Застрелен рэпер, который был другом Тупака

Рэпер Gonzoe (Роналд Мур) погиб в результате смертельного ранения возле заправочной станции в Сиэтле, штат Вашингтон, сообщает TMZ.

Сообщается, что 45-летний музыкант получил три выстрела в грудь и был доставлен в медицинский центр, где вскоре скончался. Предположительно. в него стреляли, когда он еще был за рулем — полицейские обнаружили в этом районе машину, изрешеченную пулями. Возможно, он вышел из автомобиля, дошел до заправки и потерял сознание.

По данным полиции, об убийцах пока ничего не известно.

У Gonzoe было более десяти сольных проектов. Известно, что рэпер получил свое прозвище от своего друга, знаменитого музыканта и актера Тупака Шакура — 2pac (имя при рождении — Лесэйн Пэриш Крукс). Тупак был застрелен в Лос-Анджелесе в 1996 году. Его убийство до сих пор остается нераскрытым.

Gonzoe был участником коллектива Kausian, популярного в 90-е. Их товарищем был Ice Cube (О'Шиа Джексон) — еще один известный американский рэпер, режиссер и композитор, один из первопроходцев гангста-рэпа, бывший член легендарной хип-хоп группы N.W.A.

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