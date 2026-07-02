«Домашний арест», «Беспринципные» и еще 10 отличных ролей Павла Деревянко

2 июля Павлу Деревянко исполняется 50 лет. Будущий актер родился в Таганроге в семье заводских рабочих и в детстве был настоящей головной болью для родителей: плохо учился и регулярно попадал в неприятности. Прежде чем найти свое призвание, он успел попробовать себя в самых разных профессиях, а затем переехал в Москву и поступил в ГИТИС, где его заметил режиссер Александр Котт. Сегодня Деревянко — один из самых востребованных актеров российского кино, в фильмографии которого более 150 самых разных ролей.

В честь 50-летия Павла Деревянко «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с его участием.