Дрон атаковал медицинский автомобиль в Курской области

ВСУ атаковали медицинский автомобиль в Курской области, два человека пострадали

Украинский беспилотник атаковал медицинский автомобиль в Беловском районе Курской области, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшие — водитель и электрик Беловской ЦРБ. Один из них получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки, спины, второй — слепые осколочные ранения головы, правой кисти. Им оказали первую помощь и в данный момент доставляют в Курскую областную больницу, добавил губернатор.

В понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что на подлете к промплощадке в Череповце перехвачены 13 беспилотников.

Кроме того, в Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак украинских беспилотных аппаратов в двух населенных пунктах.

Ранее пять человек пострадали при атаке украинского дрона на Ясиноватую.