Кинокритики высоко оценили новый фильм Кейджа о похищенной свинье

Новый фильм голливудского актера Николаса Кейджа под названием «Свинья» был хорошо принят кинокритиками. Об этом сообщает издание Metro.

По последним данным, картина с Кейджем в главной роли получила рейтинг одобрения 97% на Rotten Tomatoes и 83% на Metacritic.

Последняя лента с участием артиста рассказывает историю охотника за трюфелями, который возвращается в Портленд, чтобы найти свою похищенную свинью.

В трейлере показывается 57-летний лауреат премии «Оскар». Он играет персонажа Роба. В один момент его питомец пропадает.

Фильм можно посмотреть в онлайн-сервисах, среди которых Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, Vudu и Spectrum.

Один из комментаторов, посмотревших новую работу с Кейджем, написал, что «это лучшая его роль за последние годы».

Другие отмечают интересный сюжетный ход с воспоминаниями главного героя, а также покинутыми мечтами.

Ранее в сети появился первый трейлер «Страны чудес Вилли» с Николасом Кейджем.