Российская велогонщица дала совет любителям велоспорта

Российская спортсменка-любитель Елена Кожеурова, начавшая кататься на велосипеде три года назад с нуля, заявила, что даже серьезная травма не заставила ее бросить спорт. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вообще с приходом велоспорта в мою жизнь я стараюсь смотреть все подряд. Гонщики вдохновляют своей крутостью. Они для меня сейчас как Брюс Уиллис или Николас Кейдж были в моем детстве. Я еду ради того, чтобы облить всех шампанским на подиуме. Я это обожаю!» — сказала Кожеурова.

Спортсменка также добавила, что начинающим любителям в первую очередь советует получать удовольствие от катания.

Кожеурова тренируется 5–6 раз в неделю, перенимает у профессионалов систему низкой интенсивности (Zone 2) и принимает ледяные ванны. Свою первую победу она назвала преодолением 100 км в одиночестве после падения на трассе во время гонки в Лотошино, когда ее сбили на мокрой разметке.

В декабре 2025 года Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника в результате завала на треке. Тогда спортсменка отметила, что ей повезло, так как перелом не требовал операции.

