Контрафактные автозапчасти захватили российский рынок

За последние четыре года на российском рынке число контрафактных автозапчастей выросло в несколько раз, рассказали «Газете.Ru» опрошенные автодилеры, представители сервисной отрасли и эксперты. Они отмечают, что крупные европейские производители автокомпонентов сократили поставки в Россию в 10 раз. О том, как поддельные запчасти и расходники заменили в России оригинальные детали, — в материале «Газеты.Ru».

Вслед за маслами и техническими жидкостями фальсификаторы начали подделывать высокотехнологичные детали, рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов. Он отметил, что c 2022 года количество таких подделок выросло в несколько раз.

«Начиналось наступление контрафакта с расходных материалов: фильтры, диски, колодки, детали подвески. Сейчас на рынке уже появляется все больше высокотехнологичных запчастей. Например, фары или даже рулевые рейки, топливные насосы высокого давления.

Субъективно доля контрафакта выросла кратно, а оригинальные заводские запчасти — наиболее подделываемые», — предупредил Тимашов.

Он подчеркнул, что подделки были всегда, но с ними боролись на государственном уровне. Теперь же, по мнению эксперта, закон о параллельном импорте развязал руки всевозможным схемам поставки — и количество контрафакта начало расти.

В случае с запчастями именитых европейских фирм — таких, как Lemförder, Sachs, ATE, ZF, Mahle, Mann, TRW, — доля некачественных подделок возросла на фоне значительного снижения общих объемов поставок. Если раньше эти запчасти завозили напрямую с европейских складов производителей в больших объемах, то сейчас фирменные детали поставляются окольным путем, а их количество упало в десять раз.

«Оригинальной продукции стало меньше на рынке, это факт, и в этом объеме доля подделок больше. Если раньше, условно, та или иная фирма ввозила запчастей на 1 млрд рублей в год, а сейчас — всего на 100 млн рублей», — рассказал «Газете.Ru» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

При этом он подчеркнул, что если деталь действительно оригинальная — или фирменный «неоригинал», — но произведена на заводе не в Европе, а в Китае или других странах Азии, то это вовсе не означает, что она хуже по качеству. Все крупные игроки сохраняют на любом из своих заводов единые стандарты качества, указал эксперт.

Что подделывают

В международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service сообщили «Газете.Ru», что по состоянию на текущий момент около 30% автосервисов сталкиваются с поддельными запчастями. Общий масштаб нахлынувшего контрафакта на рынке запчастей в компании оценить не решились. По словам директора сети Татьяны Овчинниковой, пик проблемы с контрафактом пришелся на 2023-2024 годы.

«По самым ходовым расходным материалам — масла, техжидкости, фильтры, колодки — доля подделок может доходить до десятков процентов, но по более редким и дорогим позициям она ближе к единицам. В зоне наибольшего риска: моторные масла и технические жидкости, фильтры (масляные, воздушные и топливные), свечи зажигания, тормозные колодки и диски, детали подвески и рулевого управления (рычаги, шаровые опоры, стойки стабилизатора), ремни ГРМ и приводные ремни», — полагает Овчинникова.

У крупных автосервисов, работающих с проверенными поставщиками, поддельных запчастей — единичные проценты, на свободном рынке шанс нарваться на подделку наиболее высок, убежден Илья Плисов из «Союза автосервисов». По его словам, в 2022-2023 годах на российском рынке было особенно много поддельных масел — до 30–50%, однако в данный момент ситуация менее острая.

«Те контрафактники, которые его изготавливали, оказались на виду. Цена в два-три раза ниже фирменного масла позволяла говорить, что это точно подделка. Сейчас такого уже нет, маркетплейсы активно борются с такими продавцами», — заметил эксперт.

Какие подделки наиболее опасны

С точки зрения потенциального вреда для автомобиля наиболее опасны контрафактные детали двигателя, предупредил Плисов.

«Сальник, маслосъемный колпачок, плохой поршень, прокладка — все что угодно из этих деталей может вывести из строя весь двигатель. Тем более что поддельные прокладки изготавливать достаточно просто, а высокое заводское качество трудно удержать», — пояснил он.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин заявил, что при ввозе в Россию масел и автозапчастей некоторые импортеры злоупотребляют упрощенной процедурой подтверждения качества и безопасности продукции. При оформлении деклараций о соответствии товара фирмы, импортирующие детали и расходники по параллельному импорту, часто ссылаются на документы компаний-изготовителей, к которым в реальности доступа не имеют. В связи с этим Национальный автомобильный союз обратился в Росаккредитацию.

«Проведенный Национальным автомобильным союзом анализ деклараций, выданных с 1 ноября 2025 года по февраль 2026 года, показывает, что большое количество деклараций выдаются на основании протоколов испытаний, выданных лабораториями изготовителя [к которым импортеры не имеют отношения]. При этом анализировались декларации по популярным торговым маркам Shell, Castrol, Mobil, Total, Bardahl, изготовители которых официально прекратили работу в Российской Федерации», — отмечается в письме НАС на имя главы Росаккредитации Дмитрия Вольвача (документ есть в распоряжении редакции).

В НАС указали, что значительное количество автокомпонентов, подлежащих обязательной сертификации, попадают на рынок, минуя эту процедуру.