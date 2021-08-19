Почему сейчас нет смысла вкладываться в золото

Инвестиционная привлекательность золота в качестве защитного актива теряет свою привлекательность: уже год тройская унция теряет в цене на биржах. Поэтому о традиционном способе защиты активов от экономического кризиса и инфляции в виде покупки золота эксперты предлагают забыть: в 2022 году презренный металл, по мнению собеседников «Газеты.Ru», скорее всего, еще подешевеет.

В самом начале пандемического кризиса многие инвесторы воспользовались традиционным способом защиты своих активов и «вышли в золото». Пока большинство активов на фондовом рынке значительно дешевело прошлой весной (за исключением, пожалуй, главных бенефициаров пандемии — ценных бумаг технологических компаний), цены на золото стремительно росли и достигли исторического максимума в $2056 за тройскую унцию на Лондонской бирже металлов (LME) 6 августа 2020 года. Затем этот драгметалл начал терять в цене: 31 декабря 2020 года золото стоило уже $1894 за унцию. А по последним данным торгов (четверг 19 августа) — уже $1785.

«Стоимость золота снижается уже как год, и это достаточный отрезок времени для того, чтобы задуматься, что не так с этим активом», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Золото имеет высокую обратную корреляцию с реальными доходностями «длинных» гособлигаций США и долларом, объясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. То есть, чем ниже реальные процентные ставки, тем выше цена на золото, и наоборот.

«Своего исторического максимума золото достигло в августе 2020 года. Одновременно доходность 10-летних гособлигаций США достигла своего исторического минимума в 0,51%, — говорит Васильев. — С тех пор рыночные ставки стали расти (ставка по 10-леткам США сейчас примерно 1,23%), а цена на золото снижаться».

Прикупить для надежности

По идее, золото, как защитный актив на случай форс-мажорных обстоятельств, сейчас должно и дальше дорожать, поскольку ни пандемия, ни экономический кризис никуда не делись. Более того, в мировую экономику были вкачаны миллиарды долларов и евро, а индекс доллара к шести основным валютам снижался в последнее время. В такой ситуации можно было ожидать, что инвесторы прикупят золота для дополнительной защиты своих активов.

«Золото традиционно воспринимается как антикризисный актив, его даже называют «валютой страха». Надежды на массовую вакцинацию и восстановление мировой экономики, появившиеся как раз в августе прошлого года, привели к медленному, но верному падению цен на золото», — объясняет сложившийся тренд Суверов из «Арикапитал».

«Можно было бы ожидать роста стоимости драгметалла ближе к $2000 за унцию. Но по динамике объемов хранения золота в ETF (Exchange Traded Funds — биржевые инвестфонды) видно, что повышенный интерес со стороны ритейл-инвесторов к золоту так и не вернулся», — говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Колебания цены на золото в этом году связаны прежде всего с изменением инвестиционного спроса, на который сильнее всего влияет смена риторики ФРС США, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Опубликованный вчера протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство в руководстве американского центробанка считает целесообразным начало сокращения QE (политика, в рамках которой регулятор выкупает или берет в обеспечение финансовые активы, взамен вливая дополнительные деньги в экономику — прим.ред.) до конца года, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в соответствии с прогнозами.

Ожидания сокращения объемов вливаний ликвидности от ФРС и, возможно, более раннего повышения ставок, приводят к укреплению курса доллара и повышают издержки владения золотом, делая его менее привлекательным для инвесторов в сравнении с госбумагами»,

— говорит Беленькая.

Интерес к золоту или к доллару будет определен в ближайшие недели: рынок ждет более четких сигналов от ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле 26-28 августа и на очередном заседании регулятора 21-22 сентября, уточняет Беленькая.

Европейский Центробанк вслед за ФРС тоже постепенно начнет готовить рынки к сокращению QE, добавляет Васильев из Совкомбанка. Рыночные ставки в евро вырастут, следовательно золото станет менее привлекательным активом, уверен эксперт.

Тренд на понижение

Еще одна из причин сокращения инвестиционного спроса на золото — появление эффективных вакцин от COVID-19 и некоторого уменьшения неопределенности, связанной с пандемией, считает Васильев.

«Спрос на защитные активы снизился благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и масштабным монетарным и бюджетным стимулам.

Во втором квартале завершилась третья волна COVID-19 в мире, экономические данные показывали рекордные приросты, в том числе из-за низкой базы 2020 года и интерес к золоту ослаб»,

— говорит Васильев.

Он также считает, что часть глобальной ликвидности, которая раньше могла бы пойти на инвестиции в золото, сейчас оттягивают на себя вложения в криптовалюты.

«Инвестиции в биткоин, эфир и другие криптовалюты являются популярными среди молодых инвесторов, которые рассматривают криптоактивы как альтернативу традиционным активам, бумажным валютам и золоту», — говорит Васильев из Совкомбанка. Вдобавок, криптовалюты впервые с момента своего появления привлекли внимание крупных инвестфондов, которые в последнее время активно скупали их именно в качестве защитного актива.

Впрочем, по мнению Перта Пушкарева из «ТелеТрейд», криптоактивы интересуют лишь очень ограниченную часть трейдеров, любящих одновременно и защиту от рисков, но и сам риск.

«Цифровые валюты используются по-прежнему в узкоспециализированном и недостаточно защищенном законодателями теневом сегменте рынка. Исходя из этого посыла, биткоин, эфириум или тем более [DogeCoin] — это история про спекуляции, но не про инвестиции», — объясняет свою позицию Пушкарев.

Есть и другое мнение

Хотя многие эксперты прогнозируют дальнейшее снижение интереса к золоту, часть из них уверено, что презренный металл сохранит свои защитные функции.

Главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров говорит, что не видит разочарования инвесторов в золоте.

«Золото по-прежнему воспринимается как store of value — актив, сохраняющий стоимость. То есть актив не спекулятивный, а именно уберегающий от инфляции, хеджирующий риски других компонентов распределенного инвестпортфеля»,

— говорит Винокуров.

Тем не менее, в базовом сценарии прогноза Евразийского банка развития заложена «слабопонижательная динамика» в течение ближайших 5 лет, порядка $1850 на следующий год с дальнейшим понижением до $1680 в 2026 году».

«Полагаем, что в 2022 году глобальная экономика продолжит восстановление после коронакризиса, а инфляция постепенно вернется к целевым показателям центробанков. Ожидаемое ужесточение монетарной политики ФРС в 2022 году и восстановление экономики США, вероятно, приведут к росту рыночных ставок (цель по 10-летним гособлигациям США – 2%).

На этом фоне ожидаем продолжения нисходящего бокового движения по золоту. Предполагаемый ориентир по золоту на 2022 год – $1600 – 1800 за тройскую унцию»,

— подытожил Васильев из Совкомбанка.