Хотел покончить с жизнью: что известно о пилоте, врезавшемся в небоскреб в Пекине

Китайские власти заявили, что пилот самолета, который врезался в самый высокий небоскреб Пекина 26 июня, действовал преднамеренно. Они раскрыли, что это был 66-летний мужчина по фамилии Лю, страдавший от бессонницы и тревожного расстройства. Ссылаясь на его дневник, в администрации столичного района Чаоян рассказали, что у пилота также были суицидальные мысли. Что еще известно о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

Пилот самолета, врезавшегося в самый высокий небоскреб Пекина, действовал преднамеренно. Об этом со ссылкой на заявление администрации столичного района Чаоян, опубликованное в WeChat, сообщило Bloomberg.

Следователи смогли установить личность мужчины. Это 66-летний житель Пекина по фамилии Лю. По данным властей, лицензию пилота-любителя он получил в 2021 году, а лицензию частного пилота — в 2024-м.

«Ссылаясь на многочисленные записи в дневнике, в которых говорилось о намерении «покончить с собой», официальные лица сообщили, что Лю был частным предпринимателем, он был разведен и жил один, страдал от хронической бессонницы и тревожного расстройства», — уточнил CNN.

Газета The New York Times отметила, что власти Китая часто приписывают случайные акты насилия жителям, испытывающим личные обиды и стремящимся «отомстить обществу».

Что известно о происшествии

Вечером 26 июня легкомоторный самолет китайского производства Sunward SA60L Aurora вылетел с аэродрома малой авиации к востоку от Пекина и врезался в 109-этажную башню CITIC Tower, расположенную примерно в восьми километрах от Главного управления Коммунистической партии Китая. По данным сервиса Flightradar24, борт направлялся в аэропорт Шифоси, но значительно отклонился от курса.

В результате происшествия пилот погиб, еще 13 человек пострадали. На одном из этажей здания было разбито несколько окон. CNN писал, что осколки и обломки самолета обрушились на офисных работников, которые в тот момент возвращались домой.

Все это вызвало панику «в самом защищенном городе Китая», однако уже спустя некоторое время место происшествия выглядело так, будто ничего не случилось. Несмотря на то, что ролик с моментом крушения быстро распространился по китайским соцсетям, уже через несколько часов поисковые запросы на эту тему на Weibo не давали никаких результатов.

«Все упоминания об инциденте и шокирующие кадры были удалены из китайских социальных сетей. <...> Государственные СМИ, включая национальную телекомпанию CCTV, штаб-квартира которой находится через дорогу от места крушения, не упомянули об инциденте», — отмечал телеканал.

Первыми о крушении сообщили иностранные СМИ и агентства. Китайским властям понадобились почти сутки, чтобы подтвердить факт происшествия. Только днем 27 июня правительственные СМИ рассказали о том, что «двухместный легкий спортивный самолет врезался в высотное здание», пилот — единственный человек на борту — погиб, а еще 13 человек получили ранения. По последним данным, их жизни ничего не угрожает.

Наибольшую обеспокоенность у властей города вызвало то, что пилоту беспрепятственно удалось пролететь над районом, где проживает большая часть элиты Коммунистической партии Китая, расположены иностранные посольства и офисы крупных компаний и где даже полеты дронов фактически запрещены.

«Катастрофа вынудила китайские авиакомпании приостановить полеты на легких самолетах, несмотря на отсутствие официального распоряжения. Она также спровоцировала распродажу акций компаний, связанных с развивающимся в Китае сектором полетов на малых высотах», — сообщило Bloomberg.