Газ, безвиз и борьба с «законом джунглей». Путин и Си выступили перед СМИ

10:05

Главы государств пожали друг другу руки и вместе направились на дальнейшие мероприятия.

Ожидается, что далее Путин вернется в резиденцию, где встретится с китайским инженером, которого видел еще ребенком в ходе своего первого визита в Китай в 2000 году.

Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

Визит Путина в Пекин завершится беседой с Си Цзиньпином за чаем. На нее приглашены по четыре человека с каждой стороны, лидеры сосредоточатся на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.