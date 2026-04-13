«Богохульница» из Москвы вызвала скандал, забив кальян на пасхальном куличе

В Москве OnlyFans-модель сделала кальян на пасхальном куличе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Калик на куличе? Изи (Easy, в переводе с англ. — просто)», — подписала снимок девушка, на котором она позирует вместе с кальяном на куличе.

Поступок девушки вызвал волну гнева в сети. Пользователи интернета требуют привлечь ее к ответственности за оскорбление чувств верующих. В SHOT назвали жительницу Москвы «богохульницей».

Известно, что девушку зовут Ксения, ей 27 лет. В Москве она работает кальянщицей. Ее анкета якобы есть на платформе OnlyFans, выяснили SHOT.

До этого стендап-комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в 300 тысяч рублей и трехлетнего запрету на использование интернет-ресурсов по делу о возбуждении ненависти и оскорблении верующих. Поводом для судебного разбирательства стали опубликованные в интернете видеозаписи выступлений артиста, в которых следственные органы усмотрели демонстративное пренебрежение к общественным нормам. В частности, юмористические монологи были квалифицированы как надругательство над чувствами верующих и публичное унижение достоинства людей, утративших трудоспособность вследствие полученных увечий.

Ранее на москвичку завели дело за фото с перевернутым крестом между ног на фоне нижнего белья.