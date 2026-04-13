В Раде анонсировали восстановление «добрососедства» с Венгрией

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук поздравил Петера Мадьяра и его команду с победой на парламентских выборах в Венгрии отметив, что сторонам предстоит много работы по восстановлению «добрососедства». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Впереди много работы по восстановлению настоящего добрососедства. И я могу сказать откровенно: для меня будет большой честью наконец-то приехать в Будапешт, пожать руки нашим венгерским коллегам-парламентариям и начать честный, открытый диалог. Диалог, построенный не на манипуляциях, а на взаимоуважении и общих европейских ценностях», — написал Стефанчук.

По его оценкам, венгерский народ сделал «очень мудрый, смелый и глубоко символический выбор». Венгры доказали, что их место – «в сердце объединенной Европы среди свободных наций», указал политик.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия возвращается к европейскому пути. Также канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах. Мадьяр же пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

Ранее в Кремле оценили влияние выборов в Венгрии на конфликт между Россией и Украиной.

 
