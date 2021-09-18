Замминистра энергетики Украины Зеркаль предложила способ «победить» «Северный поток — 2»

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила о риске остаться без транзита газа и назвала способ победить «Газпром» и трубопровод «Северный поток — 2». Своим мнением она поделилась в статье для «Европейской правды».

По словам Зеркаль, Украина должна уже сейчас начать перестраивать свою газотранспортную систему на случай, если российский концерн решит прекратить транзит и Киеву придется покупать топливо из Европы. При этом Зеркаль отметила, что в Германии якобы игнорируют эту «угрозу».

Ситуация с газопроводом является серьезной, но при этом у Украины есть выход, считает замминистра.

«Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита», — написала она.

Для этого на время отопительного сезона необходимо обеспечить достаточный объем газа в хранилищах и включить Украину в «группу риска» вместе с Германией, Польшей и Словакией.

«Группы риска» — это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа», — уточнила Зеркаль.

Чиновница утверждает, что включение в этот механизм защитит Украину и уравняет ее в статусе с Германией. Замминистра также добавила, что Украине необходимо объединиться с другими странами и доказать, что «Газпром» злоупотребляет монополией на поставки газа.

«И здесь важно <...> заставить «Северный поток — 2» отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС», — пояснила она.

Зеркаль уточнила, что для того, чтобы сохранить транзит газа через территорию Украины, все трубопроводы из России в Европу должны соответствовать третьему энергопакету Евросоюза.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2».