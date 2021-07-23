Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Директор певицы МакSим (настоящая имя Марина Максимова) Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья артистки, с середины июня находящейся в коме на аппарате ИВЛ. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — написала она.

Она добавила, что организм певицы заметно ослаб, но «то, что мы двигается в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт».

Ранее Соколова рассказала, что состояние артистки остается стабильно тяжелым, но без ухудшений. До этого директор певицы опровергала новость о том, что у певицы отказало одно легкое — СМИ писали об этом ухудшении в субботу, однако, по словам менеджера, ничего не могли узнать из первых рук, потому что на выходных лечащих докторов нет.

16 июня 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией». Тест на коронавирус у певицы был отрицательным. C 19 июня артистка находится в состоянии искусственной комы.