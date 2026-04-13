В Москве мужчина тайно снимал девушку на телефон в туалете ресторана

Жительница Москвы заметила в туалете заведения мужчину, который снимал ее. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания на юго-востоке столицы. По данным Telegram-канала, находясь в одной из кабинок, девушка заметила, как «сосед» протянул телефон камерой вверх.

После этого она стала стучать в дверь и попросила выйти. Затем она попросила компанию гостей заведения позвать охрану.

В этот момент «оператор» выбежал из кабинки, и девушка бросилась за ним. В заведении и на улице пострадавшая пыталась догнать его, но, так как она была в каблуках, догнать мужчину было сложно. Он смог вырваться вперед на светофоре.

«Никто не помог мне его остановить», – рассказала москвичка.

Она обратилась в полицию. Девушка заявила, что сотрудники МВД не запрашивали данные с камер видеонаблюдения в заведении. Представители ресторана подтвердили, что лицо мужчины на видео попало, но отдать материалы ей они якобы не могут. Пострадавшая переживает, что «оператор» может избежать ответственности.

Ранее пассажир круизного лайнера подглядывал за подростком в душе, пытаясь снять его на видео.

 
