«Грохот был мощный»: дроны ВСУ атаковали Нижегородскую область, один человек погиб

Человек погиб в результате атаки украинских дронов на Нижегородскую область

Нижегородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 2 июля — над регионом сбили 30 беспилотников. В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Жители Кстово также сообщили о пожаре в городе. За последние две недели это уже второй налет украинских дронов на регион, который привел к человеческим жертвам. 24 июня БПЛА также атаковали Кстовский район — тогда двое человек погибли.

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результата атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. <...> По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших», — рассказал глава области.

Режим беспилотной опасности объявили в регионе вечером 1 июля. В районе 3:00 Росавиации сообщила о закрытии местного аэропорта Чкалов. Примерно через час жители Кстово начали писать о взрывах.

«Грохот сегодня был мощный, мы в 4 утра проснулись, кто-то пишет, что окна повыбивало в центре», — рассказала очевидица.

После атаки местные также сообщили о сильном пожаре. По словам очевидцев, дым от него в городе стоит до сих пор, «его настолько много, что можно подумать, это туча».

Взрывы были слышны и в столице региона. Особенно отчетливо — в районе парка «Швейцария», в Кузнечихе и в Анкудиновском парке.

«Живу напротив парка «Швейцария», так сильно слышны были взрывы, что дрожали окна. Где-то в 4-5 утра», — сообщила жительница Нижнего Новгорода Юлия.

Всего за ночь 2 июля, по данным Минобороны, средства ПВО сбили над регионами РФ 327 БПЛА. В селе Малакеево Белгородской области дрон ударил по частному дому, в результате атаки погиб мужчина, его супруга получила ранения. Также на окраине села Зенино во время выполнения служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан».

Вторая смертельная атака

За последние две недели Нижегородская область подверглась уже второй атаке украинских БПЛА, которая привела к человеческим жертвам. В ночь на 24 июня в Кстовском районе в результате удара дронов загорелся деревянный частный дом, живущая в нем семейная пара погибла.

«Проснулся от того, что сначала услышал средства ПВО, а потом беспилотники. Говорят, куча дронов летела резко и низко. Вышел на улицу, а у соседей дом горит», — рассказывал один из очевидцев трагедии.

По словам местных жителей, к моменту, когда огонь удалось потушить, от дома уже практически ничего не осталось.

«Говорят, удар был такой силы, что они даже с кровати упали. В соседних домах стекла повылетали, теплицу кому-то повредило. А они вдвоем были, муж и жена. И оба сгорели», — уточнила тетя погибшей женщины.

Всего в тот день над регионом уничтожили 23 беспилотника. В результате атаки также пострадали двое человек. Повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.