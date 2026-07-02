Редуктор, ручки, монофара: названы самые неожиданные проблемы китайских авто

Современные китайские автомобили обладают вполне солидным запасом надежности. Двигатели, коробки передач и другие ключевые узлы популярных моделей отличаются вполне солидным ресурсом. Однако изредка случаются поломки, способные удивить даже опытных автомехаников. «Газета.Ru» составила список наиболее распространенных поломок китайских машин.

Для того чтобы понять, какие именно проблемы встречаются на китайских автомобилях, корреспондент «Газеты.Ru» опросил опытных автомехаников, а также проанализировал профильные форумы владельцев автомобилей из КНР.

Li Auto

У гибридных кроссоверов Lixiang L7, L8 и L9 после двух-трех лет эксплуатации на российских дорогах может отключиться кондиционер, упасть мощность силовой установки и загореться индикатор Check engine.

Zeekr

Виновник этого — компрессор кондиционера, у которого разрушается электронная плата, из-за чего нарушаются контакты. В редких случаях плату удается перепаять, но большинству владельцев машин приходится покупать новый компрессор.

Great Wall Motor

Отличительная особенность автомобилей марки Li Auto — широкий монофонарь сзади. Как заметили российские владельцы кроссоверов китайского премиум-бренда, задняя оптика может внезапно погаснуть, так как внутрь попадает вода, замыкая электрические контакты. Для того чтобы «светильник» перестал работать, не требуется какого-либо внешнего воздействия.

Основная масса среднеразмерных кроссоверов Li Auto L7 оснащается компрессором пневматической подвески фирмы AMK. Внутри агрегата может скапливаться влага, и при низких температурах система отказывается держать заданный клиренс.

SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Есть несколько способов решения этой проблемы, но наиболее бюджетный и правильный вариант — организовать забор воздуха из багажного отсека.

Zeekr 9X

При небольших пробегах задний мотор-редуктор гибридного Zeekr 9X может терять герметичность, так как его магниевый корпус покрывается трещинами. Причиной называют агрессивные российские реагенты, которые разрушают сплав.

Haval

Производитель признал наличие проблемы, и в первом квартале флагманскую модель начали комплектовать узлом нового образца. Его цена составляет от 600 до 900 тыс. рублей.

Haval M6

Владельцы кроссоверов Haval M6, оборудованных механической коробкой передач, нередко жалуются на тяжелое включение передач. Нередко, чтобы включить нужную ступень, приходится дважды выжимать сцепление, вдобавок делая перегазовку.

Hongqi H9 Hongqi

Причина — в неотрегулированной кулисе агрегата. Отрегулировать привод можно даже самому, но лучше доверить процесс квалифицированным механикам.

Hongqi H9

Бизнес-седан Hongqi H9 отличается недолговечными ступичными подшипниками, которые выхаживают всего 10–20 тыс. км. Столь низкий ресурс узла объясняется неудачным подбором смазки, а также избыточными нагрузками при проезде неровностей на российских дорогах.

Lixiang L7 Li Auto

Важно знать, что официальные дилеры марки не всегда готовы заменить деталь по гарантии. Стоимость новой начинается от 10 тыс. рублей.

Выдвижные ручки дверей

Неисправность, которая может коснуться любого китайского автомобиля, оборудованного выдвижными дверными ручками, — это поломка привода, из-за чего ручка перестает задвигаться. Чтобы устранить неисправность, приходится менять механизм.

Lixiang L9 Li Auto

Цена запчасти зависит от модели автомобиля. Для кроссоверов Lixiang стоимость детали составляет около 12 тыс. рублей.

Tank 500

Выдвижной порог на внедорожнике Tank 500 может перестать закрываться. Как правило, это вызвано закисанием приводного вала механизма, который уязвим для воды, реагентов и грязи.

Chery

Чтобы восстановить работоспособность системы, достаточно промыть привод, а затем нанести влагостойкую смазку. Но это сработает, если провести профилактику при первых признаках возникновения неисправности.

Chery

Автомобили Chery (чаще всего — Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro) отличаются недолговечным хромированным декором кузова. Решетка радиатора, дверные накладки и окантовка окон со временем начинают мутнеть, покрываться трещинами, а затем отслаиваться.

Knewstar 001 Knewstar

Чтобы автомобиль продолжал радовать своим внешним видом, владельцы машин превентивно заказывают «антихром», то есть удаление металлизированного покрытия.

Knewstar 001

Не поломка, но очень неприятная особенность: российские владельцы кроссоверов Knewstar 001, то есть переименованных Geely Tugella, жалуются на дефицит деталей оперения.

Knewstar 001 Knewstar

В продаже отсутствуют оригинальные передние крылья, решетки радиатора и передние бамперы, которые не подходят от «Тугеллы».