В Москве мужчина тайно снимал девушку на телефон в туалете ресторана

Жительница Москвы заметила в туалете заведения мужчину, который снимал ее. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания на юго-востоке столицы. По данным Telegram-канала, находясь в одной из кабинок, девушка заметила, как «сосед» протянул телефон камерой вверх.

После этого она стала стучать в дверь и попросила выйти. Затем она попросила компанию гостей заведения позвать охрану.

В этот момент «оператор» выбежал из кабинки, и девушка бросилась за ним. В заведении и на улице пострадавшая пыталась догнать его, но, так как она была в каблуках, догнать мужчину было сложно. Он смог вырваться вперед на светофоре.

«Никто не помог мне его остановить», – рассказала москвичка.

Она обратилась в полицию. Девушка заявила, что сотрудники МВД не запрашивали данные с камер видеонаблюдения в заведении. Представители ресторана подтвердили, что лицо мужчины на видео попало, но отдать материалы ей они якобы не могут. Пострадавшая переживает, что «оператор» может избежать ответственности.

