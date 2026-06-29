Школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов. Как это пережить ученикам и родителям?

Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по пяти дисциплинам на 500 баллов — эту новость сейчас знает каждый родитель выпускника. Я — как мама выпускницы — совершенно уверена, что нет родителей, которых этот факт оставил равнодушными. И я очень сочувствую всем тревожным родителям, у которых дети будут сдавать ЕГЭ в будущем. Потому что Катя теперь для многих — как «дочь маминой подруги». Вот она смогла…

Катя бесспорно большая молодец. Она сдала русский, математику — профиль, химию, физику и информатику и получила высший балл за каждый предмет. Такого не было ни разу за все 25 лет, что проходит ЕГЭ. Екатерину и ее родителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но стоит ли игра свеч? Речь, повторюсь, не про Катю, она молодец и уже все сдала. Но глядя на нее, многие родители думают: она смогла, а мой оболтус нет… Или — надо поднажать, чтобы у моего ребенка тоже была бы «соточка». Отложив валокордин, давайте посчитаем, что в сухом остатке.

Любой родитель, которой хоть немного включен в учебу, понимает, что для таких результатов надо начинать еще где-то в пятом классе.

И одной школьной программы тут мало. Например, математика (хотя тут можно подставить любой предмет).

Это большое откровение для многих, но школьная математика и олимпиадная математика — не одно и тоже. Они как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. В школе учитель занят тем, что пытается вдолбить основы 30 ученикам, где пять спят на задней парте, 10 не понимают базу, восемь человек считают себя гуманитариями, а трое — квадроберами. Оставшиеся немногие пытаются понять. Один из класса понимает все — это отличник. Олимпиадная математика, которая дает возможность получить 100 баллов, — это дополнительные занятия. Или это очень сильная школа с упором на предмет. Но отбор в такие школы зачастую бывает по 12 человек на место.

Мне, как маме, понятна гонка за высокими баллами — это бюджетные места. Но если подсчитать, во сколько обходится подготовка и все репетиторы, то выходит, что на эту сумму можно спокойно учиться в вузе. Да, это не будет топ-5 в рейтинге, но можно выбрать хороший вуз, куда достаточно сдать просто на высокий балл, не запивая глицин магнием каждый вечер.

А еще прибавьте сюда психологическое напряжение, проверки, досмотры до трусов — все это взвинчивает до состояния стресса. Выдержать это не просто. А ведь надо продержаться три или четыре экзамена.

Вообще это очень похоже на спорт высоких достижений. Мы же не удивляемся, что Олимпиаду или чемпионат мира выигрывают люди, которые с детства по восемь часов в день тренировались?

И на определенном этапе их отбирали, чтобы руки длинные или подъем высокий, умение быстро бегать или хорошая реакция.

Так и 100-балльники. Это люди, которые учились много больше, чем все остальные. У них лучше развита логика или умение писать сочинение. Да, это неприятная правда, но мы все разные, с разными интеллектуальными и физическими данными. И мне кажется, что это обязательно надо помнить всем родителям, которые смотрят на условную Катю с 500 баллами.

Кстати, есть такое распространенное мнение, что пятерки получают отличники, а вот двигают науку и культуру вперед троечники. Психологи объясняют это тем, что система оценок поощряет следование правилам, запоминание фактов и аккуратное оформление работ, а для прорывных открытий нужно нестандартное мышление. Ну и еще готовность к риску, отсутствие перфекционизма и желания довести все до идеала.

Сам по себе ЕГЭ на 100 баллов — это маркер серьезной работы и хорошего уровня знаний, который в ряде случаев открывает двери, но дальше начинается самое интересное — это жизнь. И там недостаточно правильно вписать ответы в нужные клеточки.

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