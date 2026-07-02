Армия России нанесла массированный удар по Киеву. Военная операция, день 1590-й

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Помимо целей в Киеве и Киевской области, армия России за ночь поразила используемый для хранения украинских дронов логистический центр и заправлявшую автомобили ВСУ АЗС в районе Снигиревки в Николаевской области, а также 25 емкостей с газом в районе подконтрольного Украине города Запорожье, рассказали в Минобороны РФ.