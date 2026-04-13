В Петербурге подросток несколько раз выстрелил в спину бывшей девушке из пневматики

Подросток восемь раз выстрелил из пневматики в бывшую девушку в Петербурге
В Санкт-Петербурге 17-летний подросток подкараулил свою бывшую девушку в подъезде дома в Красносельском районе и восемь раз выстрелил ей в спину. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска стрелявший, житель города Луга, был задержан», — отметили в полиции.

В сообщении пояснили, что инцидент произошел в подъезде пострадавшей на почве расставания. 20-летняя девушка самостоятельно смогла обратиться в травмпункт с ушибами плеча и бедра, ее госпитализировали. Известно, что она написала на него заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 марта в Урюпинске полиция задержала 44-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке поджога автомобиля бывшей супруги. в Главном управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что в полицию обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный пытался сжечь ее «Ладу Гранту», припаркованную у дома. Оперативники установили, что к преступлению причастен бывший муж женщины.

