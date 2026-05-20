Над Россией ночью сбили 273 украинских БПЛА. Военная операция, день 1547-й

Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вызывают огромный интерес у зарубежных партнеров, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, опыт специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке наглядно доказывает востребованность этих систем. Новейшие образцы, показавшие свою эффективность, постоянно совершенствуются и пользуются высоким спросом у союзников Москвы.
В Луцке по зданию СБУ нанесли удар, сообщил военкор Александр Коц, показав кадры с дрона. 50-я отдельная бригада БпС «Варяг» опубликовала нарезку дальних ударов: 18 целей за две с половиной минуты. В ролике — блокпосты, склады боеприпасов и БПЛА, цистерны и склады ГСМ, локомотив, газораспределительная станция, серия электроподстанций и трансформаторов. Фактически вся прифронтовая логистика и энергетика противника.
На отметке 01:57 — здание СБУ. Дрон идет не вслепую, оператор видит цель, доворачивает и подбирает точку входа. Это ключевое отличие современных дальнобойных дронов от «слепых» средств поражения: каждый удар — осознанный выбор точки. И, по словам Коца, такие удары возможны без Starlink даже на Западной Украине.
В Кстовском районе из-за угрозы атак БПЛА школьников перевели на дистанционное обучение, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он также попросил по возможности не водить детей в детские сады, а для тех, у кого такой возможности нет, организуют работу дежурных групп.
В Херсонской области после атаки украинских беспилотников полностью обесточены девять округов: Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Энергетики и аварийные службы ведут восстановительные работы.
❗️В результате ночной атаки БПЛА в Нижегородской области повреждены и загорелись два промышленных объекта в Кстовском районе, сообщил губернатор Глеб Никитин. Всего силами ПВО сбито 30 беспилотников, пострадавших нет. Проводится локализация возгорания и ликвидация последствий. Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, работа ПВО продолжается.
В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. Он призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности: при включении сирен укрыться в помещениях без окон или с окнами, выходящими не на море, на улице — в цоколях зданий или подземных переходах.
В Санкт-Петербурге утром 20 мая объявляли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение появилось в официальном канале «Оповещение населения» в 06:13, в 06:36 угрозу отменили. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 20 мая в Ленинградской области дважды объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В 0:01 губернатор Александр Дрозденко сообщил о введении режима, предупредив о возможном снижении скорости мобильного интернета. Отбой опасности был дан в 01:18, однако в 04:37 режим ввели вновь. Силы ПВО приступили к боевой работе: в 05:48 сбили один БПЛА, к 06:39 — уже два. Окончательный отбой воздушной опасности объявили в 08:13. Утром губернатор уточнил: всего силами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет.
Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, что связано с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации.
В Рязанской области дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник. В результате падения обломков в Касимовском округе повреждены три частных дома. Пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. На месте работают оперативные службы, оценивается ущерб.
ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона поселок Суземка, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. В результате удара по движущемуся автомобилю ранен водитель агропромышленного холдинга «Мираторг». Мужчина доставлен в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.
Взрывы прогремели в Днепре и Одессе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Росавиация сняла временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград, а также отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова.
⚡️В ночь на 20 мая Росавиация вводила и снимала ограничения на прием и выпуск рейсов в десятках аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в разное время действовали в Пулково (с 00:15, сняты к 01:14 и вновь введены в 04:46, окончательно сняты к 06:20), Владикавказе (Беслан), Грозном, Магасе (введены в 01:22, сняты в 05:28), Саратове (Гагарин) (введены в 01:39, сняты в 04:34), Пензе (введены в 01:49, сняты в 04:34; также было еще короткое закрытие и открытие Чебоксар), Ульяновске (Баратаевка) (введены в 02:50, сняты в 05:16), Самаре (Курумоч) (введены в 03:03, сняты в 06:17), Казани, Нижнекамске (Бегишево) (введены в 03:34, сняты в 06:17), Чебоксарах (вводились и снимались несколько раз, окончательно открыты в 06:17), Череповце (введены в 05:04), Геленджике (введены в 06:20).
Аэропорт Храброво (Калининград) работал с возможными корректировками из‑за ограничений в Ленинградской области. Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами — возможны изменения в расписании. Все меры временные, для безопасности. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов.
За ночь в Воронежской области сбили 20 украинских беспилотников. Их уничтожили в двух городах и четырех районах. В результате падения обломков повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома, пострадавших нет. На территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
ВСУ продолжают попытки атаковать промзону Невинномысска — работает ПВО, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории региона. Ранее глава края уже информировал об отражении налета БПЛА.
За минувшие сутки система «Купол Донбасса» нейтрализовала 19 украинских беспилотников над ДНР, сообщили в штабе обороны региона. Дроны уничтожены силами ПВО и сводных мобильных огневых групп. Жителей призвали немедленно сообщать экстренным службам о находке обломков или взрывоопасных предметов.
❗️Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома, на месте работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется. В Борисовском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи: на участке дороги Борисовка — Головчино вчера поздно вечером FPV-беспилотник ударил по машине. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.
⚡️В ночь на 20 мая, в период с 20:00 до 07:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Сегодня 1547-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.