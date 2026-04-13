Украина лжет, заявляя о разработке технологии для перехвата ракеты «Орешник», на сегодняшний день только у США, России, Китая и Израиля есть средства для перехвата «Орешника» и других баллистических ракет в космосе. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«На сегодняшний день Украина практически постоянно занимается ложью. Уже к этому привыкли многие. Делается это для того, чтобы показать, что Украина якобы и космическая держава, и держава, которая в состоянии создавать беспилотники, способные перехватывать различные цели, включая чуть ли не баллистические ракеты», — отметил эксперт.

Кнутов указал на то, что у Укарины не было и не будет средств для попыток перехвата россйской ракеты «Орешник».

Как отметил эксперт, только Россия, Китай, США и Израиль имеют средства для перехвата ракет в ближнем космосе.

«Что касается возможности перехватить «Орешник» и другие баллистические ракеты, такой технологией на сегодняшний день имеют только четыре страны – Соединенные Штаты, Россия, Китай и Израиль», — пояснил Кнутов.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине ведутся испытания технологий, которые якобы позволят перехватывать российские ракеты средней дальности «Орешник».

«Перехватить «Орешник» можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе», — пояснил Вениславский.

Ранее в РФ рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».