Композитор Ханс Циммер впервые написал музыку для книги

Немецкий композитор и лауреат премии «Оскар» Ханс Циммер впервые написал музыку для книги. Он создал оригинальную партитуру к изданию «The art and soul of Dune» («Искусство и душа Дюны»), пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщается, в книге расскажут о процессе создании фильма режиссера Дени Вильнева «Дюна». Над книгой работала работала исполнительный продюсер ленты Таня Лапойнт.

Читатели узнают о том, как проходили съемки картины, основанной на научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта, и многом другом. В издании будет содержаться интервью с Вильневым, а также с исполнителями ключевых ролей Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и другими актерами.

Релиз книги состоится 22 октября 2021 года — в день мировой премьеры фильма.

Циммер также является автором музыки для ленты Вильнева. Релиз оригинального саундтрека к картине пройдет 17 сентября.

В российский прокат «Дюна» выйдет 14 октября. Основной трейлер картины был опубликован в конце июля. Изначально премьера должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

«Дюна» выходила на экраны дважды. Первая экранизация вышла в 1984 году, ее снял режиссер Дэвид Линч. В 2000 году вышел мини-сериал по «Дюне».