Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Бурятии ввели план «Сирена» для поимки сбежавших заключенных... 12:21
Экс-тренер «Спартака» рассказал, футболисты из какой страны являются... 12:19
Россиянам рассказали, как предотвратить быстрый износ аккумулятора смартфона 12:13
Гладилин — о возможной отмене лимита на легионеров: однозначного решения... 12:07
Стали известны подробности побега заключенных из психбольницы в Бурятии 12:04
Украинский военный самолет эвакуировал группу людей из Кабула 12:00
Умерла звезда фильмов «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Одесские каникулы» Галина... 11:51
В Госдуме прокомментировали отказ Киева Молохову в регистрации на «Крымскую... 11:48
Наставник «Арсенала»: у некоторых людей есть намерение похоронить нас 11:43
Посольство РФ в Японии выясняет ситуацию с россиянином, приплывшим просить... 11:41
Бизнес

Конфликт Visa и Wildberries, падение рубля и бизнес Батуриной: экономические итоги недели

Топ-10 главных экономических событий недели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»
На прошедшей неделе российская валюта устремилась вниз к отметке 75 рублей за доллар, Visa начала расследование против Wildberries, рыночная оценка TCS Group на Лондонской бирже в моменте превысила $20 млрд. Об этих и других важных экономических событиях недели — в материале «Газеты.Ru».

Bloomberg отметил рекордные темы роста экономики России

ВВП России во втором квартале этого года вырос на 10,3%, благодаря чему экономика страны вернулась к допандемическим показателям раньше, чем ожидалось, пишет Bloomberg. Экономисты издания отмечают, что таких высоких темпов роста в России не было с 2000-го года. Но важно понимать, что эта цифра сопоставляется с низкой базой марта, апреля и мая прошлого года, когда экономический рост резко замедлился из-за эпидемиологических ограничений.

Другие экономисты отмечают, что во многом добиваться таких высоких макроэкономических показателей позволяет резкий рост нефтяных цен. Из-за этого агентство Morgan Stanley повысило прогноз по росту ВВП РФ до 4,6% в этом году и до 3,2% в 2022-м. Но постепенно эффект от снятия экономических ограничений будет слабеть, и темпы роста экономики вернутся к более низким показателям, считают аналитики.

Минприроды хочет запретить пластиковую посуду и ватные палочки

Минприроды направило в Минпромторг предложение обсудить с промышленностью возможность введения запрета почти на 30 видов одноразовой упаковки и товаров, включая ватные палочки, пластиковую посуду, пачки от сигарет и капсулы от кофе.

«Мы отдали [список товаров] коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сказал глава Минприроды Александр Козлов в эфире «России 24».

Ранее «Газета.Ru» писала, какие претензии к инициативе ведомства предъявляет Greenpeace, и почему запрет упаковки не решит проблему с вредными отходами.

Комиссии Wildberries попали под расследование Visa

Платежная система Visa намерена расследовать введение отдельной комиссии для иностранных платежных систем при оплате товаров на маркетплейсе Wildberries, сообщили «Ведомости».

Суть претензии платежной системы в том, что торговая площадка ранее снизила цены на представленные товары, если клиенты будут оплачивать их картами «Мир», либо через Систему быстрых платежей (СБП) или SberPay. В Wildberries изначально объяснили это более низкими комиссиями у отечественных платежных систем, в результате чего покупатели могут получить скидку в 2% на свои заказы. В ФАС оснований для антимонопольного реагирования в этой ситуации не увидели.

«Картофельные» доходы россиян упали на четверть

Доходы граждан РФ, пересчитанные в килограммах картошки, в первом полугодии 2021-го снизились на 26,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

По их подсчетам, россиянин со средней зарплатой в этом году мог купить 1232 килограмма картофеля, что на 447 килограммов меньше, чем в прошлом. В областном разрезе хуже всего ситуация выглядит в Калининградской области — «картофельные» доходы местных жителей за год упали на 53,9%. На Чукотке, наоборот, тот же показатель вырос на 6,2% или 60 килограммов.

Причина, вероятно, не столько в реальных доходах населения, сколько в росте цен на отдельные продукты. Например, еще в феврале сообщалось, что картофель в торговых сетях за год подорожал на 40% — на ценах сказались плохой урожай и сокращение посадок, вызванное слишком высоким урожаем 2019-го.

Рыночная оценка стоимости TCS Group превысила $20 млрд

В среду в ходе торгов на Лондонской бирже акции TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», в моменте выросли до $100,75 за единицу, в результате чего общая капитализация компании достигла исторического максимума, превысив отметку в $20 млрд.

Но после обновления исторического максимума ценные бумаги компании начали дешеветь, и уже в пятницу в середине дня стоили $92,46 за единицу. Тем самым, общая капитализация TCS Group закрепилась на отметке $18,4 млрд.

Число новых ипотек в июле снизилось на треть

Новые параметры программы льготной ипотеки, по сути отрезавшие от нее потенциальных покупателей недвижимости в крупных городах, привели к резкому сокращению выдачи таких кредитов как в единицах, так и в деньгах.

По данным ЦБ, в июле было выдано только 53,9 тыс. таких займов, что на 30% меньше, чем в июне. В деньгах за прошлый месяц россияне заняли под покупку квартир 177,8 млрд. рублей, что на 33% меньше, чем в июне.

Ранее «Газета.Ru» писала, сможет ли программа семейной ипотеки заменить аналогичные жилищные займы с господдержкой, введенные в прошлом году.

Рубль устремился вниз

В конце недели рубль начал стремительно дешеветь к доллару США из-за падения цен на нефть и негатива на азиатских торговых площадках. В результате российская валюта на торгах в пятницу в моменте снижалась до 74,59 за доллар — в последний раз такой курс фиксировался ровно месяц назад, 20 июля. Некоторые эксперты полагают, что давление на рубль в ближайшее время только усилится, и российская валюта продолжит движение к отметке 75 за доллар — на этом уровне рубль в последний раз был в первую неделю июля.

Цены на овощи и фрукты замедлили рост

Цены на овощи и фрукты нового урожая потянули общий индекс потребительских цен вниз по всей стране, сообщили в Банке России. По последним данным Росстата, рост ИПЦ за неделю с 10 по 16 августа составил символические 0,01%

Но ситуация с непродовольственными товарами выглядит иначе — в большинстве субъектов РФ быстро дорожать продолжили стройматериалы, мебель и автомобили.

Экспортные цены «Газпрома» вырастут на 30%

Средняя цена экспортного газа «Газпрома», поставляемого в Европу и страны дальнего зарубежья, в этом году вырастет на 30% — до $269,6 за тысячу кубометров, заявили в компании.

В последние дни цены на газ в Европе выросли до $580 за тысячу кубометров, но на фоне сообщения «Газпрома» о том, что уже в этом году через «Северный поток — 2» может быть прокачано до 5,6 млрд кубометров газа, цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в моменте снижалась до $483 за тысячу кубов.

«Самолет» хочет выкупить бизнес жены Лужкова

Девелоперская группа «Самолет» готовится выкупить принадлежащую банку «Траст» группу компаний «Интеко», ранее принадлежавшую Елене Батуриной — супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отраслевые источники. По их утверждениям, сумма сделки составит 32 млрд рублей, а закрыть ее планируется в начале сентября.

Если сделка состоится, ГК «Самолет» станет третьим застройщиком в России, вплотную подойдя к ЛСР. Сейчас компания находится на четвертом месте, а в начале 2017-го располагалась на 15-м. «Самолет» можно считать одним из самых быстрорастущих застройщиков по капитализации: с момента размещения его акций на бирже 29 октября прошлого года активы компании подорожали почти в 2,5 раза — с 950 до 3 230 рублей за единицу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Россия расширила санкции против украинских чиновников
Как на Украине отреагировали на санкции против Кулебы и Данилова
Осужденные на принудительном лечении напали на санитаров
Что известно о бунте и побеге в бурятском психдиспансере
«Почти офшор»: зачем власти создают особую зону на Дальнем Востоке
Вице-премьер Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах
В России выявили еще 21 000 случаев коронавируса
Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Появилось видео с найденной под Смоленском полуторагодовалой девочкой
Новости и материалы
В Бурятии ввели план «Сирена» для поимки сбежавших заключенных из психдиспансера
Экс-тренер «Спартака» рассказал, футболисты из какой страны являются лентяями
Россиянам рассказали, как предотвратить быстрый износ аккумулятора смартфона
Гладилин — о возможной отмене лимита на легионеров: однозначного решения здесь нет
Стали известны подробности побега заключенных из психбольницы в Бурятии
Украинский военный самолет эвакуировал группу людей из Кабула
Умерла звезда фильмов «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Одесские каникулы» Галина Орлова
В Госдуме прокомментировали отказ Киева Молохову в регистрации на «Крымскую платформу»
Наставник «Арсенала»: у некоторых людей есть намерение похоронить нас
Посольство РФ в Японии выясняет ситуацию с россиянином, приплывшим просить убежище
Тренер Непомнящий оценил неудачное выступление российских команд в еврокубках
Ивлеева рассказала о подробностях расставания с Элджеем
Синхронистка Субботина рассказала, что ей угрожают в соцсетях
Семеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии
На Украине заблокировали онлайн-издание «Страна.ua»
Секретарь СНБО Украины прокомментировал введенные против него санкции России
Россиянин Петр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом
Макгрегор начал тренировки на велотренажере после страшного перелома ноги
Все новости
«Армения уходит из орбиты влияния России через турецкое окно в Европу»
Пашинян призвал Турцию установить дипломатические отношения
«Уход строительства кораблей за рубеж сравним с предательством Родины»
Глава ОСК: гражданские судостроители России на 70% зависят от импорта
«Операция ФСБ и ОМОН»
Около 60 мусульман задержаны в мечети в Котельниках
Роман с обвиняемым: какое наказание грозит следователю из Омска
На вступившую в связь с обвиняемым следователя могут завести уголовное дело
«Бесплатная» пицца. Мошенники придумали новую схему обмана россиян
В сети появилась фишинговая схема с «бесплатной пиццей» от крупных банков
«Правда им не нужна»: в Крыму назвали киевский форум «шабашем русофобских ведьмаков»
«Крымская платформа» проигнорировала заявку представителя Крыма
Пугачева, Меркель и патриарх Кирилл: кому Путин дарил цветы
Как талибы* обещают управлять Афганистаном
«Талибан*» анонсировал новую систему управления страной
Кража века: как пропажа «Джоконды» превратила ее в величайший шедевр
110 лет назад произошло загадочное похищение «Моны Лизы»
«Я думала, что Nirvana — это название бренда одежды»
Как футболки с символикой рок-групп стали популярны среди селебрити
США расширили санкции по «Северному потоку — 2»
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против энергетических проектов России
«Индустрия концертов умерла и должна возрождаться из пепла»
Рэпер, пианист, продюсер и певец поспорили о словах Земфиры про смерть профессии
«Их никто не моет, вирусы оседают»: чем опасны пластиковые экраны на кассах
Вирусолог объяснил, почему кафе и магазинам нужно отказаться от защитных экранов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях