Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кандидат Люцифер примет участие на выборах думу Нефтеюганска 10:19
Канделаки: казалось, что люди могут выйти на улицы, только если не согласны... 10:13
Ветеран войны во Вьетнаме заявил, что США бросят афганцев, которые им помогали 10:07
ФСБ: Япония готовилась к бактериологической войне против СССР в 1945 году 09:57
Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона 09:56
Газзаев — о серебре Авериной на ОИ: не получалось договориться или баллы... 09:55
Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека 09:50
Российский вратарь «Рейнджерс»: готов играть в обороне или... 09:42
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение 09:33
Турция объявила о новых ограничениях из-за коронавируса 09:26
Бизнес

Почему сейчас нет смысла вкладываться в золото

Эксперты объяснили падение цен на золото на фоне пандемии и кризиса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»
Инвестиционная привлекательность золота в качестве защитного актива теряет свою привлекательность: уже год тройская унция теряет в цене на биржах. Поэтому о традиционном способе защиты активов от экономического кризиса и инфляции в виде покупки золота эксперты предлагают забыть: в 2022 году презренный металл, по мнению собеседников «Газеты.Ru», скорее всего, еще подешевеет.

В самом начале пандемического кризиса многие инвесторы воспользовались традиционным способом защиты своих активов и «вышли в золото». Пока большинство активов на фондовом рынке значительно дешевело прошлой весной (за исключением, пожалуй, главных бенефициаров пандемии — ценных бумаг технологических компаний), цены на золото стремительно росли и достигли исторического максимума в $2056 за тройскую унцию на Лондонской бирже металлов (LME) 6 августа 2020 года. Затем этот драгметалл начал терять в цене: 31 декабря 2020 года золото стоило уже $1894 за унцию. А по последним данным торгов (четверг 19 августа) — уже $1785.

«Стоимость золота снижается уже как год, и это достаточный отрезок времени для того, чтобы задуматься, что не так с этим активом», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Золото имеет высокую обратную корреляцию с реальными доходностями «длинных» гособлигаций США и долларом, объясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. То есть, чем ниже реальные процентные ставки, тем выше цена на золото, и наоборот.

«Своего исторического максимума золото достигло в августе 2020 года. Одновременно доходность 10-летних гособлигаций США достигла своего исторического минимума в 0,51%, — говорит Васильев. — С тех пор рыночные ставки стали расти (ставка по 10-леткам США сейчас примерно 1,23%), а цена на золото снижаться».

Прикупить для надежности

По идее, золото, как защитный актив на случай форс-мажорных обстоятельств, сейчас должно и дальше дорожать, поскольку ни пандемия, ни экономический кризис никуда не делись. Более того, в мировую экономику были вкачаны миллиарды долларов и евро, а индекс доллара к шести основным валютам снижался в последнее время. В такой ситуации можно было ожидать, что инвесторы прикупят золота для дополнительной защиты своих активов.

«Золото традиционно воспринимается как антикризисный актив, его даже называют «валютой страха». Надежды на массовую вакцинацию и восстановление мировой экономики, появившиеся как раз в августе прошлого года, привели к медленному, но верному падению цен на золото», — объясняет сложившийся тренд Суверов из «Арикапитал».

«Можно было бы ожидать роста стоимости драгметалла ближе к $2000 за унцию. Но по динамике объемов хранения золота в ETF (Exchange Traded Funds — биржевые инвестфонды) видно, что повышенный интерес со стороны ритейл-инвесторов к золоту так и не вернулся», — говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Колебания цены на золото в этом году связаны прежде всего с изменением инвестиционного спроса, на который сильнее всего влияет смена риторики ФРС США, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Опубликованный вчера протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство в руководстве американского центробанка считает целесообразным начало сокращения QE (политика, в рамках которой регулятор выкупает или берет в обеспечение финансовые активы, взамен вливая дополнительные деньги в экономику — прим.ред.) до конца года, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в соответствии с прогнозами.

Ожидания сокращения объемов вливаний ликвидности от ФРС и, возможно, более раннего повышения ставок, приводят к укреплению курса доллара и повышают издержки владения золотом, делая его менее привлекательным для инвесторов в сравнении с госбумагами»,

— говорит Беленькая.

Интерес к золоту или к доллару будет определен в ближайшие недели: рынок ждет более четких сигналов от ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле 26-28 августа и на очередном заседании регулятора 21-22 сентября, уточняет Беленькая.

Европейский Центробанк вслед за ФРС тоже постепенно начнет готовить рынки к сокращению QE, добавляет Васильев из Совкомбанка. Рыночные ставки в евро вырастут, следовательно золото станет менее привлекательным активом, уверен эксперт.

Тренд на понижение

Еще одна из причин сокращения инвестиционного спроса на золото — появление эффективных вакцин от COVID-19 и некоторого уменьшения неопределенности, связанной с пандемией, считает Васильев.

«Спрос на защитные активы снизился благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и масштабным монетарным и бюджетным стимулам.

Во втором квартале завершилась третья волна COVID-19 в мире, экономические данные показывали рекордные приросты, в том числе из-за низкой базы 2020 года и интерес к золоту ослаб»,

— говорит Васильев.

Он также считает, что часть глобальной ликвидности, которая раньше могла бы пойти на инвестиции в золото, сейчас оттягивают на себя вложения в криптовалюты.

«Инвестиции в биткоин, эфир и другие криптовалюты являются популярными среди молодых инвесторов, которые рассматривают криптоактивы как альтернативу традиционным активам, бумажным валютам и золоту», — говорит Васильев из Совкомбанка. Вдобавок, криптовалюты впервые с момента своего появления привлекли внимание крупных инвестфондов, которые в последнее время активно скупали их именно в качестве защитного актива.

Впрочем, по мнению Перта Пушкарева из «ТелеТрейд», криптоактивы интересуют лишь очень ограниченную часть трейдеров, любящих одновременно и защиту от рисков, но и сам риск.

«Цифровые валюты используются по-прежнему в узкоспециализированном и недостаточно защищенном законодателями теневом сегменте рынка. Исходя из этого посыла, биткоин, эфириум или тем более [DogeCoin] — это история про спекуляции, но не про инвестиции», — объясняет свою позицию Пушкарев.

Есть и другое мнение

Хотя многие эксперты прогнозируют дальнейшее снижение интереса к золоту, часть из них уверено, что презренный металл сохранит свои защитные функции.

Главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров говорит, что не видит разочарования инвесторов в золоте.

«Золото по-прежнему воспринимается как store of value — актив, сохраняющий стоимость. То есть актив не спекулятивный, а именно уберегающий от инфляции, хеджирующий риски других компонентов распределенного инвестпортфеля»,

— говорит Винокуров.

Тем не менее, в базовом сценарии прогноза Евразийского банка развития заложена «слабопонижательная динамика» в течение ближайших 5 лет, порядка $1850 на следующий год с дальнейшим понижением до $1680 в 2026 году».

«Полагаем, что в 2022 году глобальная экономика продолжит восстановление после коронакризиса, а инфляция постепенно вернется к целевым показателям центробанков. Ожидаемое ужесточение монетарной политики ФРС в 2022 году и восстановление экономики США, вероятно, приведут к росту рыночных ставок (цель по 10-летним гособлигациям США – 2%).

На этом фоне ожидаем продолжения нисходящего бокового движения по золоту. Предполагаемый ориентир по золоту на 2022 год – $1600 – 1800 за тройскую унцию»,

— подытожил Васильев из Совкомбанка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Меркель едет в Россию с чистой совестью»
Эксперты объяснили цели поездки канцлера ФРГ в Москву и Киев
Не те навыки. Большинство учителей назвали образование в России устаревшим
Современным образование в российских школах признали меньше трети учителей
«Ресурсы разграбят и будут контролировать наркопоток»
Как будет выживать Афганистан под властью талибов* и без международных спонсоров
ФСБ рассекретила новые данные об испытаниях биооружия Японии на военнопленных СССР
В России появился новый регион-«чемпион» по вакцинации
Климкин рассказал, как Киев сможет «остановить» Россию
В Крыму призвали Турцию бойкотировать «Крымскую платформу»
Новости и материалы
Кандидат Люцифер примет участие на выборах думу Нефтеюганска
Канделаки: казалось, что люди могут выйти на улицы, только если не согласны с властью
Ветеран войны во Вьетнаме заявил, что США бросят афганцев, которые им помогали
ФСБ: Япония готовилась к бактериологической войне против СССР в 1945 году
Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона
Газзаев — о серебре Авериной на ОИ: не получалось договориться или баллы посчитать?
Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека
Российский вратарь «Рейнджерс»: готов играть в обороне или в нападении
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Турция объявила о новых ограничениях из-за коронавируса
Газзаев: название соперника «Рубина» услышал впервые — то ли «Рукав», то ли «Шланг»
В Крыму пообещали принять «рычащего» Зеленского в тюрьме
Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно
Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели убить
Россиянам рассказали, сколько сахара можно есть в день
Волонтер рассказала о семье погибшей в Тюмени девочки
Телефонные мошенники усовершенствовали схему обмана россиян
Игрок НБА будет рассказывать спортсменам о пользе марихуаны
Все новости
«В Центральной Азии растет конфликтность — и принимает русофобские формы»
В Узбекистане депутата раскритиковали за русский язык
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Главное из интервью Зеленского
Зеленский впервые рассказал крымским журналистам, как намерен вернуть полуостров
Снайпер Петрова против нацистов. История серии игр Call of Duty
Названы дата выхода Call of Duty: Vanguard и цены для владельцев ПК и консолей
Работа руками: откуда берется растительное молоко
Как сделать растительное молоко при помощи блендера и марли
В Минске заявили о вытеснении мигрантов из Польши в Белоруссию
Власти Белоруссии сообщили, что обнаружили на границе с Польшей четверых мигрантов
Хотел поговорить с Байденом. Что известно об угрозе теракта в Капитолии
Мужчина, угрожавший взорвать пикап у библиотеки Конгресса, сдался полиции
Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула
«С возвращением, девочки»: в Нью-Йорке охотятся на героинь «Секса в большом городе»
Фанаты преследуют актрис сериала «Секс в большом городе» на съемках
«Посадили по беспределу»: Хованский написал письмо из СИЗО
Хованский рассказал, какое видео хочет записать после выхода на волю
На каких машинах ездят автохулиганы
Эксперты выявили автомобили нарушителей ПДД
История с PUBG повторилась. В новом режиме Fortnite копирует Among Us
Создатели Among Us с иронией оценили режим Fortnite про самозванцев
Вэл Килмер не мог говорить семь лет из-за рака. Голос ему вернула нейросеть
ИИ заговорил голосом голливудского актера — сам он был в восторге
«В любом количестве»
Россия готова предоставить самолеты для эвакуации людей из Кабула
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях