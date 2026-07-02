В очередях на заправках виноваты перекупы. Что с этим делать?

Мне за сорок, я, не поверите, застала перестройку. И дефицит! Мы жили на окраине Тюмени, в неблагополучном районе под названием Лесобаза. На всю округу у нас был один продуктовый магазин, куда продуктов завозили мало. Но завозили! И однажды, при сохранении графика завоза сметаны с кефиром, их стали продавать без весов.

Допустим, раз в неделю на Лесобазу привозили три бидона сметаны. Так было годами. Вдруг, когда приехали все те же три бидона, продавщицы, якобы для удобства покупателей, не стали закатывать бидоны в молочный отдел и продавать сметану через кассу, очередь в которую тоже нужно было отстоять. Они придумали ставить бидоны в подсобном помещении и отпускать сметану через окно. Увидав такое, Лесобаза впадала в ажитацию, люди бросали дома детей, сбегали с работы и неслись за сметаной. Очереди к подсобке вырастали в разы быстрее и были гораздо длиннее, чем обычно, хотя выстраивались за теми же тремя бидонами. Дабы развеять подозрения, продавщицы кричали временами в толпу: «Больше не занимать, на всех не хватит».

А главное, что, дескать, в интересах трудящихся, продавщицы отпускали сметану без весов, взвешивали и плескали ее на глаз. ОБХСС не боялись. Да и вообще уже никого не боялись.

Вспомнила те сметанные аферы на волне новостей о бензине. Очевидно, что какой-то дефицит бензина есть. Но, сопоставляя новости об атаках на НПЗ, бензоколонки и бензовозы, я бы аккуратно предположила, что вина именно дефицита в образовании очередей не единственная и, быть может, даже не главная.

Читали? По всей стране идут задержания спекулянтов на бензине. В TikTok, в никак не отключающемся Telegram пузатые мужички показывают целые фуры, груженые кубовыми канистрами с бензинами. Куб — это, если что, 1000 литров. Мужичков хватают чуть ли не в прямом эфире. Так, в Иркутске одни показали запасы бензина — наутро их уже взяли. Удивительно, но в глухих селах бензин на заправках есть, а в Иркутске — пусто и очереди. Хотя, казалось бы, если такой дефицит бензина в стране, везите его сначала в города и лишь потом — в тундру.

Может быть, спекулянты и перекупщики просто не добираются до тундры?

В Ростове показывают пустые заправки. Тут же — фуры, груженые теми самыми кубовыми канистрами. Подъехал, заправился на 20 кубов — сразу заправка пустая.

Интересно, а если бы в 2018 году поехали такие граждане за бензином, у нас бы не было очередей?

Я лично не понимаю, какой вклад в топливный кризис внесли украинцы, а какой — наши собственные барыги. Конечно, с трудом веришь, что такое возможно. Времена непростые, от людей ждут стойкости и сплоченности. И вдруг гражданин придумывает скупить бензин в округе, чтобы продать его в четыре раза дороже, воспользовавшись общей ажитацией. Я сначала даже решила, что их украинцы подговаривают, как и тех, кто релейные шкафы жжет или во время воздушной тревоги по ночам гоняет на громком мотоцикле, наводя панику. Еще писали, будто бы навальнисты подкупают людей для создания очередей на заправках. Может быть. Но я вспоминаю сметану на Лесобазе... Да нет, пожалуй, и без украинцев у нас хватает подлецов...

Нашему народу за 70 лет стремления к коммунизму вырезали какой-то орган, отвечающий за взаимовыручку. Раньше люди объединялись вокруг испытаний. Благотворительность в старой России зарождалась снизу. Было стыдно сидеть сычом на заработанных капиталах: богатые вкладывали деньги в больницы, дороги, музеи, библиотеки. Нажива ради наживы осуждалась. Отказ от взаимовыручки порицался. «Иван, не помнящий родства» и «моя хата с краю» — позорные характеристики.

При этом, кажется, на место вырезанного нашим людям пришили новый орган. Нечто от рептилий, в пределах лимбической системы. Увидел людей в несчастье? Хватай их, вытрясай до копейки, пока они растерянные, напуганные, подавленные.

Я помню теракт в Домодедово и ошалевших от «удачи» таксистов — цены на поездки подняли в 50 и даже в 100 раз. Помню «Хромую лошадь», когда таксисты запрашивали десятикратный тариф для родственников, которые ехали к пострадавшим. В нашей стране для очень многих катаклизмы или катастрофы — повод к наживе. Ливень — такси взвинчивают цены. Снег — то же самое. В жару растут в цене вода и мороженое. В пандемию подорожали гробы!

Помню, как нам в школе рассказывали о спекулянтах и черном рынке хлеба в блокадном Ленинграде. Мы, дети, от ужаса вжимались в парты: неужели бывают такие нелюди?

Сейчас, конечно, не блокада. Но в ряде регионов на фоне воздушных тревог свободно не купить бензин, потому что кто-то решил, что самое время его слить и продать дороже.

Давайте помнить, что у сделки минимум две стороны. Тем, кто вывозил бензин кубами, кто-то же в их кубы бензин сливал.

Что с этим делать, как бороться? Полагаю, надо вводить жесткое наказание в первую очередь для тех, кто сдает бензин партиями. У нас сегодня от нарушения лимитов продажи бензина и от запрета наливать в канистры страдают обыватели, а не спекулянты. Запрет понятен: борьба со спекулянтами и поджигателями. Но кто скупал топливо десятками кубов, тот его и продолжит скупать, если не введут жесткие меры против продавцов: перекупам сольют из цистерны, с НПЗ. Зато обычные люди терпят неудобства: дедушке, которому нужно покосить траву или заправить мотоблок и привезти козе сена с комбикормом, в канистру не нальют. Село и дачи встали, нечем заправить бензоинструмент. Сегодня бензокосы есть даже у пенсионерок. Часто заправки в деревнях далеко, за бензином для садовой техники выгоднее ехать на автобусе или электричке, у многих и машин в деревне нет.

Может быть, продавать бензин в небольшие канистры владельцам земельных участков площадью, допустим, больше 8 или 10 соток? Косить, картошку окучивать. Скоро копка пойдет, затем вспашка. Можно быстро ввести систему QR-кодов для землевладельцев, чтобы им топливо в маленькие канистры наливали. Человек, который купил бензин с подтверждением личности через «Госуслуги», вряд ли пойдет поджигать с его помощью релейный шкаф. А перекупщики точно не ездят на заправки с пятилитровыми канистрами.

Да, такой у нас народ стал. Много ушлых. Но ведь не все наглые, большинство-то бензином, простите, не барыжит. Надо что-то делать. Как-то мотивировать порядочных всем миром навалиться на спекулянтов, чтобы отныне любые попытки навариться на неприятностях приводили к всеобщему порицанию. А пока с ними борются, нужно минимизировать ущерб для нормальных людей. В деревне трава растет, пора картошку окучивать, у дачников стройки. На подходе сенокос: даже если накосить сено литовками, его надо вывозить. А для маленького хозяйства пусть и с одной коровой пропустить в сенокос важные три дня — беда на год. Если не наладить отпуск бензина землевладельцам, к зиме коров в маленьких хозяйствах съедят, к весне огороды зарастут, дачи покроются бурьяном. Бензин на селе и дачах нужен уже сейчас.

Разрешите отпускать его в маленькую тару на руки в пределах лимитов. А вот за отпуск кубометрами ужесточайте наказания. Пора закрывать эту позорную страницу нашей современной истории, чтобы впредь не было у нас новых таксистов из Домодедово, бомбил из Перми или ростовских спекулянтов, которые наживаются на человеческом горе.

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