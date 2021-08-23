Пармезан под пломбой: Россия нашла способ избавиться от «белорусских продуктов»

Евразийский союз вводит на своей территории тотальный контроль за грузоперевозками — как выяснила «Газета.Ru», уже в этом октябре должно состояться подписание соответствующего соглашения. Представители бизнеса считают, что цифровая пломба повысит безопасность доставки грузов, но сомневаются в либерализации таможенных формальностей. К тому же аренда пломб — довольно затратное мероприятие, говорят эксперты.

Этой осенью на совете Евразийской экономической комиссии будет одобрено соглашение пяти стран-членов ЕАЭС о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов.

«Проект соглашения мы представим совету ЕЭК в сентябре», — сообщил «Газете.Ru» директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров. Следующий этап введения обязательного пломбирования грузов — уровень премьеров и президентов пяти государств-членов ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

«Подписание соглашения запланировано в октябре текущего года», — уточнил «Газете.Ru» первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Электронные пломбы с возможностью слежения за перевозкой уже сейчас частично применяются для транзитных грузов. Например, при их перемещении из стран ЕС в Китай по территории РФ. А сейчас планируется в обязательном порядке пломбировать все международные грузоперевозки на территории Евразийского союза.

Крест на «санкционке»

Самым трудным и затяжным оказался национальный уровень согласования этой идеи. Цифровые пломбы пытаются внедрить уже несколько лет. «Против были белорусские и казахские перевозчики, да и чиновники этих стран тоже активно противодействовали», — говорит источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией.

Например, белорусские перевозчики поставляли на территорию России европейские товары, попавшие под российское ответное эмбарго на экономические санкции Запада — пармезан, креветки, семгу и фрукты якобы белорусского производства.

Против оцифровки маршрутов выступали и белорусские заводы, производители молока, сыра, творога, масла, чья продукция не отвечала фитосанитарным нормам и была запрещена Россельхознадзором к ввозу в Россию.

Казахстанский бизнес тоже промышлял «санкционкой» — ее обычно завозили на территорию РФ под видом как раз транзитного груза в КНР — из Германии, Польши, Литвы и Украины.

«А на самом деле фуры не доходили не только до границы с Китаем, но даже и до территории Казахстана, их разгружали, например, около самого емкого рынка продовольствия — Московского региона. При этом «со своими», то есть казахскими, таможенниками местные перевозчики легко находили общий язык», — говорит источник «Газеты.Ru» в одной из транспортных компаний.

Несколько лет страны тестировали работу пломб. Сейчас в каждой из них утвержден национальный оператор, который обеспечит закупку, установку электронных пломб, их обслуживание и ремонт. Российским оператором пломбирования является компания «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП).

Директор департамента управления проектами ЦРЦП Артем Попов объяснил, что именно будет «зашито» в евразийскую пломбу: вся необходимая для таможенных органов информация о грузе, его владельце и компании перевозчике, о водителе.

Как это будет работать Программное обеспечение пломбы «полностью российское». Компания-перевозчик, оснастив свой грузовик навигационной пломбой, сможет отследить информацию о грузе в режиме реального времени через личный кабинет на сайте оператора. Пломбы будут устанавливаться не только на фуры, но и на двери железнодорожных грузовых вагонов. Читать дальше

В России все готово

На ускорении оцифровки грузопотоков в Евразии настаивает премьер Михаил Мишустин. «Необходимо скорее завершить работу над проектом соглашения о применении электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок, чтобы сформировать единую бесшовную систему транзита товаров», — заявил премьер в ходе рабочей поездки в Киргизию 20 августа этого года.

В ЕЭК рассчитывают, что документ о пломбах будет утвержден главами государств «до конца текущего года».

В РЖД сообщили, что «полностью готовы» к применению навигационных пломб в своих грузоперевозках, поскольку еще в прошлом году провели необходимое тестирование.

«Компания с 2020 года осуществляет перевозки «санкционных» грузов из Европы в Китай транзитом через территорию России с применением электронных навигационных пломб», — уточнили в пресс-службе РЖД. Тестирование проводилось совместно с ГО «Белорусская железная дорога».

И чиновники, и грузовые компании, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что применение электронных пломб обеспечит прозрачность перевозок, а также их безопасность. В транспортной компании Asstra сообщили, что для них как раз важна именно безопасность — в случае ЧП на трассе оператор сможет оперативно вызвать наряд полиции на помощь водителю.

«Пломба позволяет отслеживать груз в реальном времени, а для высоколиквидного товара, подверженного риску краж, это актуально. Да, расходы ложатся на перевозчиков, но стоимость аренды пломб вполне приемлема»,

— говорят в компании.

Сколько стоят пломбы

Впрочем, не все евразийские чиновники столь оптимистичны по поводу сроков подписания соглашения, учитывая его международный характер. Кроме того, есть несколько принципиальных возражений.

Во-первых, это цена установки/снятия пломбы и ее аренда. А целиком выкупить пломбу у производителя не разрешается.

Действующие сейчас тарифы (с учетом НДС): навешивание пломбы на фуру — 1224 руб., снятие – 996 руб., стоимость в сутки — 2500 руб. Цена будут ниже, если взять пломбу в аренду сразу на месяц.

На железнодорожном транспорте они еще дороже: навешивание стоит 2448 руб., снятие — 1992 руб., стоимость в сутки — 2500 руб. Стоимость услуг на РЖД выше из-за того, что на стандартный грузовой вагон вешается по две пломбы, так как двери у него — с обеих сторон. Если груз отправляется на фитинговой (открытой) платформе с двумя контейнерами, как это чаще всего бывает, то и в этом случае устанавливаются две пломбы.

«Мы рассчитываем, что тарифы на аренду и обслуживание пломб у национальных операторов снизятся, после того, как все больше компаний будут подключаться к системе», — сказал «Газете.Ru» директор белорусского ЗАО «Сифуд-сервис» Виталий Петрукевич. Его компания занимается международными перевозками по территории Белоруссии, Казахстана, стран Балтии, России, Украины, Грузии, Азербайджана.

Директор по развитию Rail Cargo Logistics RUS Александр Сиверцев говорит, что использование пломбы приводит к удорожанию перевозки одного 40-футового контейнера примерно на $200 за 5 дней. На днях Rail Cargo Logistics RUS отправила груз из Европы в Китай по маршруту Будапешт — Сиань. Пломбы на четыре таких контейнера с санкционным грузом (станками) обойдутся компании не менее чем в $800.

В компании уточнили, что сама отправка такого груза в Китай стоит порядка $1 тыс., и получается, что цена одной пломбы и ее обслуживание составляют порядка 20% в пересчете на один контейнер за пять дней транспортировки. Но есть одна важная деталь: такие закупки китайские власти субсидируют. А без субсидий доставка такого контейнера обошлась бы российской транспортной компании примерно в $7 тыс.

Логистические компании могут выбрать и обходной транзитный маршрут в Китай, но использование транспортной сети РФ в сравнении с альтернативами на треть уменьшает затраты перевозчика и снижает время доставки на срок до 4 суток. При этом маршрут через территорию России позволяет экономить до $5 тыс. с каждого рейса, подсчитали в ООО «ЦРЦП».

Таможенники указывают, что ценообразование услуг национальных операторов пломбирования тесно связано с объемом перевозок. «Чем больше оператор использует навигационных пломб, тем дешевле будет стоимость его услуг», — поясняет первый замруководителя ФТС РФ Давыдов.

Маршруты хорошие и разные

Как пояснили в Rail Cargo Logistics RUS, несмотря на грядущее удорожание перевозок, компания планирует увеличивать объемы доставки и будет прорабатывать новые маршруты. Но тут возникает вторая проблема — ограниченное количество постов, которые имеют разрешение на работу с пломбами.

«Есть номинированный агент, который совместно с РЖД может при входе на территорию России устанавливать пломбы. С учетом наличия этих постов мы и проработали маршруты и начали отправлять грузы. Но необходимо расширить количеств постов, чтобы логистические операторы смогли оптимальнее выстраивать свои маршруты», — говорит Сиверцев из Rail Cargo Logistics RUS.

Но в ЦРЦП утверждают, что уже сейчас на всех автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу России развернуты офисы для обслуживания пользователей.

Третья проблема, на которую обращает внимание бизнес, и которую властям придется решать по ходу внедрения цифровых пломб — упрощение и ускорение документооборота. В компании Asstra рассчитывают, что тотальное электронное пломбирование грузов положительно скажется на взаимодействии с таможней.

Целью введения оцифровки грузов должно быть избавление перевозчиков от бумажного документооборота (включая товаросопроводительные документы), соглашается соучредитель ряда логистических компаний и советник «Деловой России» по таможенным вопросам Виталий Сурвилло.

«Если пломбы действительно избавят перевозчиков от бумаг, ускорят оформление транзита в пунктах пропуска, если можно будут отказаться или хотя бы снизить размер финансового обеспечения транзита, решение калининградской проблемы с досмотром грузов, следующих из ЕАЭС, или хотя бы что-то из этого, то бизнес-сообщество наверняка поддержит идею с пломбами», — говорит Сурвилло.

Если же электронные пломбы — это просто дополнительный инструмент контроля за перевозчиком за счет бизнеса, то это прискорбно, — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Дмитрий Плеханов считает, что сейчас не самое подходящее время вводить новые требования к перевозчикам, сопряженные с допрасходами. «Отрасль международных перевозок и так переживает непростые времена, связанные с постоянно возникающими антиковидными ограничениями. В результате сроки поставок увеличиваются и растут издержки перевозчиков», — говорит Плеханов из ИКСИ.