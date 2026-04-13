В Дагестане из-за обрушения моста без сообщения остались шесть населенных пунктов

В Дахадаевском районе Дагестана обрушился мост. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодора» в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, автомобильное движение перекрыто на участке дороги «Подъезд от автодороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала к селу Кунки».

«Причиной стало разрушение каменно-арочного моста. В результате без транспортного сообщения остались шесть населенных пунктов: Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи», — говорится в сообщении.

Власти работают над организацией объезда, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей этих сел.

С конца марта Дагестан страдает от наводнения, вызванного продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах был введен режим ЧС федерального уровня. На Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек. Собственника дамбы заподозрили в том, что он не устранил выявленные до этого при проверке нарушения.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».