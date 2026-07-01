Тактика «Шок и трепет»: что Зеленский позаимствовал у Трампа

У Владимира Зеленского наступает новая эра дипломатической активности. В последний раз Киев пытался задавать тон в международных делах аж в 2024 году. Если кто помнит, тогда Украина устраивала пафосные, но бесполезные «саммиты мира», а сам Зеленский носился по континентам с презентациями «планов победы», которые, впрочем, никого не впечатлили.

Затем начался бесплодный 2025 год. В США сменилась власть, без поддержки Вашингтона геополитические инициативы Киева резко потеряли в размахе, а вся внешнеполитическая активность Зеленского свелась к тому, чтобы убедить Трампа не идти на уступки Москве и сохранить хотя бы базовый минимум военной поддержки Украины.

И вот президент Украины снова идет в наступление. Правда, без прежнего размаха. Да и делает это, скажем так, весьма своеобразно. То огорошит всех заявлением, что сам будет определять, кого Европе отправить на переговоры с Россией. То пойдет на конфликт с дружественной Польшей, который выльется в самый серьезный двусторонний кризис с 2022 года.

Но самым спорным действием Зеленского пока остается его странная политическая линия в отношении Белоруссии. Напомню, первые пространные выпады в адрес Минска и персонально Александра Лукашенко начались еще в середине апреля. К настоящему времени они превратились в полноценные претензии к ретрансляторам и приграничным дорогам — с угрозами превентивного вторжения под предлогом возможного нападения с севера.

Однако за прошедшие два с половиной месяца так и не появилось ни одного свидетельства о том, что со стороны Минска планируется эскалация. Да и зачем самому Зеленскому еще тысяча километров фронта — вопрос со звездочкой. Рациональным выбором тут не пахнет. Иначе как сумасшествием агрессивную риторику, на первый взгляд, не объяснишь.

В британской прессе, кстати, на этот счет встречал забавные измышления. Например, что Украина вот-вот вырвется в «региональные державы». А бесконтрольные заявления Зеленского в адрес Белоруссии и других соседей — это не что иное как проба пера. Вопросов к этой трактовке — масса.

Впрочем, хвалебные оды оставим на совести британцев. Я же предлагаю все-таки остановиться на сумасшествии. Создать угрозу из воздуха, накалить ситуацию до предела, пригрозить невероятными последствиями, даже выставить дедлайн, а потом в последний момент спустить все на тормозах и объявить о своей победе… Никого не напоминает?

Да, похоже, Зеленский решил опробовать нечто новое — тактику информационного «шока и трепета» Дональда Трампа.

В ней не имеет особого значения, что именно ты говоришь. При желании можно поиграться даже с темой апокалипсиса. Это как у Гайдая, который включал в свои фильмы кадры с ядерными взрывами, чтобы обмануть глаз цензоров. Главное — создать впечатление и вывести другую сторону в нужную колею.

Президенту Украины при всех его недостатках тут нужно отдать должное. Как шоумен и актер правила создания хорошей драмы он понимает. Поэтому и «стратегия психопата» далась Зеленскому неплохо. Цель тоже понятна: резкими шагами вывести белорусскую сторону из равновесия и склонить ее к нужному Зеленскому решению. То есть к отказу от союзнических отношений с Москвой — или хотя бы сокращению связей с ней.

Почему Киев вообще решил, что публичным давлением может добиться подобных уступок от Лукашенко? Вот тут уже хороший вопрос. Рассчитывать на это — значит не иметь ни малейшего представления о сути российско-белорусских отношений. И не понимать, с кем ты имеешь дело. Александр Григорьевич больше 30 лет показывает миру мастерство политических шпагатов и умения сидеть сразу на нескольких стульях. Дешевыми угрозами такого человека едва ли проведешь.

Полагаю, здесь ключевую роль сыграли уже особенности личности Зеленского. Украинский президент никогда не блистал взвешенным характером. Напротив, его особенность — это практически полное отсутствие чувства такта, зачастую переходящее в откровенное хамство. Из-за этого появился даже уничижительный термин — «криворожская дипломатия». Другие компоненты: потребность постоянно быть в центре внимания, а также импульсивность, из-за которых президент Украины с пол-оборота возбуждается и начинает верить в себя — даже если на то нет объективных оснований.

Для наглядной иллюстрации стоит отмотать время назад: на конец 2022 — начало 2023 гг. Тогда ВС РФ вынужденно отступили из Харьковской и части Херсонской области. А знаменитый украинский «контрнаступ» еще не начался. Зеленский, как и сейчас, был на кураже и вел себя соответствующе. Намекал на вторжение в Приднестровье и публично планировал провести следующий летний отпуск в Крыму. Звучал, надо сказать, тоже вполне убедительно. Чем закончилось бахвальство — мы и так знаем. До Крыма он не доехал, а в ситуации с Приднестровьем пришлось срочно вспоминать про международное право, как только стало ясно, что контрнаступление забуксовало.

Не буду утверждать, что белорусская история закончится точно так же.

Уж слишком много факторов говорят против расширения украинского конфликта на сопредельные страны.

В то же время Зеленский стал позволять себе слишком много, потому что, очевидно, не вполне трезво оценивает ситуацию. Как мы уже неоднократно убеждались за последние годы, неадекватная оценка ситуации приводит к странным решениям, которые противоречат здравому смыслу. И то, что конечное решение предстоит принимать весьма неустойчивому человеку — вот это по-настоящему тревожно.

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