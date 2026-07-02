«Мы должны это использовать»: Писториус заявил о «решающей фазе» конфликта на Украине

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в «решающую фазу». По его словам, союзники Киева должны использовать этот импульс и помочь стране, которая нуждается в деньгах. В Европе уже не первый раз говорят о решающих неделях или месяцах. Сам Писториус дважды делился такой оценкой происходящего. Действительно ли конфликт вступил в переломную фазу — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт на Украине вступил в «решающую фазу», заявил в интервью журналу Der Spiegel глава минобороны Германи Борис Писториус. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, сколько средств западные страны вложат в фонд для поддержки Украины, который, как ожидается, будет создан на саммите НАТО в Анкаре.

«Война на Украине вступила в потенциально решающую фазу, мы должны использовать этот импульс. Украина нуждается в деньгах, чтобы производить оружие и защищаться от России», — заявил Писториус.

Германия является одним из крупнейших спонсоров Киева. С 2022 года немецкое правительство предоставило Украине около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи. Как пишет Der Spiegel, в новый фонд поддержки Берлин собирается внести около еще €12 млрд.

Фронт пришел «в движение»

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что летом фронт на Украине действительно «пришел в более активное движение», чем ранее. По его словам, ВС РФ начали продвигаться по всем направлениям — они почти взяли под контроль Константиновку, «зажимают в клещи» Орехов и наносят эффективные удары на южном фланге.

«Идет интенсивная работа. Если посмотреть по докладам, которые идут с линии боевого соприкосновения, идет серьезная подвижка всей линии боевого соприкосновения... Уже [впереди] Славянск, Краматорск и Красный Лиман. На севере, в Харьковской области есть подвижки, в Сумской области есть подвижки. Противник устами [главкома ВСУ Александра] Сырского говорит, что сейчас еще на Чернигов пойдут», — подчеркнул Леонков.

В то же время член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявление Писториуса, в разговоре с RTVI выразил мнение, что происходящее на фронте все же не является решающей фазой.

«Писториус, говоря о переходе в решающую фазу, собирается в своих целях этим воспользоваться, потребовать новых денег для Киева. Возможно также, это очередное пресмыкание фрицев перед Трампом», — добавил парламентарий.

По его словам, решающую фазу конфликта определить непросто, потому что, несмотря на то, что военные действия всегда планируются тщательно, их ход не всегда предсказуем. При этом депутат пояснил, что он видит признаки перехода спецоперации в решающую фазу.

«Решающая фаза» — в очередной раз?

Европейские политики уже не первый раз заявляют о наступлении решающей фазы конфликта на Украине. Сам Писториус говорил об этом как минимум дважды. Так, летом 2023 года министр обороны Германии отмечал, что наступили «решающие месяцы». В мае 2026-го во время своего визита в Киев он также рассказал, что «многие говорят о решающем этапе войны».

Помимо Писториуса, подобные заявление делал и экс-глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Ближайшие дни, недели и месяцы будут иметь решающее стратегическое значение в войне на Украине», — подчеркивал он в 2023 году, комментируя информацию о том, что европейские страны поставили на Украину 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет.

О «решающей фазе» конфликта заявлял и премьер-министр Польши Дональд Туск после удара ВС РФ «Орешником» по заводу в Днепропетровской области в 2024-м. Через год эти слова повторил президент Франции Эммануэль Макрон.