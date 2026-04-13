Ученые впервые нашли эффективную альтернативу колоноскопии

Ученые разработали новый способ диагностики колоректального рака, который позволяет выявлять болезнь по анализу кала с высокой точностью. Метод может стать простой и доступной альтернативой колоноскопии. Работа опубликована в журнале Cell Host.

Колоректальный рак занимает второе место среди причин смертности от онкологических заболеваний в мире. При этом на ранних стадиях он хорошо поддается лечению, однако многие случаи выявляются слишком поздно — во многом из-за того, что колоноскопия остается дорогой и неприятной процедурой, которую пациенты откладывают.

Новый подход основан на анализе микробиоты кишечника. Ученые создали первый подробный каталог бактерий, живущих в кишечнике человека, с использованием методов машинного обучения. Ключевым новшеством стало изучение не просто видов бактерий, а их подтипов — более точного уровня, позволяющего выявить функциональные различия между микроорганизмами.

«Мы сосредоточились на уровне подвидов бактерий, который позволяет уловить различия в их роли при заболеваниях, включая рак», — объяснил руководитель работы Мирко Трайковски.

С помощью этого подхода исследователи разработали модель, способную выявлять рак по составу микробиоты в образце кала.

Результаты оказались неожиданно высокими: метод обнаруживал около 90% случаев заболевания. Для сравнения, колоноскопия выявляет примерно 94% случаев, а существующие неинвазивные тесты показывают более низкую точность.

«Хотя мы были уверены в нашей стратегии, результаты оказались впечатляющими», — отметил первый автор исследования Матия Тричкович.

По словам ученых, при дальнейшем накоплении данных точность метода может приблизиться к колоноскопии. В будущем такой тест можно будет использовать для массового скрининга, а инвазивные процедуры — только для подтверждения диагноза.

Сейчас готовится клиническое исследование совместно с Женевскими университетскими больницами, которое позволит уточнить, на каких стадиях рак можно выявить с помощью нового метода.

