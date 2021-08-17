Деньги против ценностей: как выбирают работу в России и в мире

Россияне в поисках работы отдают предпочтение компаниям, в которых лучше платят, следует из данных BCG. Западный соискатель больше интересуется гибким графиком, хорошим взаимоотношениями с коллегами и начальством, а финансовая мотивация для него не так важна.

Опросив более 6,5 тысячи соискателей работы в 139 странах, эксперты BCG обнаружили: 85% респондентов считают важнейшим качеством работодателя учет потребностей и желаний работника. А большинство из них хотят работать удаленно или ищут варианты с гибридным графиком.

«Некоторых интересует почасовая работа без привязки к расписанию. Например, сотрудник предпочел бы работать с часа ночи до 8 утра», — уточняют в BCG.

Для соискателя работы в США или в Европе в свою очередь важно, как потенциальный работодатель относится к «зеленой повестке». Если взгляды соискателя и работодателя в этом плане совпадают, то работник предпочтет выбрать среди похожих именно такую компанию.

«Более 50% соискателей откажутся от работы в компании при несоответствии взглядов на вопросы защиты окружающей среды», — говорится в исследовании.

Как добавляют в BCG, сейчас часть работников в мире предпочитают и вовсе отсидеться дома, чтобы без лишней спешки определиться с выбором компании — при условии, что для этого у них есть хотя бы небольшой финансовый запас. В итоге рынок труда испытывает дефицит кадров: доля работающего населения в 2020 году и первой половине текущего года снизилась на 3% по сравнению со средним значением 2000-2019 годов. Спрос на трудовую силу при этом превышает предложение.

Гибкий график труда — это именно то, что объединяет приоритеты работника, имеющего выход на глобальный рынок, и российского. Отличий между ними при этом немало: в опросе BCG, проведенном в прошлом году и обобщенном в мае этого года, респондентов в разных странах мира опросили по 10 пунктам. Попросили указать, какие приоритеты у них имеются при выборе места работы, и расставить эти приоритеты по степени важности.

В целом «по миру» получилось так: на первом месте – «хорошие отношения с коллегами», на втором – «хорошие отношения с начальством», на третьем – «правильный баланс между работой и личной жизнью».

close 100%

«Финансовая компенсация», то есть зарплата – только на четвертом месте. Замыкает топ-5 приоритетов «финансовая устойчивость компании».

Остальные приоритеты (в порядке убывания их значимости) – «признательность за проделанную работу», «гарантия занятости». Далее – возможность получить по ходу работы в компании «образование и профессиональное обучение». Затем – «возможность карьерного роста» и наконец, «интересное содержание работы».

Обсудим зарплату

У российского соискателя приоритеты расставлены совсем иначе. На первом месте – зарплата, на втором – финансовая устойчивость компании. Зато третьим номером идет то, что у претендентов в большинстве других стран находится на последнем — «интересное содержание работы».

На четвертом месте у россиян – возможность профессионально подучиться по месту работы. И только на пятом месте приоритет, который обозначен соискателями других стран как первостепенный, — «хорошие отношения с коллегами».

Меркантильность — не только наша черта

Зацикленность на размере зарплаты характерна не только для соискателей работы в России.

Как следует из отчета BCG, в Польше и Китае зарплата для соискателей — тоже самый важный приоритет (у китайцев на втором месте «баланс между работой и личной жизнью»).

А, например, в Мексике и в Турции на первом месте – возможность сделать карьеру, на Филиппинах – гарантия занятости. В ЮАР – это признательность за проделанную работу. У французов финансы вообще не в приоритете: на верхней строчке – интересная работа. За этим параметром идут хорошие отношения с начальством и коллегами, затем баланс труда и личной жизни и возможность получить новые знания и навыки работы.

Соискатели из США расставили топ-5 приоритетов в таком порядке: баланс между работой и личной жизнью, гарантия занятости, уровень зарплаты, финансовая стабильность компании и хорошие отношения с начальством.

Первоочередной интерес россиян к зарплате подтверждается и российскими рекрутерами. Согласно совместному исследованию сервиса Работа.Ру и Viber, проведенному в июле при участии более 8500 респондентов, большинство (72%) указали, что главным признаком «работы мечты» является высокая зарплата.

В сервисе по поиску работы Superjob сказали «Газете.Ru», что не удивлены такому приоритету среди российских соискателей. Еще в конце 2019 года, до пандемии, сервис попросил россиян выбрать из 13 условий самые важные. Главным тоже оказалась высокая зарплата — так ответили 78% опрошенных.

О компенсационном пакете мечтали 48%. И чем выше уровень дохода респондентов, тем больше внимания при выборе работодателя они обращали на уровень оплаты труда и любые финансовые компенсации. С тех пор, с доковидных времен, ситуация принципиально не поменялась, отметили в Superjob.

Базовая потребность

То, что именно материальные критерии при выборе работы у российских респондентов вышли на первое место, вполне закономерно, считает директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

«Уровень оплаты труда в РФ существенно отстает от общемировых показателей. В среднем по странам ОЭСР зарплата работника суммарно за 2020 год была на уровне $49,1 тыс., а медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год, по данным Росстата — всего 32,4 тыс. рублей (или $5,3 тыс. в год). Справедливости ради стоит отметить, что в мире материальные критерии все же входят в первую пятерку по важности», — уточняет Данина.

На рынке труда России существует два разных типа мотивации: один связан с уровнем дохода и финансовой стабильностью, другой — с развитием, добавляет гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева.

«Их баланс связан в том числе с социально-экономической ситуацией в стране, с уровнем дохода населения.

Чем менее стабильна экономика, чем меньше удовлетворены базовые потребности человека, тем сильнее первая мотивационная модель. Поэтому в России значимость финансовой компенсации для сотрудников выше, чем в ряде западных стран», — говорит Макушева.

И хотя наличие гарантии финансовой стабильности находится у россиян на первом месте, этого не всегда достаточно — работать должно быть еще и интересно, предупреждает психолог, эксперт в области трудового найма Екатерина Заостровцева.

«Мне сразу бросилось в глаза, что в исследовании BCG на третье место в России вышел такой фактор, как «интересное содержание работы». Это тот самый поиск смысла, поиск ответа на вопрос «зачем я каждое утро просыпаюсь и иду работать?» У западного работника этот пункт, как ни странно, на последнем месте», — отмечает Заостровцева.

По ее мнению, вопрос о приоритетах в работе и труде обострился как раз в период пандемии.

«Оказавшись на удаленке, люди получили немного больше времени, чтобы побыть наедине с собой, подумать о смысле жизни и понять свои настоящие ценности. У них и у нас немного по-разному получается взглянуть на эту проблему», — рассуждает психолог.

Россияне все же не такие уж меркантильные, для них важна не только финансовая мотивация, говорят в Работа.Ру. «Более четверти участников нашего исследования (26%) считают, что на «работе мечты» должны быть интересные и амбициозные задачи, 15% участников исследования хотели бы работать так, чтобы приносить помощь обществу», — говорит Корицкий из Работа.Ру, ссылаясь на итоги опроса, подведенные в июле.

Не кочегары и не плотники, а прагматики-работники

Макушева из «Платформы» также утверждает, что наиболее конкурентоспособные молодые специалисты в крупных городах оценивают работодателей не только с точки зрения условий финансовой компенсации, но и с позиции бренд-активизма, модного сейчас на Западе.

«Сотрудникам теперь важно, каким изменениям в обществе способствует деятельность компании, насколько иерархичен/демократичен ее коллектив, открытость, какую позицию занимает компания по важным вопросам политической повестки», — говорит Макушева.

Наиболее ярко это проявляется на рынке IT, где сейчас идет сильнейшая конкуренция за кадры, заключает Макушева.

Данина из HeadHunter считает, что россияне однозначно прагматичнее западных соискателей работы. Критерии хороших взаимоотношений с коллегами и начальством в мировом опросе BCG возглавили рэнкинг, но россияне предпочли возможности обучения и развития хорошим отношениям в коллективе. «А именно переобучение обеспечивают карьерный рост, а значит и прибавку к зарплате, востребованность на рынке труда в будущем», — заключает Данина.

«Мы видим, что ковид глобально начинает смещать систему ценностей работников в сторону структуры, схожей с Россией. В ряде стран мы наблюдаем рост значимости таких краткосрочных преимуществ, как финансовая компенсация, признание и соцпакет», — заключает партнер в московском офисе BCG Антон Степаненко.