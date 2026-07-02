Редуктор, ручки, монофара: названы самые неожиданные проблемы китайских авто

Для того чтобы понять, какие именно проблемы встречаются на китайских автомобилях, корреспондент «Газеты.Ru» опросил опытных автомехаников, а также проанализировал профильные форумы владельцев автомобилей из КНР.
Li Auto
У гибридных кроссоверов Lixiang L7, L8 и L9 после двух-трех лет эксплуатации на российских дорогах может отключиться кондиционер, упасть мощность силовой установки и загореться индикатор Check engine.
Виновник этого — компрессор кондиционера, у которого разрушается электронная плата, из-за чего нарушаются контакты. В редких случаях плату удается перепаять, но большинству владельцев машин приходится покупать новый компрессор.
Отличительная особенность автомобилей марки Li Auto — широкий монофонарь сзади. Как заметили российские владельцы кроссоверов китайского премиум-бренда, задняя оптика может внезапно погаснуть, так как внутрь попадает вода, замыкая электрические контакты. Для того чтобы «светильник» перестал работать, не требуется какого-либо внешнего воздействия.
Основная масса среднеразмерных кроссоверов Li Auto L7 оснащается компрессором пневматической подвески фирмы AMK. Внутри агрегата может скапливаться влага, и при низких температурах система отказывается держать заданный клиренс.
Есть несколько способов решения этой проблемы, но наиболее бюджетный и правильный вариант — организовать забор воздуха из багажного отсека.
Zeekr 9X
При небольших пробегах задний мотор-редуктор гибридного Zeekr 9X может терять герметичность, так как его магниевый корпус покрывается трещинами. Причиной называют агрессивные российские реагенты, которые разрушают сплав.
Производитель признал наличие проблемы, и в первом квартале флагманскую модель начали комплектовать узлом нового образца. Его цена составляет от 600 до 900 тыс. рублей.
Haval M6
Владельцы кроссоверов Haval M6, оборудованных механической коробкой передач, нередко жалуются на тяжелое включение передач. Нередко, чтобы включить нужную ступень, приходится дважды выжимать сцепление, вдобавок делая перегазовку.
Причина — в неотрегулированной кулисе агрегата. Отрегулировать привод можно даже самому, но лучше доверить процесс квалифицированным механикам.
Hongqi H9
Бизнес-седан Hongqi H9 отличается недолговечными ступичными подшипниками, которые выхаживают всего 10–20 тыс. км. Столь низкий ресурс узла объясняется неудачным подбором смазки, а также избыточными нагрузками при проезде неровностей на российских дорогах.
Важно знать, что официальные дилеры марки не всегда готовы заменить деталь по гарантии. Стоимость новой начинается от 10 тыс. рублей.
Выдвижные ручки дверей
Неисправность, которая может коснуться любого китайского автомобиля, оборудованного выдвижными дверными ручками, — это поломка привода, из-за чего ручка перестает задвигаться. Чтобы устранить неисправность, приходится менять механизм.
Цена запчасти зависит от модели автомобиля. Для кроссоверов Lixiang стоимость детали составляет около 12 тыс. рублей.
Tank 500
Выдвижной порог на внедорожнике Tank 500 может перестать закрываться. Как правило, это вызвано закисанием приводного вала механизма, который уязвим для воды, реагентов и грязи.
Чтобы восстановить работоспособность системы, достаточно промыть привод, а затем нанести влагостойкую смазку. Но это сработает, если провести профилактику при первых признаках возникновения неисправности.
Chery
Автомобили Chery (чаще всего — Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro) отличаются недолговечным хромированным декором кузова. Решетка радиатора, дверные накладки и окантовка окон со временем начинают мутнеть, покрываться трещинами, а затем отслаиваться.
Чтобы автомобиль продолжал радовать своим внешним видом, владельцы машин превентивно заказывают «антихром», то есть удаление металлизированного покрытия.
Knewstar 001
Не поломка, но очень неприятная особенность: российские владельцы кроссоверов Knewstar 001, то есть переименованных Geely Tugella, жалуются на дефицит деталей оперения.
В продаже отсутствуют оригинальные передние крылья, решетки радиатора и передние бамперы, которые не подходят от «Тугеллы».