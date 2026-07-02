Армия России нанесла массированный удар по Киеву. Военная операция, день 1590-й

ВСУ за сутки 62 раза атаковали Белгородскую область, всего над регионом сбили 172 беспилотника. Об этом написал врио губернатора Александр Шуваев.
ВСУ беспилотником повредили инфраструктуру предприятия в Горловке в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.
Помимо целей в Киеве и Киевской области, армия России за ночь поразила используемый для хранения украинских дронов логистический центр и заправлявшую автомобили ВСУ АЗС в районе Снигиревки в Николаевской области, а также 25 емкостей с газом в районе подконтрольного Украине города Запорожье, рассказали в Минобороны РФ.
🔴 Один человек погиб, четверо пострадали при атаке дронов ВСУ на Нижегородскую область, написал губернатор Глеб Никитин. Обломки беспилотников повредили несколько жилых домов и промышленный объект.
Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, раскрыли в Минобороны РФ.
🔴 Мужчина погиб, его жена пострадала при ударе ВСУ по частному дому в селе Малакеево Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
❗️ Армия России в ответ на атаки ВСУ нанесла массированный удар по военным и топливно-энергетическим предприятиям в Киеве и Киевской области, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, объявили в Минобороны РФ.
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