Пешехода на тротуаре сбил самокатчик? А не надо под колеса лезть!

Крылатая фраза из советского кинофильма «Джентльмены удачи»: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет — совсем мертвый будешь!» — уже неактуальна.

Новые времена, новые правила: если на улице ты идешь по прямой — иди, никуда не сворачивай и даже не вздумай отклониться от ранее намеченной траектории ни на йоту, особенно если это тротуар.

А то, не ровен час, можно попасть под колеса лихого доставщика или самокатчика, а то и двух, которые будут ехать на одном двухколесном средстве передвижения. Им ни правила, ни уважение к пешеходам не указ, у них минуты тикают и пицца остывает. В меня лично в центре города в самой толпе пешеходов на площади на всех парах врезались две девушки. Весело похихикав и не извинившись, они поехали дальше. Чудом я отделалась только легким испугом и небольшим синяком.

Обычно пешеходы не испытывают пиетета ни к сигналам самокатчиков и доставщиков, ни к тому, что им надо уступить дорогу, зачастую даже не сочувствуют им, если вдруг самокатчик неудачно приземлился на асфальт. Знакомая была свидетельницей того, как пара самокатчиков, конечно же, на одном средстве передвижения, врезалась во внезапно открывшуюся дверь, когда мужчина выходил из магазина. Окружающие равнодушно посмотрели на упавших, кто-то даже довольно усмехнулся, и все пошли дальше по своим делам.

Подруга кинулась на помощь. «Как же так, — сетовала она потом, — мы теряем человечность, в нашем мире остается все меньше сострадания».

Другая знакомая после наезда на нее таких лихачей провела ночь в травмпункте, затем пошла в полицию. Полицейские честно пытались ей помочь, очень сопереживали, но найти нарушителей не получилось: тогда на самокатах еще не были установлены номерные знаки. Отследить не удалось.

К чему я все это рассказываю? На днях увидела картину маслом: девочка-подросток, идущая по тротуару, решила немного отойти от своей мамы, чтобы завязать шнурки. Высоченный парень въехал в нее, судорожно давя на тормоза. Что же произошло дальше? Нет, родительница не накинулась на горе-водителя с криками и руганью… она начала жестко отчитывать свое чадо за невнимательность. Девочка, краснея и задыхаясь от обиды, терла ушибленные места и молчала. Парень, не извинившись и беззвучно матерясь, просто поехал дальше. Я же еще долго пребывала в состоянии полнейшего недоумения: почему буквально за несколько лет мы перешли от «если ты на колесах, шуруй на дорогу», до «так, надо прислушаться к звукам сзади, не доносится ли там жужжание самоката или электровелосипеда, а еще лучше обернуться, прежде чем поворачивать»? Неудачливым водителям теперь предоставляется индульгенция, потому что безопасность пешехода — дело рук, ног и слуха самого пешехода?

Или это все-таки отдельно взятый случай и мне не стоит так на нем зацикливаться?

Как будто бы сегодня подобные истории наездов на пешеходов стали настолько привычными, что перестали вызывать удивление.

И мы словно коллективно договорились считать их частью городской среды — примерно как лужи после дождя или пробки в час пик. В этой истории родительница, по сути, учила ребенка не правилам поведения на тротуаре, а правилам выживания в пространстве, где преимущество все чаще оказывается на стороне того, кто движется быстрее.

Но насколько нормальной мы считаем ситуацию, в которой самый уязвимый участник движения должен брать на себя максимум ответственности? Потому что если сегодня пешеход обязан постоянно оглядываться на тротуаре, то завтра можно будет договориться и до того, что виноват не тот, кто нарушил правила, а тот, кто оказался недостаточно предусмотрительным, чтобы заранее избежать чужого нарушения.

Много разговоров идет о том, стоит ли перемещать самокатчиков на дороги к водителям автомобилей. Если предположить, чисто гипотетически, что завтра выйдет закон, согласно которому все самокатчики и курьеры обязаны будут передвигаться по проезжей части, то многие водители автотранспорта, возможно, одномоментно поседеют от ужаса. И на это несколько причин: даже если все самокатогонщики сдадут экзамены на знание ПДД ― на дорогу без этого ведь не пускают? ― где гарантия, что на проезжей части не будет твориться беспредел и бесчинство? Вроде там сейчас все автомобилисты и мотоциклисты с водительскими правами, а чудаков, которые ездят как хотят, никто не отменял. Вопрос, что с этим делать и как реагировать, остается открытым. Ответ у каждого свой.

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