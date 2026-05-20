Над Россией ночью сбили 273 украинских БПЛА. Военная операция, день 1547-й

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 273 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны. В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, пострадал водитель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

09:15

Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вызывают огромный интерес у зарубежных партнеров, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, опыт специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке наглядно доказывает востребованность этих систем. Новейшие образцы, показавшие свою эффективность, постоянно совершенствуются и пользуются высоким спросом у союзников Москвы.

09:12

В Луцке по зданию СБУ нанесли удар, сообщил военкор Александр Коц, показав кадры с дрона. 50-я отдельная бригада БпС «Варяг» опубликовала нарезку дальних ударов: 18 целей за две с половиной минуты. В ролике — блокпосты, склады боеприпасов и БПЛА, цистерны и склады ГСМ, локомотив, газораспределительная станция, серия электроподстанций и трансформаторов. Фактически вся прифронтовая логистика и энергетика противника.

На отметке 01:57 — здание СБУ. Дрон идет не вслепую, оператор видит цель, доворачивает и подбирает точку входа. Это ключевое отличие современных дальнобойных дронов от «слепых» средств поражения: каждый удар — осознанный выбор точки. И, по словам Коца, такие удары возможны без Starlink даже на Западной Украине.

09:07

В Кстовском районе из-за угрозы атак БПЛА школьников перевели на дистанционное обучение, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он также попросил по возможности не водить детей в детские сады, а для тех, у кого такой возможности нет, организуют работу дежурных групп.

08:55

В Херсонской области после атаки украинских беспилотников полностью обесточены девять округов: Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Энергетики и аварийные службы ведут восстановительные работы.

08:50

❗️В результате ночной атаки БПЛА в Нижегородской области повреждены и загорелись два промышленных объекта в Кстовском районе, сообщил губернатор Глеб Никитин. Всего силами ПВО сбито 30 беспилотников, пострадавших нет. Проводится локализация возгорания и ликвидация последствий. Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, работа ПВО продолжается.

08:47

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. Он призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности: при включении сирен укрыться в помещениях без окон или с окнами, выходящими не на море, на улице — в цоколях зданий или подземных переходах.

08:45

В Санкт-Петербурге утром 20 мая объявляли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение появилось в официальном канале «Оповещение населения» в 06:13, в 06:36 угрозу отменили. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

08:40

В ночь на 20 мая в Ленинградской области дважды объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В 0:01 губернатор Александр Дрозденко сообщил о введении режима, предупредив о возможном снижении скорости мобильного интернета. Отбой опасности был дан в 01:18, однако в 04:37 режим ввели вновь. Силы ПВО приступили к боевой работе: в 05:48 сбили один БПЛА, к 06:39 — уже два. Окончательный отбой воздушной опасности объявили в 08:13. Утром губернатор уточнил: всего силами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет.

08:37

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, что связано с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации.

08:35

В Рязанской области дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник. В результате падения обломков в Касимовском округе повреждены три частных дома. Пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. На месте работают оперативные службы, оценивается ущерб.

08:33

ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона поселок Суземка, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. В результате удара по движущемуся автомобилю ранен водитель агропромышленного холдинга «Мираторг». Мужчина доставлен в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.

08:30

Взрывы прогремели в Днепре и Одессе, сообщило украинское издание «Страна.ua».

08:27

Росавиация сняла временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград, а также отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова.

08:25

⚡️В ночь на 20 мая Росавиация вводила и снимала ограничения на прием и выпуск рейсов в десятках аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в разное время действовали в Пулково (с 00:15, сняты к 01:14 и вновь введены в 04:46, окончательно сняты к 06:20), Владикавказе (Беслан), Грозном, Магасе (введены в 01:22, сняты в 05:28), Саратове (Гагарин) (введены в 01:39, сняты в 04:34), Пензе (введены в 01:49, сняты в 04:34; также было еще короткое закрытие и открытие Чебоксар), Ульяновске (Баратаевка) (введены в 02:50, сняты в 05:16), Самаре (Курумоч) (введены в 03:03, сняты в 06:17), Казани, Нижнекамске (Бегишево) (введены в 03:34, сняты в 06:17), Чебоксарах (вводились и снимались несколько раз, окончательно открыты в 06:17), Череповце (введены в 05:04), Геленджике (введены в 06:20).

Аэропорт Храброво (Калининград) работал с возможными корректировками из‑за ограничений в Ленинградской области. Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами — возможны изменения в расписании. Все меры временные, для безопасности. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов.

08:17

За ночь в Воронежской области сбили 20 украинских беспилотников. Их уничтожили в двух городах и четырех районах. В результате падения обломков повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома, пострадавших нет. На территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

08:15

ВСУ продолжают попытки атаковать промзону Невинномысска — работает ПВО, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории региона. Ранее глава края уже информировал об отражении налета БПЛА.

08:13

За минувшие сутки система «Купол Донбасса» нейтрализовала 19 украинских беспилотников над ДНР, сообщили в штабе обороны региона. Дроны уничтожены силами ПВО и сводных мобильных огневых групп. Жителей призвали немедленно сообщать экстренным службам о находке обломков или взрывоопасных предметов.

08:10

❗️Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома, на месте работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется. В Борисовском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи: на участке дороги Борисовка — Головчино вчера поздно вечером FPV-беспилотник ударил по машине. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

08:05

⚡️В ночь на 20 мая, в период с 20:00 до 07:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

08:00

Сегодня 1547-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
