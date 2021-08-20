Конфликт Visa и Wildberries, падение рубля и бизнес Батуриной: экономические итоги недели

На прошедшей неделе российская валюта устремилась вниз к отметке 75 рублей за доллар, Visa начала расследование против Wildberries, рыночная оценка TCS Group на Лондонской бирже в моменте превысила $20 млрд. Об этих и других важных экономических событиях недели — в материале «Газеты.Ru».

Bloomberg отметил рекордные темы роста экономики России

ВВП России во втором квартале этого года вырос на 10,3%, благодаря чему экономика страны вернулась к допандемическим показателям раньше, чем ожидалось, пишет Bloomberg. Экономисты издания отмечают, что таких высоких темпов роста в России не было с 2000-го года. Но важно понимать, что эта цифра сопоставляется с низкой базой марта, апреля и мая прошлого года, когда экономический рост резко замедлился из-за эпидемиологических ограничений.

Другие экономисты отмечают, что во многом добиваться таких высоких макроэкономических показателей позволяет резкий рост нефтяных цен. Из-за этого агентство Morgan Stanley повысило прогноз по росту ВВП РФ до 4,6% в этом году и до 3,2% в 2022-м. Но постепенно эффект от снятия экономических ограничений будет слабеть, и темпы роста экономики вернутся к более низким показателям, считают аналитики.

Минприроды хочет запретить пластиковую посуду и ватные палочки

Минприроды направило в Минпромторг предложение обсудить с промышленностью возможность введения запрета почти на 30 видов одноразовой упаковки и товаров, включая ватные палочки, пластиковую посуду, пачки от сигарет и капсулы от кофе.

«Мы отдали [список товаров] коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сказал глава Минприроды Александр Козлов в эфире «России 24».

Ранее «Газета.Ru» писала, какие претензии к инициативе ведомства предъявляет Greenpeace, и почему запрет упаковки не решит проблему с вредными отходами.

Комиссии Wildberries попали под расследование Visa

Платежная система Visa намерена расследовать введение отдельной комиссии для иностранных платежных систем при оплате товаров на маркетплейсе Wildberries, сообщили «Ведомости».

Суть претензии платежной системы в том, что торговая площадка ранее снизила цены на представленные товары, если клиенты будут оплачивать их картами «Мир», либо через Систему быстрых платежей (СБП) или SberPay. В Wildberries изначально объяснили это более низкими комиссиями у отечественных платежных систем, в результате чего покупатели могут получить скидку в 2% на свои заказы. В ФАС оснований для антимонопольного реагирования в этой ситуации не увидели.

«Картофельные» доходы россиян упали на четверть

Доходы граждан РФ, пересчитанные в килограммах картошки, в первом полугодии 2021-го снизились на 26,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

По их подсчетам, россиянин со средней зарплатой в этом году мог купить 1232 килограмма картофеля, что на 447 килограммов меньше, чем в прошлом. В областном разрезе хуже всего ситуация выглядит в Калининградской области — «картофельные» доходы местных жителей за год упали на 53,9%. На Чукотке, наоборот, тот же показатель вырос на 6,2% или 60 килограммов.

Причина, вероятно, не столько в реальных доходах населения, сколько в росте цен на отдельные продукты. Например, еще в феврале сообщалось, что картофель в торговых сетях за год подорожал на 40% — на ценах сказались плохой урожай и сокращение посадок, вызванное слишком высоким урожаем 2019-го.

Рыночная оценка стоимости TCS Group превысила $20 млрд

В среду в ходе торгов на Лондонской бирже акции TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», в моменте выросли до $100,75 за единицу, в результате чего общая капитализация компании достигла исторического максимума, превысив отметку в $20 млрд.

Но после обновления исторического максимума ценные бумаги компании начали дешеветь, и уже в пятницу в середине дня стоили $92,46 за единицу. Тем самым, общая капитализация TCS Group закрепилась на отметке $18,4 млрд.

Число новых ипотек в июле снизилось на треть

Новые параметры программы льготной ипотеки, по сути отрезавшие от нее потенциальных покупателей недвижимости в крупных городах, привели к резкому сокращению выдачи таких кредитов как в единицах, так и в деньгах.

По данным ЦБ, в июле было выдано только 53,9 тыс. таких займов, что на 30% меньше, чем в июне. В деньгах за прошлый месяц россияне заняли под покупку квартир 177,8 млрд. рублей, что на 33% меньше, чем в июне.

Ранее «Газета.Ru» писала, сможет ли программа семейной ипотеки заменить аналогичные жилищные займы с господдержкой, введенные в прошлом году.

Рубль устремился вниз

В конце недели рубль начал стремительно дешеветь к доллару США из-за падения цен на нефть и негатива на азиатских торговых площадках. В результате российская валюта на торгах в пятницу в моменте снижалась до 74,59 за доллар — в последний раз такой курс фиксировался ровно месяц назад, 20 июля. Некоторые эксперты полагают, что давление на рубль в ближайшее время только усилится, и российская валюта продолжит движение к отметке 75 за доллар — на этом уровне рубль в последний раз был в первую неделю июля.

Цены на овощи и фрукты замедлили рост

Цены на овощи и фрукты нового урожая потянули общий индекс потребительских цен вниз по всей стране, сообщили в Банке России. По последним данным Росстата, рост ИПЦ за неделю с 10 по 16 августа составил символические 0,01%

Но ситуация с непродовольственными товарами выглядит иначе — в большинстве субъектов РФ быстро дорожать продолжили стройматериалы, мебель и автомобили.

Экспортные цены «Газпрома» вырастут на 30%

Средняя цена экспортного газа «Газпрома», поставляемого в Европу и страны дальнего зарубежья, в этом году вырастет на 30% — до $269,6 за тысячу кубометров, заявили в компании.

В последние дни цены на газ в Европе выросли до $580 за тысячу кубометров, но на фоне сообщения «Газпрома» о том, что уже в этом году через «Северный поток — 2» может быть прокачано до 5,6 млрд кубометров газа, цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в моменте снижалась до $483 за тысячу кубов.

«Самолет» хочет выкупить бизнес жены Лужкова

Девелоперская группа «Самолет» готовится выкупить принадлежащую банку «Траст» группу компаний «Интеко», ранее принадлежавшую Елене Батуриной — супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отраслевые источники. По их утверждениям, сумма сделки составит 32 млрд рублей, а закрыть ее планируется в начале сентября.

Если сделка состоится, ГК «Самолет» станет третьим застройщиком в России, вплотную подойдя к ЛСР. Сейчас компания находится на четвертом месте, а в начале 2017-го располагалась на 15-м. «Самолет» можно считать одним из самых быстрорастущих застройщиков по капитализации: с момента размещения его акций на бирже 29 октября прошлого года активы компании подорожали почти в 2,5 раза — с 950 до 3 230 рублей за единицу.