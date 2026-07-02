Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика
ТВЗ

Армия России нанесла массированный удар по Киеву. Военная операция, день 1590-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1590-й день
Vladyslav Sodel/Reuters

Российские военные нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, а также по целям ВСУ в других регионах. Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую и Нижегородскую области. ВС РФ за ночь сбили 327 украинских дронов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:51

ВСУ за сутки 62 раза атаковали Белгородскую область, всего над регионом сбили 172 беспилотника. Об этом написал врио губернатора Александр Шуваев.

8:35

ВСУ беспилотником повредили инфраструктуру предприятия в Горловке в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.

8:18

Помимо целей в Киеве и Киевской области, армия России за ночь поразила используемый для хранения украинских дронов логистический центр и заправлявшую автомобили ВСУ АЗС в районе Снигиревки в Николаевской области, а также 25 емкостей с газом в районе подконтрольного Украине города Запорожье, рассказали в Минобороны РФ.

8:12

🔴 Один человек погиб, четверо пострадали при атаке дронов ВСУ на Нижегородскую область, написал губернатор Глеб Никитин. Обломки беспилотников повредили несколько жилых домов и промышленный объект.

8:08

Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, раскрыли в Минобороны РФ.

8:05

🔴 Мужчина погиб, его жена пострадала при ударе ВСУ по частному дому в селе Малакеево Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.

8:02

❗️ Армия России в ответ на атаки ВСУ нанесла массированный удар по военным и топливно-энергетическим предприятиям в Киеве и Киевской области, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1590-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!