Газ, безвиз и борьба с «законом джунглей». Путин и Си выступили перед СМИ

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 20 мая 2026 года
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть переговоров и выступили с заявлениями для прессы. Лидеры РФ и КНР подписали «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также десятки документов о сотрудничестве в разных областях. Президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

10:10

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. Следите за последними новостями в нашей ленте.

10:05

Главы государств пожали друг другу руки и вместе направились на дальнейшие мероприятия.

Ожидается, что далее Путин вернется в резиденцию, где встретится с китайским инженером, которого видел еще ребенком в ходе своего первого визита в Китай в 2000 году.

Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

Визит Путина в Пекин завершится беседой с Си Цзиньпином за чаем. На нее приглашены по четыре человека с каждой стороны, лидеры сосредоточатся на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.

10:00

⚡️Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Пекин послужит дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы. Выступление лидеров двух стран перед прессой завершилось.

09:59

❗️Россия и Китай последовательно придерживаются независимой и самостоятельной внешней политики, солидарно выступая за защиту международного права. По словам Путина, они с Си обстоятельно обсудили актуальные международные вопросы, подчеркнув, что связка Москвы и Пекина играет стабилизирующую роль на мировой арене.

09:58

Президент России перечислил ключевые направления взаимодействия Москвы и Пекина.

«Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, а также во многих других наукоемких отраслях», — сказал Путин.

09:57

Туристический поток между Россией и Китаем неуклонно растет, а введение безвизового режима уже дает позитивные результаты, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что двусторонние контакты между гражданами стран активизируются, что способствует укреплению взаимопонимания и развитию экономических связей.

На этом фоне МИД Китая сообщил, что КНР продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года.

09:56

Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил Владимир Путин. Он также отметил налаженное производство китайских автомобилей в российских регионах. РФ и КНР прорабатывают вопрос об укреплении партнерства в сфере критически важных элементов и металлов. Кроме того, страны совместно занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов, благодаря чему растет скорость грузоперевозок между государствами.

09:55

2027-й станет для России и Китая годом сотрудничества в образовательной сфере, заявил Владимир Путин.

09:54

Десятые Российско-китайские молодежные летние игры станут ярким событием, заявил президент Владимир Путин.

«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые Российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде. Это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов», — отметил он.

09:53

Россия и Китай координируют подходы по переводу взаимной торговли в рубли и юани, и практически все двусторонние торговые операции уже выполняются в национальных валютах, заявил Путин.

РФ готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки на быстрорастущий китайский рынок нефти, газа и СПГ. Торговля между странами защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.

09:51

❗️Россия и Китай являются важными торговыми партнерами, а их отношения — образцом того, как сегодня следует выстраивать связи между государствами и народами, заявил президент РФ Владимир Путин. Многие из подписанных между странами договоров нацелены на углубление экономической кооперации.

«В 2025 году товарооборот достиг почти $240 млрд, расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Росту встречной торговли заметно содействовали и современные предприятия», — подчеркнул президент.

09:50

С обращением к прессе выступает президент Владимир Путин.

09:49

Мир сегодня неспокоен, существует угроза возврата к «закону джунглей». Россия и Китай намерены совместно противодействовать любым проявлениям гегемонии, сказал председатель КНР.

«Китай и Россия должны совместно способствовать формированию более справедливой системы глобального управления», — подчеркнул Си Цзиньпин.

09:48

Для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества России и Китаю следует активнее развивать перспективные направления: цифровую экономику, искусственный интеллект и технологические инновации, отметил Си Цзиньпин.

09:47

Россия и Китай много лет последовательно придерживаются принципов неприсоединения к военно-политическим блокам и ненацеленности мер двух стран против третьих сторон. Москва и Пекин должны продолжать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы обеих сторон, подчеркнул председатель КНР.

«Важно продолжать начатое, открывать новые горизонты и дальше твердо оказывать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности друг друга, поддерживать плотный стратегический диалог и контакты на разных уровнях, непрерывно укреплять политическое взаимодоверие между нашими странами», — объяснил он.

09:45

⚡️Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 20%. Третий год подряд объем взаимной торговли превышает $200 млрд, заявил Си Цзиньпин.

09:43

Председатель КНР назвал отношения Москвы и Пекина образцом современных межгосударственных отношений. Он добавил, что взаимодействие РФ и КНР вносит значительный вклад в обеспечение глобальной стабильности и защиту принципов международной справедливости.

09:40

Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения вышли на новый рубеж. Следует добиваться более качественных отношений, укреплять политическое доверие и быть друг для друга оплотом.

09:39

То, что Путин посещает Китай в 25-й раз, свидетельствует о высоком уровне и уникальном характере отношений между двумя странами, подчеркнул китайский лидер.

09:38

Си Цзиньпин заявил об углубленных и дружеских переговорах с Владимиром Путиным.

09:35

❗️Россия и Китай приняли совместную декларацию о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

09:31

Представители российской и китайской делегаций подписывают соглашения в сфере развития транспорта, СМИ, спорта и науки.

09:27

❗️Главы государств подписали Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказывал, что это «программный документ, весьма массивный, 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах».

Всего российский и китайский лидеры подписали 20 документов. Примерно столько же — остальные члены делегаций.

09:25

В Пекине завершились официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча продлилась почти три часа.

Беседа лидеров России и Китая и переговоры в узком составе должны были занять 40 минут, но продлились значительно дольше. Выйдя, президент России коротко отметил, что поговорили содержательно, будут действовать на благо двух народов.

Си добавил, что договор о добрососедстве и сотрудничестве, которому в этом году исполняется 25 лет, решили продлить.

09:20

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

 
