. В ролике — блокпосты, склады боеприпасов и БПЛА, цистерны и склады ГСМ, локомотив, газораспределительная станция, серия электроподстанций и трансформаторов. Фактически вся прифронтовая логистика и энергетика противника.

На отметке 01:57 — здание СБУ. Дрон идет не вслепую, оператор видит цель, доворачивает и подбирает точку входа. Это ключевое отличие современных дальнобойных дронов от «слепых» средств поражения: каждый удар — осознанный выбор точки. И, по словам Коца, такие удары возможны без Starlink даже на Западной Украине.